Сборная Кот-д′Ивуара хочет, чтобы Ренар возглавил ее до конца Кубка Африки. Двукратный победитель КАН работает в женской сборной Франции

Сборная Кот-д′Ивуара хочет, чтобы Эрве Ренар возглавил ее до конца Кубка Африки.

55-летний француз сейчас тренирует женскую сборную Франции. В Кот-д′Ивуаре хотят, чтобы на время возглавил команду и не покидал основное место работы.

Напомним, Ренар тренировал сборные Замбии и Кот-д’Ивуара, вместе с которыми в 2012 и 2015 годах становился победителем Кубка Африки.

Кот-д′Ивуар по ходу Кубка Африки уволил главного тренера Жана-Луи Гассе – после крупнейшего домашнего поражения в истории команды (0:4 от Экваториальной Гвинеи).

Хозяева турнира заняли третье место в группе и вышли в плей-офф. В 1/8 финала ивуарийцы сыграют с Сенегалом, матч пройдет в понедельник.