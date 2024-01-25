У «Ливерпуля» 14 финалов Кубка лиги – больше всех. Мерсисайдцы брали трофей 9 раз – тоже рекорд

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

Никто не играл в финала Кубка английской лиги чаще «Ливерпуля».

Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей одолела «Фулхэм» (2:1, 1:1) и 25 февраля в решающей игре встретится с «Челси».

Мерсисайдцы вышли в финал в 14-й раз, обновив рекорд. У «Манчестер Юнайтед», идущего вторым по этому показателю, 10 финалов.

«Ливерпуль» выигрывал турнир 9 раз – тоже больше всех.

 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рекордпуль лучший клуб мира по честным трофеям поэтому неудивительно что этот клуб бьет рекорд за рекордом!
+10
-5
+5
Настало время взять десиму ;)
+4
-2
+2
Слышите мокрые шаги?
Это шарктим бежит на эту ветку
+1
-1
0
выиграет и десятый. Почеттино - лузер
+1
-1
0
Больше всех ЛЧ
По факту больше всех Чемпионств Англии(скоро будет неопровержимо)
Больше всех Карабао
+1
-1
0
Мусорный товарищеский недотрофей, который уже давно отменили во всех топ лигах
0
0
0
Ответ Liverpool_YNWA
Больше всех ЛЧ По факту больше всех Чемпионств Англии(скоро будет неопровержимо) Больше всех Карабао
По первому факту у Реала больше. По второму факту у МЮ больше .
Ну хотя бы с Карабао не ошибся 😁 Чемпионы КАЛа
+1
-1
0
Ответ Axs Men
По первому факту у Реала больше. По второму факту у МЮ больше . Ну хотя бы с Карабао не ошибся 😁 Чемпионы КАЛа
Не знал, что Реал английский клуб, благодарю
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий