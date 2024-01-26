«Ливерпуль» потратил 807 млн фунтов при Клоппе – меньше всех в «Большой шестерке» за это время
«Ливерпуль» при Юргене Клоппе потратил на трансферы меньше других топ-клубов АПЛ.
Немецкий специалист возглавил «красных» в октябре 2015 года. Согласно подсчетам Daily Mail, за это время клуб израсходовал 807 млн фунтов. Если учесть исходящие трансферы, то сальдо – минус 254 млн фунтов.
В «Большой шестерке» никто не тратил за эти годы так мало. «Манчестер Сити» заплатил за новичков 1,28 млрд фунтов (убыток – 692,3 млн), «МЮ» – 1,17 млрд (888 млн), «Челси» – 1,79 млрд (835,7 млн), «Арсенал» – 1,02 млрд (696,2 млн), «Тоттенхэм» – 863,4 млн (484 млн).
За время работы в «Ливерпуле» Клопп выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
I’m so glad he delivered what he said.
Jurgen said to me, you know
We’ll win the Premier League, you know
He said so!
I’m in love with him and I feel fine."