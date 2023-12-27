Тренер «Зенита» Оливейра об опоздании Вендела на сборы: «Ему было сложно извиняться перед командой, он очень стеснительный. Перед отпуском ребята много шутили, какой штраф он заплатит в этот раз»

Вильям Оливейра рассказал об извинениях Вендела за опоздание на летние сборы.

– Вендел – один из лучших игроков «Зенита» в осенней части сезона. Когда летом он вернулся, ты мог представить, что так будет?

– Мы знали, насколько Вендел быстро набирает форму. Это природа и генетика – либо есть, либо нет. В итоге он очень быстро пришел в себя и почти сразу стал играть в стартовом составе. Плюс его футбольный интеллект – невероятный. Это ему сильно помогает.

За пределами поля есть проблема, о которой все знают. Я помню, когда мы только взяли . Он был очень скромный, закрытый, всех стеснялся. Но когда выходил на поле – показывал свой класс. Я не знаю, что он делал, если бы не футбол.

– Известно, что он извинился перед командой за летнее опоздание. Вендел искренне сожалел об этом?

– Вендел очень стеснялся. Думаю, он был бы готов заплатить больше денег, но лучше просто молчать. Он очень переживает, когда разговаривает на публику. И, конечно, ему было сложно выступать перед командой. Плюс он заплатил очень большой штраф. Сначала тренировался индивидуально, но быстро стал со всеми.

– Сейчас он уехал вновь, и Семак сказал, что никто не может гарантировать его возвращение вовремя. Ты с ним говорил на этот счет?

– Перед отпуском ребята много шутили, сколько Вендел заплатит в этот раз. Я у него несколько раз спрашивал, и он говорил: «Нет-нет. Я больше не хочу платить таких штрафов и вернусь вовремя». Надеюсь, так и будет. Так что ждем его в Абу-Даби, – сказал тренер « ».

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