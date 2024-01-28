Мората стал совладельцем испанской сети кафе Manolo Bakes. Сделка оценивается в 60 млн евро

Альваро Мората стал владельцем испанской сети кафе Manolo Bakes.

По информации Marca, и его друг, бизнесмен Пабло Нуньо, выкупили акции Manolo Bakes за 60 млн евро.

Кроме того, нападающий « » инвестировал в компанию, однако сумма вложений не уточняется.

Manolo Bakes – сеть кафе, известная фирменными круассанами «манолитос», которые реализуются в в количестве более 60 тысяч в день.

Сейчас в стране работает более 40 заведений, однако к концу года их число планируется увеличить до 70.