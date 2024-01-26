«Наполи» арендовал Дендокера у «Астон Виллы» с правом выкупа за 9 млн евро. Это 4-й новичок клуба зимой

Леандер Дендонкер перешел из «Астон Виллы» в «Наполи» на правах аренды.

Английский клуб сообщил, что полузащитник будет выступать за «Наполи» до конца сезона-2023/24. Неаполитанцы уточняют, что в соглашении предусмотрено право выкупа игрока.

По данным , по окончании сезона « » сможет приобрести за 9 млн евро.

Это четвертый трансфер действующего чемпиона Италии в ходе зимнего трансферного окна. Ранее клуб арендовал полузащитника Хамеда Траоре у «Борнмута» с опцией выкупа за 25 млн евро, купил вингера «Вероны» Сириля Нгонжа за 18 млн евро и бонусы и подписал защитника «Салернитаны» Паскуале Маццокки за 3 млн евро.

Фото: twitter.com/sscnapoli

В этом сезоне Леандер провел 389 минут (114 из них – в ) в 15 матчах за « » и забил 1 гол – «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Полную статистику опорника сборной Бельгии можно найти здесь.