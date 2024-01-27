«ПСЖ» интересовался у «Баварии» насчет де Лигта

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт может присоединиться к «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, парижане, рассчитывающие укрепить оборону, обсуждали возможность трансфера нидерландца с «Баварией».

Шансы заключить сделку не очень велики из-за того, что мюнхенцы на несколько недель потеряли Дайо Упамекано и в целом испытывают проблемы с доступностью защитников.

При этом де Лигт – лишь один из футболистов, интересующих чемпионов Франции.

В текущем сезоне Маттейс провел 12 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Псж прям спаситель баварии от хрустальных защитников
+11
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+11
Надо продавать не топ уровень, хрустальный и + много косячит, за 60-70 млн можно продать!
+3
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+3
Вовремя Ювентус спихнул этого привозилу-волейболиста.
+3
0
+3
Ответ Пацанчик реальный
Ты про ПСЖ или про Барселону?
очень медленно думаешь, Барса и ПСж одинаково сливают в ЛЧ)
+1
0
+1
Де Лигт в ПСЖ, Араухо в Баварию, а Маркиньес доигрывать в Барсу
+5
-5
0
Надо разводить мешок
0
0
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Ответ Гамаль Хайдаров
Де Лигт в ПСЖ, Араухо в Баварию, а Маркиньес доигрывать в Барсу
Думаешь Маркиньос захочет пойти на понижение?
+5
-5
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Ответ Гамаль Хайдаров
Пацаненок, какая разница с кем отлетать в ЛЧ?
Ты про ПСЖ или про Барселону?
0
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Ответ Гамаль Хайдаров
Де Лигт в ПСЖ, Араухо в Баварию, а Маркиньес доигрывать в Барсу
Маркиньос сильнее и Араухо и Де Лигта
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Ответ Elkorazon01
Надо продавать не топ уровень, хрустальный и + много косячит, за 60-70 млн можно продать!
Так он всё-таки косячный или нет? Никак не пойму, в одной новости про него - самые заплюсованные комменты о том, что он топарь, в другой - в топе комменты о том что привозила 🤷. Кто прав то?)
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Ответ Willy Kambwala
Так он всё-таки косячный или нет? Никак не пойму, в одной новости про него - самые заплюсованные комменты о том, что он топарь, в другой - в топе комменты о том что привозила 🤷. Кто прав то?)
Истина где-то посередине.
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