Линекер о будущем Осимхена: «Я бы перешел в «Арсенал» на его месте. С хорошим центрфорвардом клуб будет готов побеждать»
Гари Линекер предложил форварду Виктору Осимхену перейти в «Арсенал».
Ранее форвард «Наполи» заявил, что уже представляет, где продолжит карьеру.
«Я бы на его месте перешел в «Арсенал». Очевидно, мы говорим о ситуации, когда все дают примерно одинаковые условия по контракту. Все, что вам хочется.
Я имею в виду, что игроки сейчас зарабатывают столько, что могут выбирать, куда пойти.
Я считаю, что «Арсенал» с хорошим центрфорвардом будет готов побеждать. «Челси» – вновь станет конкурентоспособной командой, «МЮ» – улучшит свой состав, но им все еще предстоит пройти долгий путь.
На его месте я бы хотел отправиться туда, где можно будет выигрывать», – сказал бывший нападающий сборной Англии.