ЦСКА рассматривает создание второй команды

ЦСКА может создать вторую команду.

Московский клуб прорабатывает возможность создания фарм-команды для молодых игроков, сообщает «РБ Спорт».

Сейчас в клубе обсуждаются различные варианты: будет ли эта команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива, кто будет в ней играть, где она будет базироваться и как будет финансироваться. Проект пока далек от запуска.

Фарм-клуб ЦСКА-2 существовал с 1992 по 2000 год. Сейчас у клуба нет второго состава.

Основная команда армейцев занимает 8-е место в турнирной таблице сезона Мир , набрав 28 очков после 18 туров.