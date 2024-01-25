«Локо» вел переговоры по защитнику «Вердера» Вельковичу, но отказался от трансфера. Его отступные 5 млн евро, игрок хотел 1,5 млн в год

«Локомотив» вел переговоры по сербскому защитнику «Вердера» Милошу Вельковичу.

По данным «Чемпионата», «Локомотив» изучал возможность трансфера, но отказался от сделки в итоге.

Отступные по контракту Вельковича составляли 5 млн евро, сам игрок хотел зарплату 1,5 млн.

В этом сезоне 28-летний защитник провел за «Вердер» 13 матчей в Бундеслиге, забил гол и сделал ассист.