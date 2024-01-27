Масалитин о Пакистане: «Про сотрудничество с Англией, Германией пора забывать, будем двигаться в БРИКС. Мы Китаю помогали, у них страна развилась и помогает нам в трудную минуту»

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Валерий Масалитин считает, что России нужно забыть про свзяь с Европой в футболе.

«Ничего такого нет, что с Пакистаном подписывается договор о сотрудничестве. Потом будут Бразилия, Иран или еще кто-то.

Это обмен опытом, что-то Пакистан даст нам, а мы – им. Я только за. От этого точно отказываться не надо, когда люди идут навстречу.

Пускай Пакистан – нефутбольная страна, может, мы им как-то поможем в этом, надо сотрудничать и общаться. 

Возможно, мы проведем товарищеский матч с Пакистаном, может на уровне клубов что-то будет, судейства, тренерские семинары, масса всего футбольного. Все будет зависеть от фантазии наших футбольных руководителей. Мы в свое время Китаю помогали, а у них сейчас страна развилась и помогает нам в трудную минуту.

Понятно, что нам бы хотелось в плане футбола сотрудничать с Англией, Германией, но пора про них забывать. Мы будем двигаться в БРИКС или в БРИКС+», – сказал бывший футболист ЦСКА Масалитин.

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11 комментариев
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это кошмар какой то, помогут конечно Китайцы, выпить всю воду, а потом и сожрут нас по братски, нашли друзей
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наши новые братушки🙏

Китай, северная Корея, Талибан, Хамас, Хезболла, Иран, Хуситы
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Ребятки, те кто сокрушается, что мы будем дружить "с какими-то пакистанцами" ... Во время войн подобно этой надо дружить со всеми с кем выгодно. И как только война закончится в течении 5-10 лет наладятся и отношения с западом. Если к тому моменту мы не превратим друг друга в радиоактивный пепел.)) Кто не верит посмотрите на выстраивание наших отношений с той же Германией после ВМВ или на выстраивание отношений США и Японии после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
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А как нам Китай помогает?)
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У меня папе 73 года и он тоже считает, что БРИКС это что-то типа бывших стран варшавского договора, где все страны почти СССР (Болгария - не заграница) и ими всеми Брежнев из Москвы руководил.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
это кошмар какой то, помогут конечно Китайцы, выпить всю воду, а потом и сожрут нас по братски, нашли друзей
Комментарий удален пользователем
Ответ Фан Рубина
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
это кошмар какой то, помогут конечно Китайцы, выпить всю воду, а потом и сожрут нас по братски, нашли друзей
Пусть европку жрут, её не жалко.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Комментарий удален модератором
Нет там друзей. Но на данный момент Китай предпочтительнее европки. Как оно потом повернётся - кто знает.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
это кошмар какой то, помогут конечно Китайцы, выпить всю воду, а потом и сожрут нас по братски, нашли друзей
Увянь
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Ответ Amalfitano
Ага. И еще примерно 150 государств мира согласно голосованию в ООН. Милый мальчик, всё как раз наоборот. Нас поддерживает бОльшая часть мира.
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