Ренар ушел с поста тренера Саудовской Аравии. Он может возглавить женскую сборную Франции

покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Как сообщает AFP, футбольная ассоциация Саудовской Аравии приняла отставку Ренара, возглавлявшего сборную с 2019 года. Последнюю игру под его руководством команда провела во вторник, 28 марта, против сборной Боливии – уступила со счетом 1:2 в товарищеском матче.

Сообщается, что Ренар может возглавить женскую сборную Франции вместо отправленной в отставку Корин Диакр.