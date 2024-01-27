ЦСКА рассматривает создание второй команды

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА может создать вторую команду.

Московский клуб прорабатывает возможность создания фарм-команды для молодых игроков, сообщает «РБ Спорт». 

Сейчас в клубе обсуждаются различные варианты: будет ли эта команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива, кто будет в ней играть, где она будет базироваться и как будет финансироваться. Проект пока далек от запуска.

Фарм-клуб ЦСКА-2 существовал с 1992 по 2000 год. Сейчас у клуба нет второго состава. 

Основная команда армейцев занимает 8-е место в турнирной таблице сезона Мир РПЛ, набрав 28 очков после 18 туров. 

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17 комментариев
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Ответ Shuller18
А есть ли смысл? Как показывает практика, один фиг мало кто дорастает до основы, но содержать вторую команду недёшево
Конечно есть! Посмотри список игроков которые вышли из Казанки или из двойки Спартака. Да, до основных команд не многие доросли, но лиге дали многих крепких футболистов. Также весь молодняк Краснодара через К2 просеивается, и даже те кто не дотянул до основы, расходятся по другим командам. Так что для развития футбола, я считаю у каждого топ клуба, должна быть вторая команда. По затратам это как зп какого-нибудь легионера, но люди там играют, а е разбегаются по медиалигам, от безысходности.
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+8
Ответ Shuller18
А есть ли смысл? Как показывает практика, один фиг мало кто дорастает до основы, но содержать вторую команду недёшево
Пример Краснодара показывает что игроки, прошедшие через вторую команду на взрослом уровне, гораздо лучше адаптируются к РПЛ, чем напрямую из МФЛ.
В той же Бразилии есть лига U20, а у нас ещё снизили возраст в МФЛ. И где доводить игроков?
Плюс сейчас в рамках Red-Blue Future начинает работать программа Red-Blue Talents. Где-то же они должны будут играть через 3-4 года.
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+4
Ответ Babusya
Судя по тому, что команда находится на 8 месте таблицы после первого круга, создавать вторую команду это нонсенс. Или я чего-то не знаю? :)
8 место не итоговое, там все 4 очка от призеров. Да и как это коррелирует с идеей создания второй команды?
+3
0
+3
А есть ли смысл? Как показывает практика, один фиг мало кто дорастает до основы, но содержать вторую команду недёшево
+3
-1
+2
Судя по тому, что команда находится на 8 месте таблицы после первого круга, создавать вторую команду это нонсенс. Или я чего-то не знаю? :)
+2
-1
+1
Капитан - Круговой?
+1
0
+1
Ответ Виталик Украинский
Если рассуждать в подобном стиле: а есть ли смысл содержать ПФК? Гораздо более затратно чем вторую команду, а результат - 10 место.
Слишком толсто троллишь, Виталя. Незачет. Иди тренируйся.
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Ответ Shuller18
8 место не итоговое, там все 4 очка от призеров. Да и как это коррелирует с идеей создания второй команды?
Привет, Шуля! Понятно, что таблица плотная, изменения будут. Я про затраты, видимо, разбогатели? :)
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Ответ Babusya
Привет, Шуля! Понятно, что таблица плотная, изменения будут. Я про затраты, видимо, разбогатели? :)
Я не вижу смысла во второй команде сейчас. Ее и в более сытые времена не делали, а сейчас это будет убыточный проект скорее всего.
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Ответ a2wai
Кто-то там писал вчера, что у ЦСКА нет денег на выкуп Кругового, если бы их не было, тогда бы речь о создании второй команды даже не шла бы))
А зачем выкупать то что уже и так твоë? 😅
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Кто-то там писал вчера, что у ЦСКА нет денег на выкуп Кругового, если бы их не было, тогда бы речь о создании второй команды даже не шла бы))
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для начала было бы неплохо первую команду как следует... доукомплектовать
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Скажу одно - команд ЦСКА мало не бывает! Чем больше-тем лучше!
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Ответ Джонни Кэтсвил
Конечно есть! Посмотри список игроков которые вышли из Казанки или из двойки Спартака. Да, до основных команд не многие доросли, но лиге дали многих крепких футболистов. Также весь молодняк Краснодара через К2 просеивается, и даже те кто не дотянул до основы, расходятся по другим командам. Так что для развития футбола, я считаю у каждого топ клуба, должна быть вторая команда. По затратам это как зп какого-нибудь легионера, но люди там играют, а е разбегаются по медиалигам, от безысходности.
Давай так, кто из Спартака-2 дорос прям до основы первой команды и стал ее лидером? Их не зря расформировали. Да и у Краснодара не прям профит большой. Идея-то хорошая на бумаге, но стоит ли овчинка выделки?
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Ответ Shuller18
Давай так, кто из Спартака-2 дорос прям до основы первой команды и стал ее лидером? Их не зря расформировали. Да и у Краснодара не прям профит большой. Идея-то хорошая на бумаге, но стоит ли овчинка выделки?
У Краснодара 3 лидера команды сейчас играют, которые прошли К2. Плюс второй вратарь, по меркам РПЛ вполне крепкий, и ещё 3-4 игрока ротации, и несколько трансферов игроков которые им не пригодились, там если вспомнить они одним только 7 миллионным трансфером Игнатьева перекрыли всё затраты на содержание второй команды на несколько лет. Так что профит как по мне отличный. У Спартака конечно похуже, тут спору нет, но опять же я в целом имею ввиду то что содержание вторых команд для топ клубов это совсем не большие деньги, но самой лиге это даже куда больше пользы чем покупка 15 миллионных бразильских ноунеймов.
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