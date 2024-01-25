Владелец «Тоттенхэма» признался в инсайдерской торговле ценными бумагами. 86-летний миллиардер передавал информацию друзьям, любовницам и личным пилотам

Владелец «Тоттенхэма» признался в инсайдерской торговле ценными бумагами.

86-летний миллиардер Джозеф Льюис в суде США признал вину в сговоре и двух случаях мошенничества с ценными бумагами в рамках сделки с прокуратурой.

Льюис был арестован в июле 2023 года и обвинен в организации инсайдерской торговли ценными бумагами: по 16 пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и 3 пунктам – в предварительном сговоре.

Сторона обвинения утверждала, что Льюис «использовал инсайдерскую информацию как способ платить своим сотрудникам или осыпать подарками своих друзей и любовниц».

Прокуроры также заявили, что в некоторых случаях владелец «Тоттенхэма» одалживал деньги своим знакомым – например, в октябре 2019 года, когда он перевел 1 млн долларов двум пилотам, чтобы они могли купить акции биотехнологической компании Mirati.

86-летний Джо Льюис – основатель инвестиционной компании Tavistock Group, его состояние оценивается в 6,55 миллиарда долларов. Он владеет мажоритарным пактом акций « » с 2001 года.