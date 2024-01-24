Давила о Москве: «Невероятный город, в топ-3. Очень чистый, безопасный, структурированный. Никогда не видел снег, а тут – вон его сколько! Это круто»

Виктор Давила высоко отозвался о Москве.

– Ты побывал во многих мегаполисах. На каком месте расположил бы Москву в своем личном рейтинге городов мира?

– Совершенно точно в топ-3! Это невероятный город!

– Назови три вещи, которые тебе больше всего нравятся в Москве.

– Во-первых, климат. Ни я, ни моя семья никогда в жизни не видели снег. А тут – вон его сколько! Это круто. Получаешь нереальное удовольствие от новых условий, нового климата. Я был очень впечатлен.

Во-вторых, сам город как таковой, его облик. Очень чистый, безопасный, структурированный.

И в-третьих, это места Москвы: от ресторанов, куда я хожу поужинать, до достопримечательностей и мест для прогулок, – отметил полузащитник ЦСКА.

Хавбек ЦСКА Давила: «Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности выше всех ожиданий»