У «Ливерпуля» 14 финалов Кубка лиги – больше всех. Мерсисайдцы брали трофей 9 раз – тоже рекорд
Никто не играл в финала Кубка английской лиги чаще «Ливерпуля».
Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей одолела «Фулхэм» (2:1, 1:1) и 25 февраля в решающей игре встретится с «Челси».
Мерсисайдцы вышли в финал в 14-й раз, обновив рекорд. У «Манчестер Юнайтед», идущего вторым по этому показателю, 10 финалов.
«Ливерпуль» выигрывал турнир 9 раз – тоже больше всех.
Это шарктим бежит на эту ветку
По факту больше всех Чемпионств Англии(скоро будет неопровержимо)
Больше всех Карабао
Ну хотя бы с Карабао не ошибся 😁 Чемпионы КАЛа