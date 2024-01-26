«Верона» арендовала защитника Винагре у «Спортинга» и отправила Гюнтера в «Фатих Карагюмрюк»
«Верона» подписала бывшего защитника молодежных сборных Португалии.
К итальянской команде на правах аренды присоединился Рубен Винагре, принадлежащий «Спортингу». Предусмотрена опция выкупа по окончании сезона.
Первую половину сезона 24-летний футболист провел в «Халле» и принял участие в 10 матчах. Подробно его статистику можно изучить тут.
Изображение: hellasverona.it
Также «Верона» совершила исходящий трансфер – отдала Корая Гюнтера в аренду «Фатих Карагюмрюк». Ранее защитником интересовались ЦСКА, «Краснодар» и другие российские клубы.