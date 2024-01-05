«Наполи» купил защитника «Салернитаны» Маццокки за 3 млн евро
Защитник «Салернитаны» Паскуале Маццокки стал игроком «Наполи».
Действующий чемпион Италии объявил о трансфере 28-летнего итальянца. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за правого защитника заплатили 3 млн евро.
В 2022 году Маццокки вызывался в сборную Италии, он сыграл одну минуту в матче с Венгрией. Статистика Паскуале – здесь.
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