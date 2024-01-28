Орлов о Педро из «Зенита»: «Можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля!»

Геннадий Орлов высоко отозвался о 17-летнем Педро из «Зенита».

« 5 февраля исполнится 18 лет, но он уже показывает довольно зрелый футбол. Вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля! Какая у него скорость, как он бежит! Техническая работа, как закрывает мяч корпусом, как борется и перекрывает защитнику путь к мячу.

«Уралу» мог опять забить. Вендел вывел его на ударную позицию, и Педро бил с левой ноги с довольно острого угла. При этом посмотрел на дальнюю штангу, направо, но никто же туда не побежал, не подстроился... Нет пока синхронности.

То есть Педро в 17 лет успел оценить ситуацию. И пробил не так, чтобы сетку порвать, а в ближний угол. Помазун выручил. Вот этот маленький эпизод говорит о том, что Педро уже готов играть на таком взрослом уровне. Неслучайно против «Урала» молодого бразильца выпустили в стартовом составе», – сказал комментатор.