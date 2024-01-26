Агбонлахор о 65 млн фунтов за Хавертца: «Артета лишил «Арсенал» титула, очень глупо потратив деньги. Они могли бы купить Тоуни»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Габриэль Агбонлахор Брентфорд Айвен Тоуни Кай Хавертц Фабиу Виейра Эмил Смит-Роу Футбол

Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансфер Кая Хавертца в «Арсенал».

«Я думаю, что самое большое, что раздражает болельщиков «Арсенала» и о чем Артета пожалеет, – это то, что он потратил большую часть своего трансферного бюджета на Хавертца.

Он не был ответом. Сейчас у них могло бы быть 65 миллионов фунтов, чтобы приобрести такого нападающего, как Айвен Тоуни. Это им дорого обойдется.

У них есть Виейра, у них есть Смит-Роу, которые, вероятно, лучше Хавертца на той же позиции. Так что, на мой взгляд, Артета лишил «Арсенал» титула, очень глупо потратив деньги», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».

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9 комментариев
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Тоуни, конечно, крут, но платить бабло за человека, который точно полгода играть не будет - тоже такое себе.
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Все таки как же круто Челси его и Маунта слил
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Ответ madaev
Все таки как же круто Челси его и Маунта слил
До сих пор не понимаю, зачем МЮ подписал Маунта с годом контракта за такую огромную сумму.
Чувак провалил полтора сезона, остаётся один год, а за него больше 50млн выкладывают.
Лол
ТенХаг гений
+4
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+3
Ответ madaev
МЮ был бы не МЮ если бы упустил такую кринж-сделку
Офис МЮ просто выполнял хотелки тренера. ТеХаг максимально упëрт.
Ему нужно конкретный игрок и альтернативы не рассматривает.
Он всё лето ныл, что ему нужен Де Йонг. Даже когда тот открыто заявлял, что счастлив в Барсе и в эту помойку не собирается.
Тоже самое было с Антони.
У ТенХага пункт в контракте, что он влияет на каждый трансфер.
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В какой-то степени Агбонлахор прав, эти 65 миллионов можно было потратить лучше, но как по мне Хавертц на поле все-таки полезнее Фабиу Виейра.
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Ответ Ola BP
До сих пор не понимаю, зачем МЮ подписал Маунта с годом контракта за такую огромную сумму. Чувак провалил полтора сезона, остаётся один год, а за него больше 50млн выкладывают. Лол ТенХаг гений
МЮ был бы не МЮ если бы упустил такую кринж-сделку
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