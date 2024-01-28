Линекер о будущем Осимхена: «Я бы перешел в «Арсенал» на его месте. С хорошим центрфорвардом клуб будет готов побеждать»

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Гари Линекер предложил форварду Виктору Осимхену перейти в «Арсенал».

Ранее форвард «Наполи» заявил, что уже представляет, где продолжит карьеру.

«Я бы на его месте перешел в «Арсенал». Очевидно, мы говорим о ситуации, когда все дают примерно одинаковые условия по контракту. Все, что вам хочется. 

Я имею в виду, что игроки сейчас зарабатывают столько, что могут выбирать, куда пойти. 

Я считаю, что «Арсенал» с хорошим центрфорвардом будет готов побеждать. «Челси» – вновь станет конкурентоспособной командой, «МЮ» – улучшит свой состав, но им все еще предстоит пройти долгий путь. 

На его месте я бы хотел отправиться туда, где можно будет выигрывать», – сказал бывший нападающий сборной Англии. 

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3 комментария
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ну перейдет в арсенал осимхен, а хорошего центрфорварда где они возьмут?
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осимхен пока больше на односезонного напа похож.
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Тот случай из немногих с которым я согласен. Гарри обычно чушь несёт. Но тут он прав.
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