Петржела о том, что брал в долг у футболистов на казино: «Радимов – шоумен, он мне ничего не сможет сказать в лицо. Не воспринимайте его всерьез»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела заявил, что не брал у футболистов деньги в долг.

Об этом рассказал бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в контексте казино и подготовке игры со «Спартаком»: «Титов звонит: «Ну че, разобрали нас?» Я говорю: «По косточкам». А мы в карты играем. 3:0 их шлепнули».

– Вы брали деньги в долг у футболистов, чтобы смогли сыграть в казино?

– Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами.

Радимов – шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез, – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.

20 комментариев
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Мне кажется, Радимов может не только сказать в лицо, но и дать. 😊
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"Шоумены всегда пили больше лудоманов"
Радимов
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чего так всполошился то? Все знаю, что Петржела болен лудоманией. Он сам это признавал в интервью. Нет ничего сверхпредосудительного, если ты попросил занять пару тысяч, потому что прямо сейчас не можешь снять деньги с банковского счета. Что так всполошился? ну, занимал допустим и что? За это расстрел? Дуралей.
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Это разборка Питерская.
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Ответ Александр Васильев
а можно я спрошу в глаза? cколько ты напилил на второсортных чехах- словаках?
а что там пилить ? Они стоили копейки , получали копейки и приносили пользу
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Исходя из контекста того, что обычно вещает пан, я больше склонен доверять Радимову.
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Ответ Советник_042
Так и команда всю свою историю была уровня тех футболистов
прям так всю историю?
в этом веке Зенит тоже никакой?
а что нам оставалось делать, если все деньги вагонами везли в столицу со всех регионов?
+6
-2
+4
Ответ Александр Васильев
а можно я спрошу в глаза? cколько ты напилил на второсортных чехах- словаках?
На Шкртеле,напрммер? Пришёл ноунейм,ушёл в "Ливерпуль".
+4
0
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в лицо сказать не может, поэтому когда я занимал у него деньги он передавал их мне за спиной
+6
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+3
а можно я спрошу в глаза?
cколько ты напилил на второсортных чехах- словаках?
+7
-6
+1
Ответ Александр Васильев
а можно я спрошу в глаза? cколько ты напилил на второсортных чехах- словаках?
Так и команда всю свою историю была уровня тех футболистов
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Петржела не сходит с полос лет десять.
Тариф - фишка за строчку.
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Ответ Abu Ibrahim
а что там пилить ? Они стоили копейки , получали копейки и приносили пользу
ну как копейки?
тыщ по 100 - 300
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
На Шкртеле,напрммер? Пришёл ноунейм,ушёл в "Ливерпуль".
я имел ввиду во время покупок всякмх Несвадьб
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Ответ Чебурашка от Гены
Мне кажется, Радимов может не только сказать в лицо, но и дать. 😊
70-летнему чеху или вообще?
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