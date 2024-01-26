Саудовцы связались с Иско и сделали многомиллионное предложение. Отступные в «Бетисе» – 20 млн евро
Саудовцы хотят подписать Иско, который сейчас играет за «Бетис».
С полузащитником связались представители саудовской лиги, чтобы попытаться убедить его присоединиться к одной из местных команд, пишет L’Équipe. «Бетису» также сообщили об интересе. Первые переговоры с игроком уже состоялись.
As подтверждает эти сведения и пишет, что саудовцы сделали Иско многомиллионное предложение. Они хотят, чтобы он присоединился к одному из четырех местных топ-клубов – «Аль-Насру», «Аль-Ахли», «Аль-Хилалю» или «Аль-Иттихаду».
Недавно Иско продлил контракт с «Бетисом» на 3,5 сезона, теперь он рассчитан до июня 2027 года. По нему выросла как зарплата игрока, так и его отступные. Теперь они составляют 20 млн евро. Если саудовцы убедят испанца, то должны будут заплатить за него «Бетису» именно эту сумму.
«Бетис» даже не рассматривает вариант с уходом Иско.
В этом сезоне экс-полузащитник «Реала» забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Бетис». Его статистику можно найти здесь.
С другой стороны 10-20 млн, которые он накрафтит в пустыне, не помешают абсолютно любой семье.. Ибо в Реале Иско зарабатывал не прям уж так много.. Да и в Бетисе явно не жирует..