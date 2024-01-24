Дмитрий Радченко: «Футбол – спорт номер один, занимаются миллионы мальчишек, но индивидуальностей нет. Как на заводе – конвейер, детали выпускаются все ровные. В «Зените» меня поняли»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия детский футбол Дмитрий Радченко Футбол

Дмитрий Радченко назвал недостатки обучения в футбольных академиях России.

«Если посмотреть, что происходит в футболе, в нем стало очень мало индивидуально сильных игроков. Последний из таких – Андрей Аршавин, я его называю «последний из могикан».

Я стал анализировать, почему так происходит. У нас куча академий, у нас прекрасные поля, у нас расписан годовой план – вроде бы все правильно, но изюминок, что были раньше, нет. Я пришел к тому, что мы все работаем немножко не так.

Футбол – спорт номер один, занимаются им миллионы мальчишек, но мы же понимаем, что все играть в футбол не будут. Заиграют единицы, более талантливые и работоспособные.

Я сделал вывод, что, наверное, нужно рассматривать те изюминки, которые становятся заметны у ребят лет в 13-14, и их развивать. Потому что за именно за счет них парень будет играть в профессиональный футбол.

А мы что делаем – мы всех равняем под одну гребенку. У нас как на заводе – конвейер, детали выпускаются, где-то чуть лучше или чуть хуже, но все ровные, а индивидуальностей нет. Я предоставил проект индивидуальной подготовки руководству «Зенита», объяснил, почему соответствующий отдел нужно делать, меня поняли.

Считаю, мы хорошо работаем и сдвиги есть», – сказал экс-игрок «Зенита» и начальник отдела индивидуальной подготовки академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ igls54
А некоторые говорят, что фигурка круче🤣
Нет. Круче всех лапта))
+3
0
+3
Примерно то же самое Слуцкий говорил около 10 лет назад, что индивидуально сильных, игроков с нестандартным мышлением нет.
+2
0
+2
А некоторые говорят, что фигурка круче🤣
0
0
0
Так то общая тенденция, вспомните составы команд 2002-2008 годы, сколько звезд, Милан, МанчестерЮ, Арсенал, Бавария, Реал, Барса, Валенсия, Депортиво, Интер, Ювентус, Челси, Ливерпуль это так навскидку, что ни позиция, то мирового уровня игрок, сейчас везде примерно одна подготовка, много хороших игроков, талантов вообще почти нет
0
0
0
Тут недавно статья была, о том что Зенит первый по количеству воспитанников играющих в на высшем уровне (включая иностранные чемпионаты).

Поэтому, к академии есть вопросы, но не критического характера. В отличие от столичных клубов Зенит не расформировывал вторые команды "в целях экономии", а последовательно занимается воспитанием футболистов.

Но нынешний уровень основной команды значительно выше, чем у любого выпускника системы Зенита.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий