«Ливерпуль» потратил 807 млн фунтов при Клоппе – меньше всех в «Большой шестерке» за это время

«Ливерпуль» при Юргене Клоппе потратил на трансферы меньше других топ-клубов АПЛ.

Немецкий специалист возглавил «красных» в октябре 2015 года. Согласно подсчетам Daily Mail, за это время клуб израсходовал 807 млн фунтов. Если учесть исходящие трансферы, то сальдо – минус 254 млн фунтов.

В «Большой шестерке» никто не тратил за эти годы так мало. « » заплатил за новичков 1,28 млрд фунтов (убыток – 692,3 млн), « » – 1,17 млрд (888 млн), « » – 1,79 млрд (835,7 млн), « » – 1,02 млрд (696,2 млн), «Тоттенхэм» – 863,4 млн (484 млн).

За время работы в « » Клопп выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.