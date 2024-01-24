Стоимость «Интер Майами» за год выросла на 74% – до 1,02 млрд долларов. Доходы команды Месси увеличились в 2,3 раза
Лионель Месси положительно повлиял на общее финансовое состояние МЛС.
Согласно подсчетам Sportico, доходы клубов лиги за последний год выросли на 27% – до примерно 2 миллиардов долларов. Такое изменение обусловлено переходом Месси в «Интер Майами», увеличением числа матчей и появлением нового клуба – «Сент-Луис Сити».
Доходы «Интера» составили 127 млн долларов. Год назад фиксировалась гораздо меньшая сумма – 55 млн. Предполагается, что в этом сезоне клуб из Майами может заработать 200 млн.
Также в случае с «Интером» зафиксирован наиболее стремительный рост оценочной стоимости клуба МЛС за последний год – на 74%. Теперь команда, совладельцем которой является Дэвид Бекхэм, стоит 1,02 млрд долларов.
Всего в лиге 4 клуба стоимостью в миллиард или больше: помимо «Интера» это «Лос-Анджелес» (1,15 млрд), «Атланта Юнайтед» (1,05 млрд) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (1 млрд).
Все в плюсе. От Бекхэма до МЛС
Про клубы СА - никакой информации нет нигде🤷🏻♂️
Магия привлекает деньги, деньги работают на клуб.
А не против клуба!!!!!!!
У Месси, конечно была зп около 80 лямов за сезон, но и пользы он приносил много)
Так что, очевидно - приход Месси увеличил доходы клуба, причем очень прилично)