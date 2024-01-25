«Юве» готов заплатить 40 млн евро и бонусы за Копмейнерса. Хавбек «Аталанты» – приоритетная цель туринцев на лето
«Ювентус» заинтересован в трансфере полузащитника «Аталанты» Тена Копмейнерса.
25-летний игрок – приоритетная цель «бьянконери», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. За футболиста сборной Нидерландов готовы предложить 40 млн евро и бонусы.
«Ювентус» не намерен форсировать сделку и хочет оформить ее летом. Активные контакты с «Аталантой» начнутся после закрытия зимнего трансферного окна.
В 26 матчах нынешнего сезона Копмейнерс забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.
Что думаете о данном трансфере?
Рабьо – 20 голов + 15 передач в 196 матчах за Юве.
Хедира – 21 гола + 14 передач в 145 матчах за Юве.
Поменьше, но не радикально.