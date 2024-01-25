Сборная Кот-д′Ивуара хочет, чтобы Ренар возглавил ее до конца Кубка Африки. Двукратный победитель КАН работает в женской сборной Франции

Теги возможные трансферы Кубок Африки сборная Кот-д′Ивуара по футболу сборная Франции жен Эрве Ренар Футбол

Сборная Кот-д′Ивуара хочет, чтобы Эрве Ренар возглавил ее до конца Кубка Африки.

55-летний француз сейчас тренирует женскую сборную Франции. В Кот-д′Ивуаре хотят, чтобы Эрве на время возглавил команду и не покидал основное место работы.

Напомним, Ренар тренировал сборные Замбии и Кот-д’Ивуара, вместе с которыми в 2012 и 2015 годах становился победителем Кубка Африки.

Кот-д′Ивуар по ходу Кубка Африки уволил главного тренера Жана-Луи Гассе – после крупнейшего домашнего поражения в истории команды (0:4 от Экваториальной Гвинеи).

Хозяева турнира заняли третье место в группе и вышли в плей-офф. В 1/8 финала ивуарийцы сыграют с Сенегалом, матч пройдет в понедельник.

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6 комментариев
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Африка не перестает удивлять
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+12
Саламыч без работы сидит, к слову
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на одну игру? )
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Уволили тренера, который вывел сборную в плей-офф🤣🤣
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+5
Не зря его показывали в вип ложе на матче кубка Африки ( не помню каком )
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Вам поможет только Мостовой
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