Лапорт назвал Пепа лучшим тактиком мира, но не ответил о его личных качествах: «Без комментариев»
Эмерик Лапорт, говоря о человеческих качествах Пепа Гвардиолы, ушел от ответа.
Защитник «Аль-Насра» ранее выступал за «Манчестер Сити».
– Гвардиола такой особенный, как говорят?
– Как тренер или в личном плане?
– Как профессионал.
– Для меня Пеп – лучший тренер мира в плане тактики, без сомнений. Теперь, со стороны, я вижу это даже лучше, осознаю. Он лучший в тактике.
– А лично вам он помогал персонально или вы ожидали большего?
– Оставлю это без комментариев, – сказал Лапорт.
Но виноват в этот Пеп, окей
Посредственный защитник, медленный, регулярно грубо ошибающийся позиционно, выключающийся из эпизодов. которого до 24 лет ни хотели приглашать ни в сборную, ни в один топ-клуб, был выдернут Пепом из Атлетика, потому-что якобы обладал хорошим пасом. В результате для подсчета хороших дальних пасов Лапорта за 6 лет в Сити хватит обеих рук.
При этом это недоразумение в одиночку похоронило команду в ЛЧ в матче со шпорами, где на его счету три или четыре мяча в ворота Сити.
Одного этого было достаточно, чтобы ссаными тряпками выгнать Ляпорта на хрен из клуба, однако Пеп продолжал доверять, доверять, доверять, а Ляпорт продолжал привозить привозить и привозить.
Закончилось мегаперфмансом с Реалом, когда Ляпорт умудрился в обоих матчах просто прибить Ситидаже тогда, когда Сити имел просто мегапреимущество и уже никто не верил в проход сливочных. На каждый гол Сити Ляпорт отвечал своим привозом. Не обошлось, конечно, без усилий Эдерсона, но и Ляпорт старался немало в пользу Реала.
После чего до Пепа наконец дошло, что с Ляпортом на поле ни один важный матч не может быть выигран, как бы он не готовился и какое бы преимущество команда не имела. И он наконец посадил это недоразумение в глубокий запас.
И вот, это дно, которое бы сгнило в своем Атлетике, и максимум, что выиграло, это Кубок короля Испании (и то не факт с Ляпортом бы что-либо выиграл Атлетик) не может найти добрых слов про человека, благодаря которому он обладатель различных кубков, неоднократный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ. Я уж не говорю, что в Атлетике он бы и четверти не заработал того, что поимел в составе Сити.
Мда, вот воистину. сколько человеку не делай добра. он насрет тебе на голову, только отвернись.
Оно обиделось на то, что его 6 лет держали в команде, при этом 6 лет весь мир недоумевал, что в топ-клубе делает такое дно. Яя Туре, который два года усыпал поле песком и ускорялся за мячом трюшком, как пенсионер на пляже. три раза за матч, при этом имел одну из самых высоких зарплат в команде, недоволен тем, что его лично Пеп не поздравил тортиком на ДР, этот, видимо, недоволен тем, что его не выпускали после неоднократных фейлов.
Я понимаю, еще бы Жезус вякал или там Филлипс, то есть люди, у которых могут быть причины. Но этот....
Ему не с кем сравнивать
Во вторых, он пересидел в Сити года три и шансов получал немеряно.
Просто посредственный защ которому свезло вытянуть счастливый билет.
Вот и обиделся на Пепа