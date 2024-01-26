Саудовцы связались с Иско и сделали многомиллионное предложение. Отступные в «Бетисе» – 20 млн евро

Теги Бетис Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Иско деньги Футбол

Саудовцы хотят подписать Иско, который сейчас играет за «Бетис».

С полузащитником связались представители саудовской лиги, чтобы попытаться убедить его присоединиться к одной из местных команд, пишет L’Équipe. «Бетису» также сообщили об интересе. Первые переговоры с игроком уже состоялись.

As подтверждает эти сведения и пишет, что саудовцы сделали Иско многомиллионное предложение. Они хотят, чтобы он присоединился к одному из четырех местных топ-клубов – «Аль-Насру», «Аль-Ахли», «Аль-Хилалю» или «Аль-Иттихаду».

Недавно Иско продлил контракт с «Бетисом» на 3,5 сезона, теперь он рассчитан до июня 2027 года. По нему выросла как зарплата игрока, так и его отступные. Теперь они составляют 20 млн евро. Если саудовцы убедят испанца, то должны будут заплатить за него «Бетису» именно эту сумму.

«Бетис» даже не рассматривает вариант с уходом Иско. 

В этом сезоне экс-полузащитник «Реала» забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Бетис». Его статистику можно найти здесь.

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3 комментария
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20 млн отступных для саудитов чихня. Вот нужны ли Иско много денег - это вопрос... Ему возможно еще важно попадание в сборную, из ЛаЛиги это проще сделать.
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Насколько я помню, Иско завернут на своей семье, а жена не очень горит желанием уезжать из Испании..
С другой стороны 10-20 млн, которые он накрафтит в пустыне, не помешают абсолютно любой семье.. Ибо в Реале Иско зарабатывал не прям уж так много.. Да и в Бетисе явно не жирует..
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Нужно соглашаться, ведь он будет играть как и многие перешедшие за тарелку супа в лиге с самим рональду. Деньги - ничто, бедуин лига - всё!!
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