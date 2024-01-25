«Тысячи фанатов и миллионы изгнанных палестинцев по всему миру – наша главная мотивация». Капитан Палестины Аль-Баттат о выходе в плей-офф Кубка Азии

Капитан сборной Палестины прокомментировал выход в плей-офф Кубка Азии.

Команда Макрама Дабуба заняла 3-е место в квартете C по итогам группового этапа, набрав 4 очка. Палестина сыграет в плей-офф Кубка Азии впервые в своей истории.

«Тысячи болельщиков в Катаре и миллионы изгнанных палестинцев по всему миру – наша главная мотивация.

Мы уверенно встречали каждый вызов и не собираемся останавливаться сейчас», – сказал Мусаб Аль-Баттат.