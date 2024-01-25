Сборная Марокко – сборная ЮАР где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 30 января

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Во вторник, 30 января, сыграют сборная Марокко и сборная ЮАР в 1/8 финала Кубка Африканских Наций.

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Во сколько играют сборная Марокко – сборная ЮАР

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Сборная Марокко: все новости

Сборная ЮАР: все новости

Кубок африканских наций (Кубок Африки): все новости

Прогноз на матч Марокко – ЮАР

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