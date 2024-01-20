Лапорт назвал Пепа лучшим тактиком мира, но не ответил о его личных качествах: «Без комментариев»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт, говоря о человеческих качествах Пепа Гвардиолы, ушел от ответа.

Защитник «Аль-Насра» ранее выступал за «Манчестер Сити».

Гвардиола такой особенный, как говорят?

– Как тренер или в личном плане?

– Как профессионал.

– Для меня Пеп – лучший тренер мира в плане тактики, без сомнений. Теперь, со стороны, я вижу это даже лучше, осознаю. Он лучший в тактике.

– А лично вам он помогал персонально или вы ожидали большего?

– Оставлю это без комментариев, – сказал Лапорт.

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43 комментария
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А кто сказал, что Пеп должен быть няшей? Естественно, что он непростой человек, иначе бы он не добился таких успехов, и да, для него результат превыше всего, и если кто-то его установку не выполняет, он не раздумывая посадит его на лавку, церемониться не будет, и в итоге он оказывается прав, всякие Златаны мечутся по клубам, а в итоге ничего не выигрывают, Канселу жалуются и бегают по арендам, а те, кто указания Пепа выполняют, выигрывают треблы и бьют рекорды результативности
+75
-9
+66
Ответ DanielCarvalho
Все таки сдается мне, что Пеп во многом неприятный как человек. Как тренер безусловно лучший в мире, но человеческие качества как у Моура или Анчелотти никто не отменял.
Ладно Анчелотти, с ним действительно не замечено было передряг у игроков, но с Моуриньо намного больше конфликтовали, чем с Гвардиолой. С Пепом обычно проблемы были у тех, кто ставил себя выше коллектива, у таких как Златан.
+50
-5
+45
Лапорт в лучший возраст для защитника, 29 лет, уехал играть в лигу верблюдов.
Но виноват в этот Пеп, окей
+30
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+24
Ответ Домоседов
Все относительно. Выигрывать внутренние чемпионаты, находясь в составе Аякса, Барселоны, ПСЖ, Ювентуса и Интера - это не Бог весть что, да и про некоторые его чемпионства Моуриньо высказывался из серии "одно выиграли в суде, второе сами у себя", единственное серьезное достижение - это чемпионство Милана, да, вот тут уважение, потому что была и конкуренция и прочее. Что он выиграл на международной арене, одну Лигу Европы, сидя на лавке? Да, великое достижение, когда у того же Пепа 3 кубка ЛЧ в коллекции, больше только у Анчелотти
Я не сравниваю Пепа и Златана, просто привести в пример второго как лузера, ничего не выигравшего - это странно. К тому же про клубы и чемпионства глупость, можно подумать Пеп их выигрывал не с одними из сильнейших клубами стран, в которых работал
+11
-1
+10
Брали Ляпорта за большие деньги. Он конечно хороший игрок, но в ключевых матчах допускал фатальные ошибки. Чего стоит только не выход полуфинал с тоттенхэмом, где как раз по его вине пропустили два гола. В матче с Реалом привезли пенальти. И так дале и так далее. Пеп ему дал достаточно времени, но он не вввез.
+9
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+9
Не делай людям добра!
Посредственный защитник, медленный, регулярно грубо ошибающийся позиционно, выключающийся из эпизодов. которого до 24 лет ни хотели приглашать ни в сборную, ни в один топ-клуб, был выдернут Пепом из Атлетика, потому-что якобы обладал хорошим пасом. В результате для подсчета хороших дальних пасов Лапорта за 6 лет в Сити хватит обеих рук.
При этом это недоразумение в одиночку похоронило команду в ЛЧ в матче со шпорами, где на его счету три или четыре мяча в ворота Сити.
Одного этого было достаточно, чтобы ссаными тряпками выгнать Ляпорта на хрен из клуба, однако Пеп продолжал доверять, доверять, доверять, а Ляпорт продолжал привозить привозить и привозить.
Закончилось мегаперфмансом с Реалом, когда Ляпорт умудрился в обоих матчах просто прибить Ситидаже тогда, когда Сити имел просто мегапреимущество и уже никто не верил в проход сливочных. На каждый гол Сити Ляпорт отвечал своим привозом. Не обошлось, конечно, без усилий Эдерсона, но и Ляпорт старался немало в пользу Реала.
После чего до Пепа наконец дошло, что с Ляпортом на поле ни один важный матч не может быть выигран, как бы он не готовился и какое бы преимущество команда не имела. И он наконец посадил это недоразумение в глубокий запас.
И вот, это дно, которое бы сгнило в своем Атлетике, и максимум, что выиграло, это Кубок короля Испании (и то не факт с Ляпортом бы что-либо выиграл Атлетик) не может найти добрых слов про человека, благодаря которому он обладатель различных кубков, неоднократный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ. Я уж не говорю, что в Атлетике он бы и четверти не заработал того, что поимел в составе Сити.
Мда, вот воистину. сколько человеку не делай добра. он насрет тебе на голову, только отвернись.
Оно обиделось на то, что его 6 лет держали в команде, при этом 6 лет весь мир недоумевал, что в топ-клубе делает такое дно. Яя Туре, который два года усыпал поле песком и ускорялся за мячом трюшком, как пенсионер на пляже. три раза за матч, при этом имел одну из самых высоких зарплат в команде, недоволен тем, что его лично Пеп не поздравил тортиком на ДР, этот, видимо, недоволен тем, что его не выпускали после неоднократных фейлов.
Я понимаю, еще бы Жезус вякал или там Филлипс, то есть люди, у которых могут быть причины. Но этот....
+10
-1
+9
Читал книгу златана и тоже оставлю эту новость без комментариев
+8
-3
+5
Лапорт же никогда не был на тренировках где тренер Клопп или Анчелотти
Ему не с кем сравнивать
+7
-2
+5
Ответ Домоседов
А кто сказал, что Пеп должен быть няшей? Естественно, что он непростой человек, иначе бы он не добился таких успехов, и да, для него результат превыше всего, и если кто-то его установку не выполняет, он не раздумывая посадит его на лавку, церемониться не будет, и в итоге он оказывается прав, всякие Златаны мечутся по клубам, а в итоге ничего не выигрывают, Канселу жалуются и бегают по арендам, а те, кто указания Пепа выполняют, выигрывают треблы и бьют рекорды результативности
Златан ничего не выиграл оказывается, вот оно как)
+12
-7
+5
Все таки сдается мне, что Пеп во многом неприятный как человек. Как тренер безусловно лучший в мире, но человеческие качества как у Моура или Анчелотти никто не отменял.
+17
-13
+4
Ответ градус ненависти
Пеп может поднять игрока на максимальный уровень развития и привести к трофеям, но обратная сторона этого то, что как только игрок начнёт сдавать, Пеп без всяких эмоций уберёт его из команды, и этим он сильно отличается от того же Клоппа, который более сентиментальный по отношению к игрокам
Лапорт во первых, никогда не был уровнем топ-клуба.
Во вторых, он пересидел в Сити года три и шансов получал немеряно.
Просто посредственный защ которому свезло вытянуть счастливый билет.
+4
-1
+3
Слишком много шансов давал Пеп ему, а он всё косячил и косячил, если бы Пеп вовремя его заменил думаю как минимум на 1 ЛЧ больше взяли бы
+3
0
+3
Ответ DanielCarvalho
Все таки сдается мне, что Пеп во многом неприятный как человек. Как тренер безусловно лучший в мире, но человеческие качества как у Моура или Анчелотти никто не отменял.
Лапорт последние 3 сезона стал лавочником в Сити
Вот и обиделся на Пепа
+3
0
+3
Наверное и пеп не создал для него «Комфортное» условие вне поля)
+3
-1
+2
Лапорт с мячом был хорош, без мяча - без комментариев! В прошлом сезоне его и Уокера посадили запас, и Сити выграл требл!
+2
0
+2
Ответ DanielCarvalho
Все таки сдается мне, что Пеп во многом неприятный как человек. Как тренер безусловно лучший в мире, но человеческие качества как у Моура или Анчелотти никто не отменял.
Пеп может поднять игрока на максимальный уровень развития и привести к трофеям, но обратная сторона этого то, что как только игрок начнёт сдавать, Пеп без всяких эмоций уберёт его из команды, и этим он сильно отличается от того же Клоппа, который более сентиментальный по отношению к игрокам
+2
-1
+1
Ответ SoWeTo
Ладно Анчелотти, с ним действительно не замечено было передряг у игроков, но с Моуриньо намного больше конфликтовали, чем с Гвардиолой. С Пепом обычно проблемы были у тех, кто ставил себя выше коллектива, у таких как Златан.
особенный, Моуре очень идёт это погоняло, он не скрывает ничего, эмоции свои, игрокам говорит все что думает , терпеть не может всяких погб , он искренний, а Пеп не искренний, чел с гнильцом, про это многие говорили
+2
-1
+1
Лапорт косячил часто, особенно в важных матчах. Пеп ему давал шансы - но Лапорт продолжал косячить. Это все видели.
+1
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+1
Любила жаба гадюку
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Ответ Madhamish
Не делай людям добра! Посредственный защитник, медленный, регулярно грубо ошибающийся позиционно, выключающийся из эпизодов. которого до 24 лет ни хотели приглашать ни в сборную, ни в один топ-клуб, был выдернут Пепом из Атлетика, потому-что якобы обладал хорошим пасом. В результате для подсчета хороших дальних пасов Лапорта за 6 лет в Сити хватит обеих рук. При этом это недоразумение в одиночку похоронило команду в ЛЧ в матче со шпорами, где на его счету три или четыре мяча в ворота Сити. Одного этого было достаточно, чтобы ссаными тряпками выгнать Ляпорта на хрен из клуба, однако Пеп продолжал доверять, доверять, доверять, а Ляпорт продолжал привозить привозить и привозить. Закончилось мегаперфмансом с Реалом, когда Ляпорт умудрился в обоих матчах просто прибить Ситидаже тогда, когда Сити имел просто мегапреимущество и уже никто не верил в проход сливочных. На каждый гол Сити Ляпорт отвечал своим привозом. Не обошлось, конечно, без усилий Эдерсона, но и Ляпорт старался немало в пользу Реала. После чего до Пепа наконец дошло, что с Ляпортом на поле ни один важный матч не может быть выигран, как бы он не готовился и какое бы преимущество команда не имела. И он наконец посадил это недоразумение в глубокий запас. И вот, это дно, которое бы сгнило в своем Атлетике, и максимум, что выиграло, это Кубок короля Испании (и то не факт с Ляпортом бы что-либо выиграл Атлетик) не может найти добрых слов про человека, благодаря которому он обладатель различных кубков, неоднократный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ. Я уж не говорю, что в Атлетике он бы и четверти не заработал того, что поимел в составе Сити. Мда, вот воистину. сколько человеку не делай добра. он насрет тебе на голову, только отвернись. Оно обиделось на то, что его 6 лет держали в команде, при этом 6 лет весь мир недоумевал, что в топ-клубе делает такое дно. Яя Туре, который два года усыпал поле песком и ускорялся за мячом трюшком, как пенсионер на пляже. три раза за матч, при этом имел одну из самых высоких зарплат в команде, недоволен тем, что его лично Пеп не поздравил тортиком на ДР, этот, видимо, недоволен тем, что его не выпускали после неоднократных фейлов. Я понимаю, еще бы Жезус вякал или там Филлипс, то есть люди, у которых могут быть причины. Но этот....
Он еще привез в матче с Астон Виллой в сезоне 2021-2022, где Сити победил 3:2 и стал чемпионом.
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Ответ Madhamish
Не делай людям добра! Посредственный защитник, медленный, регулярно грубо ошибающийся позиционно, выключающийся из эпизодов. которого до 24 лет ни хотели приглашать ни в сборную, ни в один топ-клуб, был выдернут Пепом из Атлетика, потому-что якобы обладал хорошим пасом. В результате для подсчета хороших дальних пасов Лапорта за 6 лет в Сити хватит обеих рук. При этом это недоразумение в одиночку похоронило команду в ЛЧ в матче со шпорами, где на его счету три или четыре мяча в ворота Сити. Одного этого было достаточно, чтобы ссаными тряпками выгнать Ляпорта на хрен из клуба, однако Пеп продолжал доверять, доверять, доверять, а Ляпорт продолжал привозить привозить и привозить. Закончилось мегаперфмансом с Реалом, когда Ляпорт умудрился в обоих матчах просто прибить Ситидаже тогда, когда Сити имел просто мегапреимущество и уже никто не верил в проход сливочных. На каждый гол Сити Ляпорт отвечал своим привозом. Не обошлось, конечно, без усилий Эдерсона, но и Ляпорт старался немало в пользу Реала. После чего до Пепа наконец дошло, что с Ляпортом на поле ни один важный матч не может быть выигран, как бы он не готовился и какое бы преимущество команда не имела. И он наконец посадил это недоразумение в глубокий запас. И вот, это дно, которое бы сгнило в своем Атлетике, и максимум, что выиграло, это Кубок короля Испании (и то не факт с Ляпортом бы что-либо выиграл Атлетик) не может найти добрых слов про человека, благодаря которому он обладатель различных кубков, неоднократный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ. Я уж не говорю, что в Атлетике он бы и четверти не заработал того, что поимел в составе Сити. Мда, вот воистину. сколько человеку не делай добра. он насрет тебе на голову, только отвернись. Оно обиделось на то, что его 6 лет держали в команде, при этом 6 лет весь мир недоумевал, что в топ-клубе делает такое дно. Яя Туре, который два года усыпал поле песком и ускорялся за мячом трюшком, как пенсионер на пляже. три раза за матч, при этом имел одну из самых высоких зарплат в команде, недоволен тем, что его лично Пеп не поздравил тортиком на ДР, этот, видимо, недоволен тем, что его не выпускали после неоднократных фейлов. Я понимаю, еще бы Жезус вякал или там Филлипс, то есть люди, у которых могут быть причины. Но этот....
Нашел же, про лучшего тренера в мире, а ты недоволен
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Ответ Отшельник86
То есть ему такой характер прощается и даже наоборот ставится в плюс и то что ему результат превыше всего это тоже плюс. Но когда речь о Роналду все эти качества, за которые вы хвалите например Пепа, автоматически становятся минусом и характеризует его с плохой стороны. Л-лицемерие.
Какой такой? Пеп жестко спрашивает за дисциплину и не церемонится как тренер, но ни на кого не набрасывает. Роналду же позволяет себе другие вещи
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Ответ Slava Vestiaz
Пеп ничем не доказал что он лучше Златана по достижениям. Его 3 ЛЧ ни о чем не говорят: две он выехал на Месси, Хави и Иньесте, а третью... На какой он там год руководства главным футбольным мешком мира смог выиграть? На пятый год? На шестой? Миллиард евро умело сити за это время вбухать или сколько там сотен евро? Тоже мне тренер. Достижения Эмери куда круче выглядят, да и тот же Моур с Порту и Интером добился гораздо большего. 2 ЛЧ Моура стоят значительно больше 3 ЛЧ Пепа. Выигрывать титулы с явными фаворитами - удел Пепа, который боится идти в реально конкурентную среду. Стата у него набита также как и у Али Даеи, который ещё недавно был лучшим бомбардиром сборных, хотя нигде серьёзно не играл. Златану кстати респект что пробовал себя в новых чемпионатах и не всегда в явных командах-фаворитах. Пеп же интересно когда-нибудь не побоится взять условные Рому, Севилью или Интер? Что-то я сомневаюсь
Думаю без Златана он выиграл бы 3 ЛЧ подряд. А курьеза шведа в том что дважды его продавали и тут же выигрывали ЛЧ)
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Ответ Домоседов
Новые чемпионаты - это МЛС? Да уж, респект за пенсионерскую лигу. Что касается всего остального, я просто напомню, что Сити когда-то был командой-лифтом между ЧШ и АПЛ с дровосеками в составе вроде Холланда-старшего, поэтому чтобы сравнятся по составу с топами действительно нужен миллиард, просто до этого условные МЮ и Челси тратили эти деньги на протяжении десятилетий, поэтому это не так заметно, но деньги ими были потрачены соразмерные. Да и пример ПСЖ показывает, что деньги решают не все, при соразмерных тратах они даже до финала не дошли ни разу. Что же касается предложения "попробовал бы он это сделать в Роме", так зачем Пепу идти в бедный клуб, чтобы доказать что-то комментаторам из интернетов? Лол, ему не 15 лет, чтобы он велся на слабо. Он право работать в топ-клубах заслужил, после него Барселона с тем же составом требл взять не смогла а ЛЧ выиграла только 1 раз спустя 4 года, когда он выиграл 2, вот тебе и ответ, в чем отличие Гвардиолы от других тренеров.
А, пардон, ПСЖ были в финале в карантинный год, с Баварией играли, но тот розыгрыш вообще странный был, проигрыш Сити Челси в финале запомнился больше
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Ответ Домоседов
А кто сказал, что Пеп должен быть няшей? Естественно, что он непростой человек, иначе бы он не добился таких успехов, и да, для него результат превыше всего, и если кто-то его установку не выполняет, он не раздумывая посадит его на лавку, церемониться не будет, и в итоге он оказывается прав, всякие Златаны мечутся по клубам, а в итоге ничего не выигрывают, Канселу жалуются и бегают по арендам, а те, кто указания Пепа выполняют, выигрывают треблы и бьют рекорды результативности
Согласна на все 100!!
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Ответ Отшельник86
То есть ему такой характер прощается и даже наоборот ставится в плюс и то что ему результат превыше всего это тоже плюс. Но когда речь о Роналду все эти качества, за которые вы хвалите например Пепа, автоматически становятся минусом и характеризует его с плохой стороны. Л-лицемерие.
А можно мы хотя бы в ветке про Пепа Гвардиолу не будем упоминать противостояние двух кумиров школоты, и вы будете выяснять, кто же из них круче в соответствующих новостях? Спасибо.
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Ответ andrei ni
Я не сравниваю Пепа и Златана, просто привести в пример второго как лузера, ничего не выигравшего - это странно. К тому же про клубы и чемпионства глупость, можно подумать Пеп их выигрывал не с одними из сильнейших клубами стран, в которых работал
Ну я поэтому и внутренние чемпионства Пепа в заслугу не ставил, да, у него тоже были сильнейшие клубы своих чемпионатов, а значит остался один критерий - еврокубки. Ну хорошо, давай сравним Златана с форвардами, например с Мбаппе и с Холландом. Кем останется Златан в истории? Чемпионом мира? Нет, но тут ладно, со сборной не повезло, но Холланду тоже со сборной не повезло, может быть Златан останется в истории как обладатель требла и рекордсмен какой-нибудь лиги по количеству голов? Тоже нет. Вот и выходит, что от Златана больше шума, чем реальных заслуг, в то время как Холланду в достаточно молодом возрасте добиться большего, чем Златан, еще и при том же Пепе, ничего не помешало.
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Ответ Домоседов
А кто сказал, что Пеп должен быть няшей? Естественно, что он непростой человек, иначе бы он не добился таких успехов, и да, для него результат превыше всего, и если кто-то его установку не выполняет, он не раздумывая посадит его на лавку, церемониться не будет, и в итоге он оказывается прав, всякие Златаны мечутся по клубам, а в итоге ничего не выигрывают, Канселу жалуются и бегают по арендам, а те, кто указания Пепа выполняют, выигрывают треблы и бьют рекорды результативности
То есть ему такой характер прощается и даже наоборот ставится в плюс и то что ему результат превыше всего это тоже плюс. Но когда речь о Роналду все эти качества, за которые вы хвалите например Пепа, автоматически становятся минусом и характеризует его с плохой стороны. Л-лицемерие.
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То что Гвардиола с характером это факт, но он профессионал своего дела
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Ответ LAH
Читал книгу златана и тоже оставлю эту новость без комментариев
Златан не ужился в команде суперзвезд, которые ничего из себя не строили. При этом сам никогда не был достаточно хорош для их уровня. Пиар да, но именно по игровым качествам ему всегда было далеко до лучших форвардов которые играли с ним в одно время.
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