Владелец «Тоттенхэма» признался в инсайдерской торговле ценными бумагами. 86-летний миллиардер передавал информацию друзьям, любовницам и личным пилотам

Теги премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Джозеф Льюис деньги Футбол

Владелец «Тоттенхэма» признался в инсайдерской торговле ценными бумагами.

86-летний миллиардер Джозеф Льюис в суде США признал вину в сговоре и двух случаях мошенничества с ценными бумагами в рамках сделки с прокуратурой. 

Льюис был арестован в июле 2023 года и обвинен в организации инсайдерской торговли ценными бумагами: по 16 пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и 3 пунктам – в предварительном сговоре.

Сторона обвинения утверждала, что Льюис «использовал инсайдерскую информацию как способ платить своим сотрудникам или осыпать подарками своих друзей и любовниц».

Прокуроры также заявили, что в некоторых случаях владелец «Тоттенхэма» одалживал деньги своим знакомым – например, в октябре 2019 года, когда он перевел 1 млн долларов двум пилотам, чтобы они могли купить акции биотехнологической компании Mirati.

86-летний Джо Льюис – основатель инвестиционной компании Tavistock Group, его состояние оценивается в 6,55 миллиарда долларов. Он владеет мажоритарным пактом акций «Тоттенхэма» с 2001 года.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жить надо прожить так, чтобы в 86 лет у тебя были друзья, любовницы, личные пилоты, ценные бумаги и здоровье на всё это!
+28
-4
+24
Ответ Фут.Боль
И за 23 года ни одного серьезного трофея для Тоттенхэма. Лучше прожить так, чтобы хоть какую-то добрую память оставить о себе.
Друзья, любовницы и пилоты возможно будут добрым словом вспоминать, не говоря о детях, внуках, правнуках, праправнуках которым он обеспечил беззаботную жизнь, поэтому можно как то и без трофеев обойтись честно говоря
+2
0
+2
Любовницы в 86 лет?
Снимаю шляпу.
+2
-1
+1
Похоже дед в силу возраста стал слишком болтлив, чем успешно пользуются его приближённые.
+2
-2
0
стоп. а разве не Леви владелец ТТХ?!
0
0
0
Ответ Borillaz
стоп. а разве не Леви владелец ТТХ?!
нет конечно, Леви наёмный работник
насколько помню, правда, уже успел заработать некий минорный пакет
0
0
0
Ответ Borillaz
стоп. а разве не Леви владелец ТТХ?!
он председатель, но у него что-то около 30% акций клуба есть
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий