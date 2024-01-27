Масалитин о Пакистане: «Про сотрудничество с Англией, Германией пора забывать, будем двигаться в БРИКС. Мы Китаю помогали, у них страна развилась и помогает нам в трудную минуту»
Валерий Масалитин считает, что России нужно забыть про свзяь с Европой в футболе.
«Ничего такого нет, что с Пакистаном подписывается договор о сотрудничестве. Потом будут Бразилия, Иран или еще кто-то.
Это обмен опытом, что-то Пакистан даст нам, а мы – им. Я только за. От этого точно отказываться не надо, когда люди идут навстречу.
Пускай Пакистан – нефутбольная страна, может, мы им как-то поможем в этом, надо сотрудничать и общаться.
Возможно, мы проведем товарищеский матч с Пакистаном, может на уровне клубов что-то будет, судейства, тренерские семинары, масса всего футбольного. Все будет зависеть от фантазии наших футбольных руководителей. Мы в свое время Китаю помогали, а у них сейчас страна развилась и помогает нам в трудную минуту.
Понятно, что нам бы хотелось в плане футбола сотрудничать с Англией, Германией, но пора про них забывать. Мы будем двигаться в БРИКС или в БРИКС+», – сказал бывший футболист ЦСКА Масалитин.
Китай, северная Корея, Талибан, Хамас, Хезболла, Иран, Хуситы