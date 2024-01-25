«Тысячи фанатов и миллионы изгнанных палестинцев по всему миру – наша главная мотивация». Капитан Палестины Аль-Баттат о выходе в плей-офф Кубка Азии

Теги болельщики сборная Израиля по футболу Кубок Азии Сборная Палестины по футболу Политика Мусаб Аль-Батат Макрам Дабуб Футбол

Капитан сборной Палестины прокомментировал выход в плей-офф Кубка Азии.

Команда Макрама Дабуба заняла 3-е место в квартете C по итогам группового этапа, набрав 4 очка. Палестина сыграет в плей-офф Кубка Азии впервые в своей истории.

«Тысячи болельщиков в Катаре и миллионы изгнанных палестинцев по всему миру – наша главная мотивация.

Мы уверенно встречали каждый вызов и не собираемся останавливаться сейчас», – сказал Мусаб Аль-Баттат.

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19 комментариев
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Миллионы? А чего не миллиарды? Гулять так гулять. :)))
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Ответ ЭкспертДиванный
Удачи Палестинцам Скоро закончатся ваши мучение дай Аллах Справедливость восторжествует
Согласен, надеюсь всех палестинских террористов найдут и обезвредят
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Ответ deadjoker
А нельзя вот просто в футбол играть? Понятно что для них это удобная возможность высказаться, но зачем превращать чемпионат в политическую трибуну.
Если украинец сказал бы это?
+9
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+5
Ответ Sgt. Elias Grodin
Миллионы? А чего не миллиарды? Гулять так гулять. :)))
Тут ещё и другое столь же смешно. Изгнанных — миллионы, а фанатов — тысячи. То есть выходит, что всем на них плевать)
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Ты открыл список dолбoящероv!
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Ответ ЭкспертДиванный
Если украинец сказал бы это?
Этих вообще можно до любых массовых мероприятий допускать только со строгим запретом на выступления.
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Ответ ЭкспертДиванный
Если украинец сказал бы это?
эти и голыми могут играть.
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Ответ Безумный Макс
Комментарий удален пользователем
надоели? так не пиши здесь тогда. Понятен твой взгляд.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Nikita Ufimtsev
Согласен, надеюсь всех палестинских террористов найдут и обезвредят
также как и израильских
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Ответ deadjoker
А нельзя вот просто в футбол играть? Понятно что для них это удобная возможность высказаться, но зачем превращать чемпионат в политическую трибуну.
Вы на пару лет опоздали с подобным комментарием. Некоторые Сборные команды не готовы просто играть в футбол.
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Ответ ЭкспертДиванный
Если украинец сказал бы это?
в Америке вообще госдолг видели?
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Ответ StHappyOne
Понятно, сегодня будут наперебой высказываться. А кстати, пусть напомнит почему его государство юридически так и не было создано, а вместо переговоров решили начать войну, подначиваемые советским союзом на зло сша?
приятного аппетита..
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Ответ StHappyOne
Понятно, сегодня будут наперебой высказываться. А кстати, пусть напомнит почему его государство юридически так и не было создано, а вместо переговоров решили начать войну, подначиваемые советским союзом на зло сша?
вообще то Сталин активно вооружал Израиль до и в начале арабо-израильской войны.
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