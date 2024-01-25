Марокко – ЮАР, прогноз на матч 30 января 2024, Кубок африканских наций

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В эти дни в Кот-д’Ивуаре проходит розыгрыш Кубка африканских наций 2023. Нет, мы не ошиблись: именно так назван турнир, проходящий с 13 января по 11 февраля 2024 года. Самое главное, чтобы его не путали с Чемпионатом африканских наций – другим турниром сборных, который проводится только с участием игроков из внутренних чемпионатов (без легионеров). Групповой этап текущего розыгрыша Кубка африканских наций уже позади: из 24 сборных-участниц с дистанции 8 команд. Из них 6 команд заняли 4-е место, а две команды показали худшие результаты среди занявших 3-е места и покидают турнир. Начинается пора матчей плей-офф: 30 января в городе Сан-Педро состоится встреча сборных Марокко и ЮАР. Что известно об этих командах на сегодняшний день?

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Марокко

 

Год с лишним назад сборная храбрых «Атласских львов» показала всему миру, что невозможное возможно, и дошла до полуфинала чемпионата мира в Катаре, обыграв нескольких грандов футбола. Неудивительно, что в декабре 2023 года её признали лучшей командой года в Африке. Но поставленная планка теперь требует от марокканцев на постоянной основе бороться за право считаться лучшей сборной Африки. И пока что они с этой задачей справляются: они выиграли групповой этап текущего розыгрыша, заняв первое место в группе F, и вышли в следующий раунд.

В первом туре они разгромили Танзанию 3:0: отличились Ромен Саисс, Аззедин Унахи и Юсеф Эн-Несири. Во втором туре они сыграли со сборной ДР Конго вничью 1:1: на быстрый гол Ашрафа Хакими ответил Силас Катомпа Мвумпа. А в третьем туре Заким Зиеш своим точным ударом обеспечил команде победу над Замбией 1:0 и выход в следующий раунд. К слову, только Марокко и ДР Конго из этой группы продолжают борьбу: занявшая 3-е место Замбия показала худший результат среди команд с 3-х мест и поэтому покидает Кубок Африки. Ну а 30 января марокканцы пройдут первое действительно серьёзное испытание, хотя их противник номинально не относится к разряду очень уж крепких команд.

ЮАР

 

Футбольная сборная «Бафана Бафана» по популярности несопоставима с регбийной «Спрингбокс», которая оформила уже два титула чемпионов мира. Розыгрыш Кубка 2021 года, равно как и мундиаль в Катаре, они дружно пропустили. Впрочем, порой они выдают и достойные матчи: в 2019 году на Кубке они вышли в плей-офф только с третьего места, и попали сразу же на Египет… но сумели благодаря единственному голу сломить Салаха и компанию. Ну а затем в упорной борьбе уступили Нигерии 1:2. В этот раз ЮАР вышла в плей-офф из группы E со второго места, но есть ли шансы повторить события, которые случились 4 с половиной года назад?

В группе «Бафана Бафана» начала выступления плохо, проиграв в первом же туре будущему победителю группы в лице сборной Мали 0:2 и пропустив голы от Амари Траоре и Лассина Синайоко. Во втором туре южноафриканцы разозлились и разнесли Намибию 4:0: счёт открыл с пенальти Перси Тау, Темба Зване оформил дубль, а Тапело Масеко завершил разгром противника. В третьем туре в матче против Туниса на табло были унылыые 0:0, но ЮАР со второго места выходит в плей-офф благодаря 4 очкам. Столько же очков и у Намибии, но личные встречи и разница мячей «-3» отодвигают её на третье место… с которого она тоже выходит в плей-офф! Самое смешное, что у всех команд с третьих мест разница отрицательная. Но 30 января южноафриканцам будет точно не до шуток, и противостоять они будут отнюдь не Намибии.

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Прогноз

 

Встреча на стадии 1/8 финала между Марокко и ЮАР запланирована на 30 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Матч пройдёт в городе Сан-Педро с населением 261 тысяча человек – отсюда родом ивуарийский опорник Жан-Филипп Гбамен, поигравший за «Майнц», «Эвертон» и даже чуть-чуть за ЦСКА. Игра состоится на 20-тысячном стадионе имени Лорана Поку – одного из величайших ивуарийских футболистов в истории Кот-д’Ивуара, лучшего бомбардира Кубка африканских наций 1970 года (8 голов) и члена символической сборной того турнира.

Кто является фаворитом в этой гонке? Даже не глядя в цифры BetBoom, можно сказать, что если Марокко в футбольном мире больше на слуху, то и фаворитом будут марокканцы. Ну а если быть точным, то фаворитами они являются с большим запасом: на победу Марокко в этом матче вне зависимости от того, сколько он продлится (будет ли овертайм или серия пенальти) BetBoom предлагает коэффициент 1.22, а на победу ЮАР – 4.3.

BetBoom предлагает также следующие коэффициенты на исход игры по истечении 90 минут: коэффициент на победу Марокко в основное время составляет 1.56, на победу ЮАР достигает заоблачной отметки 7.47, а на ничью по итогам 90 минут и перевод игры в овертайм у нас предлагается кэф 3.63. Если рассматривать двойной исход, то констатируется следующее: кэф 1.08 на то, что Марокко либо победит в основное время, либо переведёт игру в овертайм; кэф 1.28 на то, что победителя удастся выявить без овертаймов; кэф 2.4 на то, что ЮАР как минимум продержится 90 минут и либо победит, либо продолжит игру в овертайме. Всё свидетельствует в пользу марокканцев.

Перейдём к такому пункту, как тоталы. Букмекеры предлагают тоталы либо больше 2 за 1.77, либо меньше 2 за 2.06. В этом году каждой сборной были проведены по 4 встречи, и искать пятую для анализа будет не совсем уместно, потому что всё-таки в разное время у команд была разная форма. Результаты трёх матчей группового этапа мы уже все знаем. Добавим только, что в канун Кубка африканских наций Марокко дома 11 января обыграло в товарищеском матче сборную Сьерра-Леоне со счётом 3:1, а вот с командой Гамбии запланированный на 7 января матч провести не удалось. В свою очередь, сборная ЮАР сыграла 10 января товарняк с Лесото, но счёт в нём открыт не был. Ниже прилагается карта Лесото – государства, которое (забегая вперёд) полностью окружено территорией ЮАР. В принципе, теперь вы понимаете, почему в победы «Бафана Бафана» в группе особо никто не верил, а в одной восьмой на её победу кэф подскочил аж до 7. Так себе результат, мягко говоря.

За три игры Кубка африканских наций в матчах ЮАР было забито 6 голов, что означает по два мяча за матч в среднем и эквивалентно тоталу больше 1.5 (коэффициент 1.45). В играх сборной Марокко за 3 матча было забито тоже 6 мячей, и мы имеем такой же результат. Может ли в этот раз всего один гол всё решить? Не исключено: тотал меньше 1.5 за 2.76 никто не отменял, хотя кэф высоковат. Тотал больше 2.5 чуть более вероятен, но кэф тоже высокий: 2.41 (против кэфа 1.57 на тотал ниже этой отметки).

Ну и в этих матчах 4 гола на счету ЮАР и 5 на счету Марокко. Обычное среднее арифметическое по итогам 3 матчей показывает при округлении до десятых: 1,3 в среднем у ЮАР и 1,7 у Марокко. То есть и у тех, и у других индивидуальный тотал меньше 2, но он предлагается только на Марокко. На него можно поставить с кэфом 1.37. Если же брать ближайшие два кэфа, то на Марокко предлагаются кэфы больше 1.5 за 2.02 и меньше 1.5 за 1.79: возможно, что Зиеш и компания могут забить дважды, но это ещё надо сделать. В Катаре они дважды забивали только канадцам и бельгийцам, в лучшем случае ограничиваясь одним голом в остальных матчах. У южноафриканцев всё совсем тоскливо: букмекеры уже готовы мысленно записать баранку в графу «забитые голы». Кэф 1.75 на тотал меньше 0.5 является тому доказательством, а кэф 2.06 на тотал больше 0.5 вообще не оставляет сомнений. Надо ли говорить о том, что в событие «обе забьют» мало верится (1.57 против 2.39)?

Под конец поговорим немного о форах. На марокканцев предлагается минусовая фора (-1) с кэфом 2.04, а на ЮАР фора будет составлять уже (+1) с кэфом 1.78. То есть, по мнению букмекеров, «Атласские львы» могут и выиграть с разницей в 2 мяча и более. Фора (-0.5) на марокканцев сопровождается кэфом 1.57, на фору (-1.5) у нас есть кэф 2.81. Нулевая фора предлагается за 1.15 на Марокко и за 5.52 за ЮАР.

Ну и в заключение: если вы выбираете, на чей гол поставить, то можно выбрать между Хакимом Зиешем, Аюбом Эль-Кааби и Юсефом Эн-Несири. BetBoom предлагает кэф 2.75 на гол любого из этих игроков. Впрочем, есть те, кто верит в возможность очередной победы андердога над грандом: для них предлагается кэф 7.5 на гол в исполнении Перси Тау, Эвиденса Макгопа или Закхеле Лепаса, которые представляют ЮАР.

Рекомендуемая ставка: победа Марокко при любых условиях (1.22), тотал меньше 2.5 (1.57)

Марокко выглядит очевидным фаворитом, и тут ЮАР поможет не провалиться только чудо в виде строгой игры от обороны, перевод матча в овертайм и серию пенальти. Но разве можно Марокко обмануть таким способом? Испанию они в Катаре как раз таким образом и опрокинули на лопатки, ещё и играя смело в атаке. Что касается тотала, то, возможно, два гола мы увидим, но не более того.

Где смотреть матч Марокко – ЮАР

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Марокко – ЮАР
Дата проведения
30 января, 23.00, «Стадион Лорана Поку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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