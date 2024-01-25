«Юве» готов заплатить 40 млн евро и бонусы за Копмейнерса. Хавбек «Аталанты» – приоритетная цель туринцев на лето

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Тен Копмейнерс Футбол

«Ювентус» заинтересован в трансфере полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса.

25-летний игрок – приоритетная цель «бьянконери», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. За футболиста сборной Нидерландов готовы предложить 40 млн евро и бонусы.

«Ювентус» не намерен форсировать сделку и хочет оформить ее летом. Активные контакты с «Аталантой» начнутся после закрытия зимнего трансферного окна.

В 26 матчах нынешнего сезона Копмейнерс забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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14 комментариев
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Топ трансфер для нынешнего Юве
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Ответ Marco Nero
Со времен Хедиры забивающего хава не было. Но конечно не тот игрок, что делает разницу
Рабьо по статистике почти столько же забивает, сколько Хедира.
+4
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Ответ Marco Nero
Учитывал его, но на память. В статистику не залезал. По ощущениям Рабьё поменьше забивает. Поделитесь статистикой?
А у Копмейнерса в Аталанте пока 21+12 в 104 матчах. Это круто, конечно.
+3
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+3
Со времен Хедиры забивающего хава не было. Но конечно не тот игрок, что делает разницу
+3
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+2
Ответ Marco Nero
Учитывал его, но на память. В статистику не залезал. По ощущениям Рабьё поменьше забивает. Поделитесь статистикой?
В том году Рабьо десятку вроде положил, лучший сезон в карьере, сильно прибавил во всём. Но он не совсем нацелен на атаку, нужен полузащитник типа Погба времён первого заезда в Турин, с отличным ударом, способный и протащить и жахнуть с 25 метров при случае, и вторым темпом набежать и положить в угол, в Юве все полузащитники слишком стерильные, с завершением проблемы есть.
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Не слежу за Серией А, но переживаю за Юве
Что думаете о данном трансфере?
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по-моему лет 5 назад Спартаку отказал или не договорились, даже на инсту подписывался Спартака)
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Это будет провал. Аталанту надо стороной обходить
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Если ценник не будет превышать 50 мультов, то очень хороший трансфер! Разницу делать конечно не будет, но усиление как не крути.
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Ответ L.K.
Рабьо по статистике почти столько же забивает, сколько Хедира.
Учитывал его, но на память. В статистику не залезал. По ощущениям Рабьё поменьше забивает. Поделитесь статистикой?
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Ответ Marco Nero
Учитывал его, но на память. В статистику не залезал. По ощущениям Рабьё поменьше забивает. Поделитесь статистикой?
По Трансфермаркту:
Рабьо – 20 голов + 15 передач в 196 матчах за Юве.
Хедира – 21 гола + 14 передач в 145 матчах за Юве.
Поменьше, но не радикально.
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