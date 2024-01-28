Орлов о Педро из «Зенита»: «Можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Геннадий Орлов высоко отозвался о 17-летнем Педро из «Зенита».

«Педро 5 февраля исполнится 18 лет, но он уже показывает довольно зрелый футбол. Вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля! Какая у него скорость, как он бежит! Техническая работа, как закрывает мяч корпусом, как борется и перекрывает защитнику путь к мячу.

«Уралу» мог опять забить. Вендел вывел его на ударную позицию, и Педро бил с левой ноги с довольно острого угла. При этом посмотрел на дальнюю штангу, направо, но никто же туда не побежал, не подстроился... Нет пока синхронности.

То есть Педро в 17 лет успел оценить ситуацию. И пробил не так, чтобы сетку порвать, а в ближний угол. Помазун выручил. Вот этот маленький эпизод говорит о том, что Педро уже готов играть на таком взрослом уровне. Неслучайно против «Урала» молодого бразильца выпустили в стартовом составе», – сказал комментатор. 

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31 комментарий
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Ответ Mixos Demid
Хотел бы я послушать, как ему объясняли почему теперь его будут звать Педро, а не Педринью)
— Кто-то называет вас Педро, кто-то — Педриньо. Как вам больше нравится?
— Для меня не имеет значения — оба варианта для меня окей. Оба имени мне подходят.
Это другим надо думать как им приятно быть отпедриньенными или просто гол забил Педро.
+24
-3
+21
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Сколько было таких молодых да ранних, и никто из них не сделал великую карьеру. На ум только Роналдо приходит.
Это говорит лишь о том, что ты совсем не интересуешься футболом 😁 Любой средний болела навсидку игроков 20-30 назовет
+10
-3
+7
Ответ Fatty Toni
У Вас аватарка отклеилась. А если серьезно, удивлен пожеланию болельщика Динамо к игроку чужой (тем паче, питерской) команды.
Парень молодой, интересно будет посмотреть на его игру.
+7
-1
+6
Посмотрим,как в РПЛ дебютирует.
В любом случае удачи ему.
+9
-4
+5
Перспективный малый. Удачи ему!
+10
-5
+5
Ответ </c/>
Комментарий удален модератором
Только Шекспиром вдохновлялись или ещё Жано Ананидзе немного?
+7
-2
+5
Ответ Fatty Toni
Олег, если что, то минусую Вас точно не я )) А так то, да, чем больше интересных ребят в лиге, тем интереснее лига. Вне зависимости от принадлежности к клубу.
Всё правильно.
Чем больше мастеров, тем интереснее чемпионат.
+3
0
+3
Ответ Fatty Toni
Комментарий удален модератором
Даже хорошо,что такие есть,весело время проводим😁
+4
-2
+2
Ответ Owen_the_Simple
Только Шекспиром вдохновлялись или ещё Жано Ананидзе немного?
Пупком Соболева, в который он его расцеловать мечтает;)
+2
0
+2
Реннан тоже по началу удивлял техникой, но в командные действия так и не встроился.

Мусаев вроде отрезками номально играл, потом привозил на ровном месте.

Скроботов внезапно стал ломаться постоянно в своё время.

У кого-то просто башню сносит из-за денег после подписания первого "зрослого" контракта.

С молодыми всегда риск, не важно какой у них паспорт.
+1
0
+1
Ответ Fatty Toni
У Вас аватарка отклеилась. А если серьезно, удивлен пожеланию болельщика Динамо к игроку чужой (тем паче, питерской) команды.
Мы все изначально полюбили футбол, а талантливые ребята это есть этот футбол, мне например нравится за игрой Захаряна наблюдать. Можно любить свой клуб, но сходить с ума это уже болезнь)
+2
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+1
Ответ ARAMIS777
Парень молодой, интересно будет посмотреть на его игру.
Олег, если что, то минусую Вас точно не я ))
А так то, да, чем больше интересных ребят в лиге, тем интереснее лига. Вне зависимости от принадлежности к клубу.
+2
-1
+1
Ответ dinm 8
Втом году гена на все лады нахваливал ренана,типа в рпл не было и нет такого сильного защитника.
Так его и нет в рпл;))
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Ответ мутятя
Комментарий скрыт
У вас, говорят, до сих пор Эдуардо Ратиньо живëт в канализации под московским Фавел стоит и воспитывает четыре футболистов-черепах из академии ЦСКА
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Ответ unreality
Это говорит лишь о том, что ты совсем не интересуешься футболом 😁 Любой средний болела навсидку игроков 20-30 назовет
Ты не назвал ни одного,беги в поисковик.
0
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Ответ ARAMIS777
Посмотрим,как в РПЛ дебютирует. В любом случае удачи ему.
У Вас аватарка отклеилась. А если серьезно, удивлен пожеланию болельщика Динамо к игроку чужой (тем паче, питерской) команды.
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Ответ Mixos Demid
Так я про это и пишу!! Ренэйминг, который устроил Зенит, это же несусветная глупость!!!
А Локо типа не этого испугался))
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Ответ xyg2rdwzx4
Надеюсь тебе не больше 14 лет, потому что в зрелом возрасте смеяться над иностранным именем Педро или Педриньо такое себе.
Так я про это и пишу!! Ренэйминг, который устроил Зенит, это же несусветная глупость!!!
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Ответ Виктор
А что именно смешно?
Такой же туалетный юмор, как Головач Лена;))
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Ответ xyg2rdwzx4
Надеюсь тебе не больше 14 лет, потому что в зрелом возрасте смеяться над иностранным именем Педро или Педриньо такое себе.
Педриньо. Бггг))
И че, я в зрелом возрасте.
Если смешно, то смешно;)
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Ответ Mixos Demid
Хотел бы я послушать, как ему объясняли почему теперь его будут звать Педро, а не Педринью)
Надеюсь тебе не больше 14 лет, потому что в зрелом возрасте смеяться над иностранным именем Педро или Педриньо такое себе.
+1
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Ответ Demyan Grachev
Пёдр Первый?
Кривое зеркало подвезли;)
Как минимум второй, первый был в Локо
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Ответ Дмитрий9779
— Кто-то называет вас Педро, кто-то — Педриньо. Как вам больше нравится? — Для меня не имеет значения — оба варианта для меня окей. Оба имени мне подходят. Это другим надо думать как им приятно быть отпедриньенными или просто гол забил Педро.
Комментарий удален модератором
Ответ Mixos Demid
Хотел бы я послушать, как ему объясняли почему теперь его будут звать Педро, а не Педринью)
Комментарий удален модератором
Удачи Педро в Зените и много голов!
+5
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