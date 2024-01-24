Дмитрий Радченко: «Футбол – спорт номер один, занимаются миллионы мальчишек, но индивидуальностей нет. Как на заводе – конвейер, детали выпускаются все ровные. В «Зените» меня поняли»

Дмитрий Радченко назвал недостатки обучения в футбольных академиях России.

«Если посмотреть, что происходит в футболе, в нем стало очень мало индивидуально сильных игроков. Последний из таких – , я его называю «последний из могикан».

Я стал анализировать, почему так происходит. У нас куча академий, у нас прекрасные поля, у нас расписан годовой план – вроде бы все правильно, но изюминок, что были раньше, нет. Я пришел к тому, что мы все работаем немножко не так.

Футбол – спорт номер один, занимаются им миллионы мальчишек, но мы же понимаем, что все играть в футбол не будут. Заиграют единицы, более талантливые и работоспособные.

Я сделал вывод, что, наверное, нужно рассматривать те изюминки, которые становятся заметны у ребят лет в 13-14, и их развивать. Потому что за именно за счет них парень будет играть в профессиональный футбол.

А мы что делаем – мы всех равняем под одну гребенку. У нас как на заводе – конвейер, детали выпускаются, где-то чуть лучше или чуть хуже, но все ровные, а индивидуальностей нет. Я предоставил проект индивидуальной подготовки руководству «Зенита», объяснил, почему соответствующий отдел нужно делать, меня поняли.

Считаю, мы хорошо работаем и сдвиги есть», – сказал экс-игрок «Зенита» и начальник отдела индивидуальной подготовки академии « » в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».