Тен Хаг о директоре из «Ман Сити»: «Стандарты в «МЮ» должны измениться. Мы занялись этим полтора года назад. Рад, что получаю поддержку»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Омар Беррада Футбол

Эрик тен Хаг доволен назначением Омара Беррады гендиректором «Манчестер Юнайтед».

Менеджер из «Манчестер Сити» присоединится к новой команде летом.

«Это поднимает дух всего клуба. Все видят, что клуб переживает период перемен, и это потому, что мы хотим достичь высоких целей. Стандарты должны измениться. Мы занялись этим полтора года назад.

Уверен, мы с Ineos очень близки в этом вопросе. Мы понимаем, что необходимо меняться, и мы запустили этот процесс в прошлом сезоне не только в раздевалке, но и в других департаментах.

Поэтому я очень рад, что получаю поддержку и что другие департаменты тоже должны повышать стандарты, наращивать сотрудничество. Ineos может оказать на это существенное влияние», – сказал главный тренер «МЮ».

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7 комментариев
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Он свои "рекорды" называет"новыми стандартами" ? 😂
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да у него похоже не пятилетка даже, а десятилетний план развития
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долговато дух поднимаете и он уверен что дело только в директоре?
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Период перемен уже сделал тебя Легендой, а теперь и стандарты подтянутся.
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А я вот думаю, что он в Сити плотно нарабатывал варианты замены Гвардиолы на случай ухода. И фамилии 10Хаг в этих списках точно не было :)
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эм, а почему только летом?
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тен хаг хотел директора из Аякса
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