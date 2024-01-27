ЦСКА рассматривает создание второй команды
ЦСКА может создать вторую команду.
Московский клуб прорабатывает возможность создания фарм-команды для молодых игроков, сообщает «РБ Спорт».
Сейчас в клубе обсуждаются различные варианты: будет ли эта команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива, кто будет в ней играть, где она будет базироваться и как будет финансироваться. Проект пока далек от запуска.
Фарм-клуб ЦСКА-2 существовал с 1992 по 2000 год. Сейчас у клуба нет второго состава.
Основная команда армейцев занимает 8-е место в турнирной таблице сезона Мир РПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.
В той же Бразилии есть лига U20, а у нас ещё снизили возраст в МФЛ. И где доводить игроков?
Плюс сейчас в рамках Red-Blue Future начинает работать программа Red-Blue Talents. Где-то же они должны будут играть через 3-4 года.