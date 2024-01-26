Агбонлахор о 65 млн фунтов за Хавертца: «Артета лишил «Арсенал» титула, очень глупо потратив деньги. Они могли бы купить Тоуни»
Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансфер Кая Хавертца в «Арсенал».
«Я думаю, что самое большое, что раздражает болельщиков «Арсенала» и о чем Артета пожалеет, – это то, что он потратил большую часть своего трансферного бюджета на Хавертца.
Он не был ответом. Сейчас у них могло бы быть 65 миллионов фунтов, чтобы приобрести такого нападающего, как Айвен Тоуни. Это им дорого обойдется.
У них есть Виейра, у них есть Смит-Роу, которые, вероятно, лучше Хавертца на той же позиции. Так что, на мой взгляд, Артета лишил «Арсенал» титула, очень глупо потратив деньги», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».
Чувак провалил полтора сезона, остаётся один год, а за него больше 50млн выкладывают.
Лол
ТенХаг гений
Ему нужно конкретный игрок и альтернативы не рассматривает.
Он всё лето ныл, что ему нужен Де Йонг. Даже когда тот открыто заявлял, что счастлив в Барсе и в эту помойку не собирается.
Тоже самое было с Антони.
У ТенХага пункт в контракте, что он влияет на каждый трансфер.