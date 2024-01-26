Тен Хаг о директоре из «Ман Сити»: «Стандарты в «МЮ» должны измениться. Мы занялись этим полтора года назад. Рад, что получаю поддержку»

Эрик тен Хаг доволен назначением Омара Беррады гендиректором «Манчестер Юнайтед».

Менеджер из « » присоединится к новой команде летом.

«Это поднимает дух всего клуба. Все видят, что клуб переживает период перемен, и это потому, что мы хотим достичь высоких целей. Стандарты должны измениться. Мы занялись этим полтора года назад.

Уверен, мы с Ineos очень близки в этом вопросе. Мы понимаем, что необходимо меняться, и мы запустили этот процесс в прошлом сезоне не только в раздевалке, но и в других департаментах.

Поэтому я очень рад, что получаю поддержку и что другие департаменты тоже должны повышать стандарты, наращивать сотрудничество. Ineos может оказать на это существенное влияние», – сказал главный тренер «МЮ».

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