«Верона» арендовала защитника Винагре у «Спортинга» и отправила Гюнтера в «Фатих Карагюмрюк»

Теги высшая лига Португалия Спортинг серия А Италия высшая лига Турция трансферы Халл Верона чемпионшип Корай Гюнтер Фатих Карагюмрюк Рубен Винагре Футбол

«Верона» подписала бывшего защитника молодежных сборных Португалии.

К итальянской команде на правах аренды присоединился Рубен Винагре, принадлежащий «Спортингу». Предусмотрена опция выкупа по окончании сезона.

Первую половину сезона 24-летний футболист провел в «Халле» и принял участие в 10 матчах. Подробно его статистику можно изучить тут.

Изображение: hellasverona.it

Также «Верона» совершила исходящий трансфер – отдала Корая Гюнтера в аренду «Фатих Карагюмрюк». Ранее защитником интересовались ЦСКА, «Краснодар» и другие российские клубы.

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1 комментарий
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полтора года пытались развести дурачков из рпл на покупку этого Гюнтера, в итоге пришлось сливать в аренду в турецкий подвал) уникальный случай, на самом деле, обычно агенты подобный неликвид в Россию успешно гонят
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