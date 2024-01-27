«ПСЖ» интересовался у «Баварии» насчет де Лигта
Маттейс де Лигт может присоединиться к «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, парижане, рассчитывающие укрепить оборону, обсуждали возможность трансфера нидерландца с «Баварией».
Шансы заключить сделку не очень велики из-за того, что мюнхенцы на несколько недель потеряли Дайо Упамекано и в целом испытывают проблемы с доступностью защитников.
При этом де Лигт – лишь один из футболистов, интересующих чемпионов Франции.
В текущем сезоне Маттейс провел 12 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.