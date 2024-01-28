Мората стал совладельцем испанской сети кафе Manolo Bakes. Сделка оценивается в 60 млн евро

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу бизнес Альваро Мората деньги Питание Футбол

Альваро Мората стал владельцем испанской сети кафе Manolo Bakes.

По информации Marca, Мората и его друг, бизнесмен Пабло Нуньо, выкупили акции Manolo Bakes за 60 млн евро.

Кроме того, нападающий «Атлетико» инвестировал в компанию, однако сумма вложений не уточняется.

Manolo Bakes – сеть кафе, известная фирменными круассанами «манолитос», которые реализуются в Испании в количестве более 60 тысяч в день.

Сейчас в стране работает более 40 заведений, однако к концу года их число планируется увеличить до 70.

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8 комментариев
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Теперь в круассанах начинка будет попадаться через раз)
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+51
Ответ football.in.kg
Не знаю что за круассан манолитос... Допусти, по полтора евро. 60000 в день. За вычетом расходов по поддержке сети. Считайте сами...
А ты думаешь там одна позиция в меню что ли?
Кофе не кофе, чай, какао какое-нибудь, другие десерты
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И сколько вложил Альваро? Миллион евро, а остальную сумму внёс Пабло.
Деньги мафии - наверное будут отмывать....
+2
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+2
Ответ football.in.kg
Не знаю что за круассан манолитос... Допусти, по полтора евро. 60000 в день. За вычетом расходов по поддержке сети. Считайте сами...
Условно полтора евро ещё за кофе, и пожалуйста, в 2 раза больше прибыль. И ещё покупатель возьмёт несколько круассанов
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Ответ Cearvm
Теперь в круассанах начинка будет попадаться через раз)
Наоборот, джемы и крема будут всё время вылезать за края (офсайды Мораты)😎
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Ответ Cearvm
Теперь в круассанах начинка будет попадаться через раз)
Я даже протер глаза чтобы проверить что это написал не ботовой Ебздгорыч
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Ответ Олег Панфилов
А ты думаешь там одна позиция в меню что ли? Кофе не кофе, чай, какао какое-нибудь, другие десерты
Понятное дело. Я про то, что выгодно, бизнес налаженный.
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