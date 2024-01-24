Таджикистан — ОАЭ: прогноз на матч 28 января 2024, Кубок Азии

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28 января пройдут матчи 1/8 финала Кубка Азии. Борьбу за трофей продолжают сборные Таджикистана и ОАЭ. Игра пройдет в Катаре в городе Эр-Райян на поле стадиона «Ахмед бин Али». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Номинальные гости получили статус фаворита встречи. ОАЭ занимает 64 место в рейтинге ФИФА и восьмое место в своей конфедерации. Таджикистан на 18 строчке в Азии и на 106 месте среди всех команд. Таджикистан ни разу не играл в финале турнира и не имеет призовых мест. У ОАЭ был финал в 1996 году, который команда проиграла Саудовской Аравии. Дважды, в 2015 и 2019 годах сборная становилась третьей.

Противостояние команд насчитывает всего две встречи и обе товарищеские. В 2023 году сборные сыграли вничью 0:0. В 2020 году ОАЭ на домашней арене был сильнее 3:2.

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Рекомендованная ставка: победа ОАЭ, ТМ2,5.

Таджикистан

 

Таджикистан получил путевку в плей-офф турнира благодаря волевой победе 2:1 над Ливаном. Все три гола были забиты во втором тайме. На 47 минуте Ливан вышел вперед благодаря голу Басселя Жради. На 56 минуте ливанцы остались в меньшинстве из-за удаления Кассема эль Зейна. Таджикистан воспользовался численным преимуществом. На 80 минуте отличился Парвизджон Умарбоев, а на второй компенсированной минуте забил Нуриддин Хамрокулов.

Помимо победы над Ливаном у Таджикистана на групповой стадии поражение 0:1 от Катара и ничья 0:0 с Китаем. Разница голов в трех встречах 2:2. С четырьмя очками сборная заняла второе место в группе А. Для сборной это первый выход в плей-офф на турнире.

Результаты Таджикистана в пяти официальных матчах:

  • Кубок Азии, Таджикистан — Ливан 2:1;
  • Кубок Азии, Таджикистан — Катар 0:1;
  • Кубок Азии, Китай — Таджикистан 0:0;
  • Товарищеский, Гонконг — Таджикистан 1:2;
  • Отбор ЧМ, Пакистан — Таджикистан 1:6.

В 10 последних матчах у сборной Таджикистана пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 17:11. Если брать только официальные встречи, то у команды три победы, пять ничьих и два поражения. Разница голов 13:11

Интересные статистические факты по игре Таджикистана:

  • Самые результативные игроки команды в Кубке Азии: Нуриддин Хамрокулов 1+, Парвизджон Умарбоев 1+0, Эхсони Панчшанбе 0+1;
  • Самые результативные игроки в отборе на ЧМ: Шахрон Самиев 2+0, Амадони Камолов 2+0, Рустам Соиров 1+0, Парвизджон Умарбоев 1+0, Эхсони Панчшанбе 1+0;
  • Таджикистан пропускает в 7 из 8 и 8 из 10 официальных матчах;
  • Команда не забивает более гола в 8 из 10 официальных играх;
  • В 8 из 10 матчах, с учетом товарищеских игр, сборная забивает.

Дисквалифицированных в составе нет.

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ОАЭ

 

ОАЭ в последнем туре групповой стадии Кубка Азии проиграл одной из сильнейших команд региона. Поражение 1:2 от Ирана. Иранцы вышли вперед уже на 26 минуте. Голом отличился Мехди Тареми. Во втором тайме команды обменялись голами. Тареми оформил дубль на 65 минуте. Единственный гол ОАЭ на счету Яхьи Аль-Гассани уже в компенсированное время встречи.

Помимо поражения от Ирана на счету сборной ничья 1:1 с Палестиной и победа 3:1 над Гонконгом. Разница голов 5:4. Сборная заняла второе место в группе С. В 2019 году команда дошла до полуфинала турнир, где проиграла 0:4 Катару. В 2015 году ОАЭ также проиграл в полуфинале, но на этот раз Австралии, а в матче за третье место был сильнее Ирака 3:2.

Результаты ОАЭ в пяти официальных матчах:

  • Кубок Азии, Иран — ОАЭ 2:1;
  • Кубок Азии, Палестина — ОАЭ 1:1;
  • Кубок Азии, ОАЭ — Гонконг 3:1;
  • Товарищеский, ОАЭ — Оман 1:0;
  • Товарищеский, ОАЭ — Кыргызстан 1:0.

В 10 последних матчах у сборной семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 19:7. Если брать официальные встречи, то у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 15:10.

Интересные статические факты по игре ОАЭ в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в Кубке Азии: Яхья Аль-Гассани 2+0, Султан Адилл Аламири 2+0, Зайед Султан 1+0, Абдулла Рамадан 0+1, Али Салех 0+1;
  • Самые результативные игроки в отборе ЧМ: Ахмед Али 3+0, Абдулла Рамадан 1+1, Али Салех 0+2, Фабио Лима 1+0, Халифа Аль-Хаммади 1+0;
  • ОАЭ забивает в 6 официальных матчах;
  • ОАЭ забивает в 9 из 10 официальных играх;
  • В трех матчах Кубка Азии забивали обе сборные;
  • ОАЭ пропускает в 4 играх подряд;
  • ОАЭ забивает в 9 из 10 играх, с учетом товарищеских.

Дисквалифицированных в сборной нет.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Таджикистан — ОАЭ

 

Таджикистан проводит свой первый Кубок Азии и сборная сумела пробиться в плей-офф. Для команды это значимое достижение. ОАЭ в двух последних розыгрышах турнира доходил до полуфинала и в предстоящей встрече имеет все шансы на один шаг приблизиться к этой отметке.

Коэффициенты на матч Таджикистан — ОАЭ от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа Таджикистана — 4,16;
  • Ничья — 3,21;
  • Победа ОАЭ — 1,99;
  • ТБ2,5 — 2,50;
  • ТМ2,5 — 1,53;
  • «Обе забьют — да» — 2,11;
  • «Обе забьют — нет» — 1,70.

Номинальные гости ожидаемо идут фаворитами встречи. Самому сильному сопернику квартета Таджикистан проиграл со счетом 0:1. Все свои голы на турнире команда забила в игре с Ливаном. Команды занимают соседние места в рейтинге ФИФА. Таджикистан не отличается высокой результативностью. Команде не хватает опыта, так как для сборной это не только первый плей-офф на турнире, но и первое участие в Кубке Азии. ОАЭ два турнира подряд доходит до полуфинала. В паре команда имеет больше шансов на проход. От матча не стоит ждать обилия голов. Таджикистан всего в 1 из 10 матчей пропустил более гола. Для ставки на можно выбрать победу ОАЭ и победу ОАЭ или ничью по итогам первого тайма плюс ТМ1,5. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,99 и 1,57 на эти исходы.

Где смотреть матч Таджикистан — ОАЭ

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Таджикистан – ОАЭ
Дата проведения
28 января, 19.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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