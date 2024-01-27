«ПСЖ» интересовался у «Баварии» насчет де Лигта

Маттейс де Лигт может присоединиться к «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, парижане, рассчитывающие укрепить оборону, обсуждали возможность трансфера нидерландца с «Баварией».

Шансы заключить сделку не очень велики из-за того, что мюнхенцы на несколько недель потеряли Дайо Упамекано и в целом испытывают проблемы с доступностью защитников.

При этом де – лишь один из футболистов, интересующих чемпионов Франции.

В текущем сезоне Маттейс провел 12 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.