Давила недоволен игровым временем в ЦСКА: «Ни одного полного матча, ожидания были иными. Меня не устраивает нынешний статус, стараюсь доказать, что достоин большего»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Давила Спорт-Экспресс Футбол

Виктор Давила недоволен количеством игрового времени в ЦСКА.

– В 11 матчах РПЛ у тебя 3+2 по системе «гол+пас». Как сам оценишь свой стартовый отрезок в России?

– Я прекрасно понимал, что приеду в команду в худшем физическом состоянии, чем у моих новых партнеров. Много времени я провел в ожидании трансфера – случился длительный простой в тренировках. Также понимал, что со временем, по прошествии адаптации, я нагоню партнеров как по физическим кондициям, так и по игровым.

Перед зимней паузой мы вместе с моей командой подвели некий итог первого отрезка в России – проанализировали все мельчайшие детали. И пришли к выводу, что, учитывая небольшое количество моего игрового времени, я сумел воспользоваться им вполне достойно.

Это не мое личное суждение. Сейчас можно найти кучу самой разной статистики по любому игроку в мире. Учитывая количество матчей, в которых я принял участие, количество сыгранных минут, я хорошо использовал свои шансы.

– Ты играешь не так часто. Доволен своим временем?

– Конечно, нет. Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая мое игровое время.

– Расстроен, что так мало играешь?

– Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды.

Меня не устраивает нынешний статус. Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего.

– Можно ли сказать, что твоя адаптация в России завершилась и весной мы увидим другого Давилу?

– Абсолютно точно! Когда игрок начинает подготовку с нуля вместе с командой, все находятся в равных условиях и могут показать свой максимум, – сказал полузащитник ЦСКА.

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9 комментариев
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Работай, всё придёт
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Ответ NikitaKrylov
Работай, всё придёт
Так он в интервью и говорит "Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего." )
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Ну уже были хорошие отрезки в матчах.
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Посмотрим как будет. Мало индивидуальных качеств, будет зависит от того, как он понимает свою роль на поле и что от него хочет тренер. Если на сборах всё норм, то на поле должен будет появляться чаще
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Всё нормально, он к декабрю раскачался, весной должен быть одним из ключевых. Хотя с Аббосом и Колобковым конкуренция будет.
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открывая новость по заголовку, думал будет хуже. а так, все по фактам. не ругается, не ноет. продолжит работать, все будет хорошо.
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заголовок 😅
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Как бы не отправился по стопам Карраскаля и Медины.
Федотов конечно мог бы его и почаще выпускать.
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Средний игрок. Таких в фнл можно найти
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