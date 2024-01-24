Капелло о фаворитах ЛЧ: «Сити» и «Реал». У «горожан» вернулся де Брюйне – именно он оказывает решающее влияние, может найти выход из тупика в сложный момент»
Фабио Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов.
– Их два. Конечно, это «Манчестер Сити» и «Реал». У «Сити» вернулся де Брюйне – футболист, который оказывает решающее влияние.
– Решающее влияние оказывает именно де Брюйне, а не Холанд?
– Холанд влияет потому, что забивает голы. Но де Брюйне – тот игрок, который может в самый сложный момент что-нибудь придумать и найти выйти из тупика, даже если не забьет сам, – сказал бывший главный тренер сборной Англии.