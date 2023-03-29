Ренар ушел с поста тренера Саудовской Аравии. Он может возглавить женскую сборную Франции
Эрве Ренар покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.
Как сообщает AFP, футбольная ассоциация Саудовской Аравии приняла отставку Ренара, возглавлявшего сборную с 2019 года. Последнюю игру под его руководством команда провела во вторник, 28 марта, против сборной Боливии – Саудовская Аравия уступила со счетом 1:2 в товарищеском матче.
Сообщается, что Ренар может возглавить женскую сборную Франции вместо отправленной в отставку Корин Диакр.
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