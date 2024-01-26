Анелька стал гендиректором «Умраниеспора». Клуб идет 11-м во 2-м дивизионе Турции

Николя Анелька получил работу в клубе из середины таблицы второй турецкой лиги.

44-летний француз стал генеральным директором « », занимающего 11-е место в таблице второго дивизиона Турции.

Напомним, что Анелька выступал за « », «Реал», « », « », « », « », « » и другие клубы.

После игровой карьеры он работал в «Шанхай Шеньхуа» (ассистент тренера), «Мумбаи Сити», «Роде» (советник), «Лилль» (тренер молодежной команды) и «Йере» (спортивный директор).

Фото: twitter.com/Umraniyespor

Такой разный Анелька: в «Реале» брал ЛЧ и воевал с Раулем, а в «Сити» вдохновлялся слабыми партнерами