Петржела о том, что брал в долг у футболистов на казино: «Радимов – шоумен, он мне ничего не сможет сказать в лицо. Не воспринимайте его всерьез»
Властимил Петржела заявил, что не брал у футболистов деньги в долг.
Об этом рассказал бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в контексте казино и подготовке игры со «Спартаком»: «Титов звонит: «Ну че, разобрали нас?» Я говорю: «По косточкам». А мы в карты играем. 3:0 их шлепнули».
– Вы брали деньги в долг у футболистов, чтобы смогли сыграть в казино?
– Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами.
Радимов – шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез, – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Радимов
в этом веке Зенит тоже никакой?
а что нам оставалось делать, если все деньги вагонами везли в столицу со всех регионов?
cколько ты напилил на второсортных чехах- словаках?
Тариф - фишка за строчку.
тыщ по 100 - 300