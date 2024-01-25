«Локо» вел переговоры по защитнику «Вердера» Вельковичу, но отказался от трансфера. Его отступные 5 млн евро, игрок хотел 1,5 млн в год

Теги Локомотив Вердер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Милош Велькович Футбол

«Локомотив» вел переговоры по сербскому защитнику «Вердера» Милошу Вельковичу.

По данным «Чемпионата», «Локомотив» изучал возможность трансфера, но отказался от сделки в итоге.

Отступные по контракту Вельковича составляли 5 млн евро, сам игрок хотел зарплату 1,5 млн.

В этом сезоне 28-летний защитник провел за «Вердер» 13 матчей в Бундеслиге, забил гол и сделал ассист.

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3 комментария
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Ответ Дмитрий9779
А Тикнизян хотел 2 млн.(если уж верить всем новостям,а не по удобному выбору)вобщем-то всего за полгода хорошей игры.До этого сезона обычный игрок ротации.
а зенит до газпрома - обычный клуб рпл. а дальше что?
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С потолком зп в 1,2 млн будет трудно найти качественного ЦЗ.
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