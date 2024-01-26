Анелька стал гендиректором «Умраниеспора». Клуб идет 11-м во 2-м дивизионе Турции

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль Ювентус Николя Анелька Манчестер Сити Реал Мадрид Сборная Франции по футболу высшая лига Турция Арсенал Д2 Турция Умраниеспор Футбол

Николя Анелька получил работу в клубе из середины таблицы второй турецкой лиги.

44-летний француз стал генеральным директором «Умраниеспора», занимающего 11-е место в таблице второго дивизиона Турции.

Напомним, что Анелька выступал за «Арсенал», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус» и другие клубы.

После игровой карьеры он работал в «Шанхай Шеньхуа» (ассистент тренера), «Мумбаи Сити», «Роде» (советник), «Лилль» (тренер молодежной команды) и «Йере» (спортивный директор).

Фото: twitter.com/Umraniyespor

Такой разный Анелька: в «Реале» брал ЛЧ и воевал с Раулем, а в «Сити» вдохновлялся слабыми партнерами

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6 комментариев
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Настоящий кочевник! И как футболист, и как функционер.
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Потрепала жизнь Колю
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И тут госбюджет пилят
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Профессор?
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Человек 20 лет в футбол играл. Да и бумажка, наверное имеется.
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