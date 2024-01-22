Петржела о том, что брал в долг у футболистов на казино: «Радимов – шоумен, он мне ничего не сможет сказать в лицо. Не воспринимайте его всерьез»

Властимил Петржела заявил, что не брал у футболистов деньги в долг.

Об этом рассказал бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в контексте казино и подготовке игры со «Спартаком»: «Титов звонит: «Ну че, разобрали нас?» Я говорю: «По косточкам». А мы в карты играем. 3:0 их шлепнули».

– Вы брали деньги в долг у футболистов, чтобы смогли сыграть в казино?

– Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами.

Радимов – шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез, – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.