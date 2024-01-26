«Верона» арендовала защитника Винагре у «Спортинга» и отправила Гюнтера в «Фатих Карагюмрюк»

«Верона» подписала бывшего защитника молодежных сборных Португалии.

К итальянской команде на правах аренды присоединился , принадлежащий « ». Предусмотрена опция выкупа по окончании сезона.

Первую половину сезона 24-летний футболист провел в « » и принял участие в 10 матчах. Подробно его статистику можно изучить тут.

Изображение: hellasverona.it

Также « » совершила исходящий трансфер – отдала Корая Гюнтера в аренду « ». Ранее защитником интересовались ЦСКА, «Краснодар» и другие российские клубы.