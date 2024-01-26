«Ливерпуль» потратил 807 млн фунтов при Клоппе – меньше всех в «Большой шестерке» за это время

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Тоттенхэм деньги Футбол

«Ливерпуль» при Юргене Клоппе потратил на трансферы меньше других топ-клубов АПЛ.

Немецкий специалист возглавил «красных» в октябре 2015 года. Согласно подсчетам Daily Mail, за это время клуб израсходовал 807 млн фунтов. Если учесть исходящие трансферы, то сальдо – минус 254 млн фунтов.

В «Большой шестерке» никто не тратил за эти годы так мало. «Манчестер Сити» заплатил за новичков 1,28 млрд фунтов (убыток – 692,3 млн), «МЮ» – 1,17 млрд (888 млн), «Челси» – 1,79 млрд (835,7 млн), «Арсенал» – 1,02 млрд (696,2 млн), «Тоттенхэм» – 863,4 млн (484 млн).

За время работы в «Ливерпуле» Клопп выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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30 комментариев
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Ливерпуль Клоппа - это феномен, одна из самых прекрасных и красивых команд для нейтрального зрителя. Клопп переплюнул планку Боруссии и заслуженно идёт отдыхать. Без него скучновато, надеюсь быстро вернется!
+54
-5
+49
и еще где-то на 115 нарушений ФФП меньше, чем у шейхов
+24
-3
+21
Ответ Direct free kick
Клопп пришёл осенью 2015. То есть летние покупки 2015 не учтены - манипуляция короче
А вы что же, можете доказать, что летние трансферы 15 года были согласованны с Клоппом?
+11
-1
+10
Когда результаты добываются не простым вливанием денег
+9
-5
+4
Клопп топ тренер однозначно
+8
-7
+1
Болею за Ливерпуль с 1995 года, и могу сказать, что Клопп - это лучшее, что случалось с клубом
+2
-1
+1
Ответ Direct free kick
Почему на Маура записывают покупки, которые были согласованы до него, а Клоппу нельзя приписать игроков которыми пользовался он, а не Роджерс?
С записываем на Моура я тоже не согласен!
+1
0
+1
"I’m so glad that Jurgen is a Red,
I’m so glad he delivered what he said.
Jurgen said to me, you know
We’ll win the Premier League, you know
He said so!
I’m in love with him and I feel fine."
+1
-1
0
Ответ Direct free kick
Клопп пришёл осенью 2015. То есть летние покупки 2015 не учтены - манипуляция короче
Даже с этими трансферами обойдут только Тоттенхем
+1
-1
0
Ответ Artuom Batishev
А вы что же, можете доказать, что летние трансферы 15 года были согласованны с Клоппом?
Почему на Маура записывают покупки, которые были согласованы до него, а Клоппу нельзя приписать игроков которыми пользовался он, а не Роджерс?
0
0
0
Ответ mantihor_e
и еще где-то на 115 нарушений ФФП меньше, чем у шейхов
Четко сказал
+1
-1
0
Ответ eftomolgy
Болею за Ливерпуль с 1995 года, и могу сказать, что Клопп - это лучшее, что случалось с клубом
Однозначно!
0
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0
Ответ Донован хозяин НБА
Наш Ливерпуль грамотно инвестировал в судей, хоть тут мы с клопом не облажались
Чушь не неси, Клопп грамотный тренер и менеджер, а ты диванный эксперт который притворяется болельщиком Ливерпуля
+1
-1
0
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