Саудовцы связались с Иско и сделали многомиллионное предложение. Отступные в «Бетисе» – 20 млн евро

Саудовцы хотят подписать Иско, который сейчас играет за «Бетис».

С полузащитником связались представители саудовской лиги, чтобы попытаться убедить его присоединиться к одной из местных команд, пишет L’Équipe. «Бетису» также сообщили об интересе. Первые переговоры с игроком уже состоялись.

As подтверждает эти сведения и пишет, что саудовцы сделали Иско многомиллионное предложение. Они хотят, чтобы он присоединился к одному из четырех местных топ-клубов – « », « », «Аль-Хилалю» или « ».

Недавно Иско продлил контракт с « » на 3,5 сезона, теперь он рассчитан до июня 2027 года. По нему выросла как зарплата игрока, так и его отступные. Теперь они составляют 20 млн евро. Если саудовцы убедят испанца, то должны будут заплатить за него «Бетису» именно эту сумму.

«Бетис» даже не рассматривает вариант с уходом Иско.

В этом сезоне экс-полузащитник «Реала» забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Бетис». Его статистику можно найти здесь.