Стоимость «Интер Майами» за год выросла на 74% – до 1,02 млрд долларов. Доходы команды Месси увеличились в 2,3 раза

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Дэвид Бекхэм бизнес Интер Майами Лос-Анджелес деньги Сент-Луис Сити Футбол

Лионель Месси положительно повлиял на общее финансовое состояние МЛС.

Согласно подсчетам Sportico, доходы клубов лиги за последний год выросли на 27% – до примерно 2 миллиардов долларов. Такое изменение обусловлено переходом Месси в «Интер Майами», увеличением числа матчей и появлением нового клуба – «Сент-Луис Сити».

Доходы «Интера» составили 127 млн долларов. Год назад фиксировалась гораздо меньшая сумма – 55 млн. Предполагается, что в этом сезоне клуб из Майами может заработать 200 млн.

Также в случае с «Интером» зафиксирован наиболее стремительный рост оценочной стоимости клуба МЛС за последний год – на 74%. Теперь команда, совладельцем которой является Дэвид Бекхэм, стоит 1,02 млрд долларов.

Всего в лиге 4 клуба стоимостью в миллиард или больше: помимо «Интера» это «Лос-Анджелес» (1,15 млрд), «Атланта Юнайтед» (1,05 млрд) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (1 млрд).

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24 комментария
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Эффект Месси!

Все в плюсе. От Бекхэма до МЛС
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-8
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Ответ sersan
Команда Месси? Так вот кто совладелец с Бэкхэмом😁
Кнч, будущий акционер Интера Майами (а может уже нынешний), гений не только на поле, и вне тоже!
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Эффект Лео Месси!
+6
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+2
Клуб, который заработал за год 120 млн, играет в лиге заработавшей за год 2 млрд, стоит миллиард?)
+2
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А ведь Величайший провел всего лишь 14 матчей за Интер в прошлом году. Есть ощущение, что через год клуб будет стоить еще больше)
+8
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хмм. Какая то сверх высокая цена как по мне,наверное большая часть пред-топов Европы меньше стоит...Но интереса ради озвучьте стоимость клубов из Аравии)
Нашел рейтинг стоимости клубов от Форбс, правда статья от 31 мая 2023, в 30-ке самых дорогих - 7 клубов из МЛС)
Про клубы СА - никакой информации нет нигде🤷🏻‍♂️
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вот это поворот) я 7 клубов МЛС даже сходу и не назову)
Такая же фигня, я был очень удивлен - когда открыл эту таблицу😱
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Вика Дэвиду: "продавай быстрее!"
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Вот так...
Магия привлекает деньги, деньги работают на клуб.

А не против клуба!!!!!!!
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Ответ Vedved
Нашел рейтинг стоимости клубов от Форбс, правда статья от 31 мая 2023, в 30-ке самых дорогих - 7 клубов из МЛС) Про клубы СА - никакой информации нет нигде🤷🏻‍♂️
Вот это поворот) я 7 клубов МЛС даже сходу и не назову)
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Ответ Один На-Один
может хватит уже возвышать его приход и т д ???Месси никогда в жизни не будет таким идолом как ПЕЛЕ и МАРАДОНА да даже РОНАЛДИНЬО выше него будет в истории футбола
Из этих троих только Пеле может быть соперником для Лео, с остальными даже смешно сравнивать)
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Ответ Один На-Один
может хватит уже возвышать его приход и т д ???Месси никогда в жизни не будет таким идолом как ПЕЛЕ и МАРАДОНА да даже РОНАЛДИНЬО выше него будет в истории футбола
Горит?
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Ответ Один На-Один
может хватит уже возвышать его приход и т д ???Месси никогда в жизни не будет таким идолом как ПЕЛЕ и МАРАДОНА да даже РОНАЛДИНЬО выше него будет в истории футбола
Роналдиньо?)) талантом Роналдиньо был выше даже Марадоны, только вот раздолбаем он был тоже выше) не говоря уже о Месси. Назвать Лео самым талантливым в истории нельзя, а вот по сочетанию таланта и трудолюбия - вполне. Про Пеле спорить не буду, я совсем не застал его игру, а по видеохронике делать выводы такое себе занятие, мягко говоря спорное.
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Ответ Moscwow
Да-да, а через 5 лет долги под миллиард😂 один «дом» выдоил, до сих пор оправиться не могут, повезло, что у шейхов безлимит на счету
Ну, Барса в жопе скорее из-за Бармалея, чем из-за Месси)
У Месси, конечно была зп около 80 лямов за сезон, но и пользы он приносил много)
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Ответ Женя Дерунов
а причем тут Месси если эпл купила телеправа за 250 лямов в год, пришла новая команда и увеличилось количество матчей.
Ну смотрите, даже если доходы от телеправ распределяются поровну (в чем я очень сильно сомневаюсь, но не нашел точную инфу). Это получается меньше 10 лямов на команду в год. Доходы Интера увеличились бы до 63 лямов, примерно. Количество матчей - ок, допустим, на один домашний матч стало больше - вы же не думаете, что за счет одного домашнего матча, они смогли заработать еще 64 ляма?)
Так что, очевидно - приход Месси увеличил доходы клуба, причем очень прилично)
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Ответ VERBLYUD
А ведь Величайший провел всего лишь 14 матчей за Интер в прошлом году. Есть ощущение, что через год клуб будет стоить еще больше)
Главное, что бы не сделал из него очередной ‘больше, чем клуб’😁
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