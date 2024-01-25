У «Ливерпуля» 14 финалов Кубка лиги – больше всех. Мерсисайдцы брали трофей 9 раз – тоже рекорд

Никто не играл в финала Кубка английской лиги чаще «Ливерпуля».

Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей одолела «Фулхэм» (2:1, 1:1) и 25 февраля в решающей игре встретится с « ».

Мерсисайдцы вышли в финал в 14-й раз, обновив рекорд. У « », идущего вторым по этому показателю, 10 финалов.

« » выигрывал турнир 9 раз – тоже больше всех.