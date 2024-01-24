Давила о Москве: «Невероятный город, в топ-3. Очень чистый, безопасный, структурированный. Никогда не видел снег, а тут – вон его сколько! Это круто»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Давила Спорт-Экспресс Футбол

Виктор Давила высоко отозвался о Москве.

– Ты побывал во многих мегаполисах. На каком месте расположил бы Москву в своем личном рейтинге городов мира?

– Совершенно точно в топ-3! Это невероятный город!

– Назови три вещи, которые тебе больше всего нравятся в Москве.

– Во-первых, климат. Ни я, ни моя семья никогда в жизни не видели снег. А тут – вон его сколько! Это круто. Получаешь нереальное удовольствие от новых условий, нового климата. Я был очень впечатлен.

Во-вторых, сам город как таковой, его облик. Очень чистый, безопасный, структурированный.

И в-третьих, это места Москвы: от ресторанов, куда я хожу поужинать, до достопримечательностей и мест для прогулок, – отметил полузащитник ЦСКА.

Хавбек ЦСКА Давила: «Россия – одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности выше всех ожиданий»

8 комментариев
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Один из лучших городов для жизни и карьеры. Если не самый лучший
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да что-то со снегом совсем перебор, в этот год, начиная с ноября
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Ответ JENNINGS
Один из лучших городов для жизни и карьеры. Если не самый лучший
Это очень субъективно, на мой взгляд Сорочинск лучше!
+3
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Москва, понятно, в топ 3. А ещё какие два?
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0
+1
Город на самом деле хороший для богатых, но с чем сравнивать, для Москвы было бы больше пользы, если бы он снег чистил, а не в футбол играл
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Кто в Москве не бывал - красоты не видал (с)
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