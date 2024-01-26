«Наполи» арендовал Дендокера у «Астон Виллы» с правом выкупа за 9 млн евро. Это 4-й новичок клуба зимой

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Наполи Леандер Дендонкер Фабрицио Романо Футбол

Леандер Дендонкер перешел из «Астон Виллы» в «Наполи» на правах аренды.

Английский клуб сообщил, что полузащитник будет выступать за «Наполи» до конца сезона-2023/24. Неаполитанцы уточняют, что в соглашении предусмотрено право выкупа игрока.

По данным Фабрицио Романо, по окончании сезона «Наполи» сможет приобрести Дендонкера за 9 млн евро.

Это четвертый трансфер действующего чемпиона Италии в ходе зимнего трансферного окна. Ранее клуб арендовал полузащитника Хамеда Траоре у «Борнмута» с опцией выкупа за 25 млн евро, купил вингера «Вероны» Сириля Нгонжа за 18 млн евро и бонусы и подписал защитника «Салернитаны» Паскуале Маццокки за 3 млн евро.

Фото: twitter.com/sscnapoli

В этом сезоне Леандер провел 389 минут (114 из них – в АПЛ) в 15 матчах за «Астон Виллу» и забил 1 гол – «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Полную статистику опорника сборной Бельгии можно найти здесь.

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4 комментария
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Не мега топ, но все трансферы достойные. По нынешним временам и задачам оптимальные решения. И вполне, может оказаться, перспективные
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Ответ Кирилл_Гришин
Скорее всего для Астон Виллы, а не английского
Мне очень сильно кажется, что это сарказм
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