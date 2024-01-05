«Наполи» купил защитника «Салернитаны» Маццокки за 3 млн евро

Теги серия А Италия трансферы Наполи Салернитана Паскуале Маццокки Футбол

Защитник «Салернитаны» Паскуале Маццокки стал игроком «Наполи».

Действующий чемпион Италии объявил о трансфере 28-летнего итальянца. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за правого защитника заплатили 3 млн евро.

В 2022 году Маццокки вызывался в сборную Италии, он сыграл одну минуту в матче с Венгрией. Статистика Паскуале – здесь.

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3 комментария
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Забавно, что в свое время, когда он ещё играл правым вингером, Парма выкинула его из команды как бесперспективного для уровня Серии Б :) Но парень не сдался и вот - дорос до гранда итальянского футбола
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Чтобы отдать в аренду в Бари?
+1
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+1
значит Джованни Ди Лоренцо переходит в Спартак
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