Лапорт назвал Пепа лучшим тактиком мира, но не ответил о его личных качествах: «Без комментариев»

Эмерик Лапорт, говоря о человеческих качествах Пепа Гвардиолы, ушел от ответа.

Защитник « » ранее выступал за « ».

– такой особенный, как говорят?

– Как тренер или в личном плане?

– Как профессионал.

– Для меня Пеп – лучший тренер мира в плане тактики, без сомнений. Теперь, со стороны, я вижу это даже лучше, осознаю. Он лучший в тактике.

– А лично вам он помогал персонально или вы ожидали большего?

– Оставлю это без комментариев, – сказал .