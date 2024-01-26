Агбонлахор о 65 млн фунтов за Хавертца: «Артета лишил «Арсенал» титула, очень глупо потратив деньги. Они могли бы купить Тоуни»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансфер Кая Хавертца в «Арсенал».

«Я думаю, что самое большое, что раздражает болельщиков « » и о чем Артета пожалеет, – это то, что он потратил большую часть своего трансферного бюджета на .

Он не был ответом. Сейчас у них могло бы быть 65 миллионов фунтов, чтобы приобрести такого нападающего, как . Это им дорого обойдется.

У них есть , у них есть , которые, вероятно, лучше Хавертца на той же позиции. Так что, на мой взгляд, Артета лишил «Арсенал» титула, очень глупо потратив деньги», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».