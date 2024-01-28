Мората стал совладельцем испанской сети кафе Manolo Bakes. Сделка оценивается в 60 млн евро
Альваро Мората стал владельцем испанской сети кафе Manolo Bakes.
По информации Marca, Мората и его друг, бизнесмен Пабло Нуньо, выкупили акции Manolo Bakes за 60 млн евро.
Кроме того, нападающий «Атлетико» инвестировал в компанию, однако сумма вложений не уточняется.
Manolo Bakes – сеть кафе, известная фирменными круассанами «манолитос», которые реализуются в Испании в количестве более 60 тысяч в день.
Сейчас в стране работает более 40 заведений, однако к концу года их число планируется увеличить до 70.
Кофе не кофе, чай, какао какое-нибудь, другие десерты
Деньги мафии - наверное будут отмывать....