Капелло о фаворитах ЛЧ: «Сити» и «Реал». У «горожан» вернулся де Брюйне – именно он оказывает решающее влияние, может найти выход из тупика в сложный момент»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Фабио Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов.

– Их два. Конечно, это «Манчестер Сити» и «Реал». У «Сити» вернулся де Брюйне – футболист, который оказывает решающее влияние.

– Решающее влияние оказывает именно де Брюйне, а не Холанд?

– Холанд влияет потому, что забивает голы. Но де Брюйне – тот игрок, который может в самый сложный момент что-нибудь придумать и найти выйти из тупика, даже если не забьет сам, – сказал бывший главный тренер сборной Англии.

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4 комментария
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Дед, конечно, назвал банально самые прочные команды на данный момент. Но на мой скромный взгляд фаворита нынче нет вообще.
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