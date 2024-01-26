Анелька стал гендиректором «Умраниеспора». Клуб идет 11-м во 2-м дивизионе Турции
Николя Анелька получил работу в клубе из середины таблицы второй турецкой лиги.
44-летний француз стал генеральным директором «Умраниеспора», занимающего 11-е место в таблице второго дивизиона Турции.
Напомним, что Анелька выступал за «Арсенал», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус» и другие клубы.
После игровой карьеры он работал в «Шанхай Шеньхуа» (ассистент тренера), «Мумбаи Сити», «Роде» (советник), «Лилль» (тренер молодежной команды) и «Йере» (спортивный директор).
Фото: twitter.com/Umraniyespor
Такой разный Анелька: в «Реале» брал ЛЧ и воевал с Раулем, а в «Сити» вдохновлялся слабыми партнерами