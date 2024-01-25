«Юве» готов заплатить 40 млн евро и бонусы за Копмейнерса. Хавбек «Аталанты» – приоритетная цель туринцев на лето

«Ювентус» заинтересован в трансфере полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса.

25-летний игрок – приоритетная цель «бьянконери», сообщает инсайдер . За футболиста сборной Нидерландов готовы предложить 40 млн евро и бонусы.

« » не намерен форсировать сделку и хочет оформить ее летом. Активные контакты с «Аталантой» начнутся после закрытия зимнего трансферного окна.

В 26 матчах нынешнего сезона забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.