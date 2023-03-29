Ренар ушел с поста тренера Саудовской Аравии. Он может возглавить женскую сборную Франции

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Эрве Ренар покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Как сообщает AFP, футбольная ассоциация Саудовской Аравии приняла отставку Ренара, возглавлявшего сборную с 2019 года. Последнюю игру под его руководством команда провела во вторник, 28 марта, против сборной Боливии – Саудовская Аравия уступила со счетом 1:2 в товарищеском матче.

Сообщается, что Ренар может возглавить женскую сборную Франции вместо отправленной в отставку Корин Диакр.

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7 комментариев

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AlexNA
Ответ T622222
Коллеги, кто знает в женской команде тоже состав не очень коренной?????
Примерно также. И такая же тенденция - число "не очень коренных" постепенно растет
0
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Уся Ваткин
Ответ Алексей Полиенков
Странно что более серьезный вариант у него не появился.
Коллега, что может быть серьёзнее женской сборной?
0
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Алексей Степанов
Ответ T622222
Коллеги, кто знает в женской команде тоже состав не очень коренной?????
Ну там коренных немного побольше помойму
0
-1
-1
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Evgeny Trifonov
Ответ T622222
Коллеги, кто знает в женской команде тоже состав не очень коренной?????
Ренар там будет как в меме на белом диване, а вокруг футболистки
+1
-1
0
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Sevuska
А Курясяо не хочет возглавить этот специалист по унижению Аргентины !? 🤔
0
-3
-3
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Алексей Полиенков
Странно что более серьезный вариант у него не появился.
0
0
0
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T622222
Коллеги, кто знает в женской команде тоже состав не очень коренной?????
0
-1
-1
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