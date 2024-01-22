Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз на матч 26 января 2024, Кубок Англии

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26 января в Лондоне состоится матч 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. 

Очень интересное противостояние мы увидим уже в стадии 1/16 финала, где встретятся два претендента на этот трофей. И «Тоттенхэм» и «Сити» выдают хорошее начало сезона, показывая динамичную результативную игру. «Манчестер Сити» является победителем прошлого розыгрыша Кубка Англии и сможет ли он отстоять свой титул и продолжить борьбу за него, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (1), ОЗ (да).

Тоттенхэм

 

В текущем розыгрыше Кубка ФА лондонская команда стартовала со стадии 1/32 финала, где встречалась с «Бернли», которых им удалось обыграть в непростом поединке (1:0). Матч в целом получился не особо зрелищным с небольшим количеством голевых моментов, но все же в большей степени инициатива была на стороне «шпор», которые были более острее в атаке, за что получили вознаграждение в концовке матча, когда на 78 минуте встречи отличился Порро, мощно пробив издали в цель.

В Чемпионате Англии текущего сезона у лондонской команды дела идут в целом неплохо и сейчас они идут в таблице пятыми, имея в активе 40 баллов после 21 сыгранных туров. Все 3 балла у них сейчас отставание от трех соперников выше в таблице. Ближайший преследователь снизу таблицы «Вест Хэм» отстает на 5 очков.

«Тоттенхэм» неплохо себя проявляет в атаке и на их счету уже 44 забитых мяча. А лучший голеадор команды Сон Хын Мин идет третьим в списке лучших бомбардиров АПЛ и отличился 12 раз, отдав к тому же 5 голевых передач. Все бы хорошо, а вот в обороне игра не особо ладится и 31 пропущенный мяч тому доказательство – это лишь 7 показатель в английском чемпионате.

В последних 5 турах АПЛ «Шпоры» трижды побеждали и по разу проигрывали и играли вничью. Сначала им в гостевом матче удалось добиться уверенной победы над «Ноттингем Форест», где по голу они забили в каждом из таймов усилиями Ришарлисона и Кулусевски. Но тяжелой выдалась именно концовка матча, когда гости остались в меньшинстве после удаления на 70 минуте матча Биссумы.

В 18 туре была виктория над «Эвертоном» (2:1), решающим фактором в этой встрече стали 2 быстрых гола лондонев, на которые соперник только смог ответить голом престижа в концовке матча, несмотря на довольно равную игру практически во всем ее отрезке.

Поражением закончился для лондонцев 19 тур, где они проиграли в гостях неуступчивому «Брайтону» (2:4). Все шло в этой встрече к тотальному разгрому от хозяев, которые до 81 минуты игры вели в счете (4:0), но все же «Тоттенхэм» взял себя в руки в конце матча и размочил счет.

Это поражение не сломило «Тоттенхэм» и они следующем туре уверенно обыграли дома «Борнмут» (3:1), где они к 80 минуте матча вели в счете (3:0), на что соперник ответил лишь голом престижа.

В последнем сыгранном 21 туре АПЛ лондонцы разошлись в мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Дважды «Тоттенхэм» проигрывал в счете, но все же вытащил для себя 1 очко в этой встрече, хотя была возможность и вовсе победить после нескольких хороших моментов у ворот соперника.

Результаты «Тоттенхэма» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 14.01.24 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:2;
  • 06.01.24 «Тоттенхэм» — «Бернли» 1:0;
  • 31.12.24 «Тоттенхэм» — «Борнмут» 3:1;
  • 28.12.23 «Брайтон» — «Тоттенхэм» 4:2;
  • 23.12.23 «Тоттенхэм» — «Эвертон» 2:1.

Интересные статические факты «Тоттенхэма»:

  • В 10 последних встречах у команды в активе 5 побед, при 3 поражениях и 2 ничейных результатах;
  • В последних 4 домашних играх в активе были победы;
  • В 4 из 5 последних матчах «шпор» забивают обе команды;
  • В 4 из 5 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола за игру;
  • Лондонцы отличаются голом в 39 последних поединках.

Манчестер Сити

 

В текущем розыгрыше Кубка ФА команда Гвардиолы, как и его предстоящий оппонент стартовала с 1/32 финала, где уверенно обыграла команду из более низкого английского дивизиона «Хаддерсфилд» (5:0). Преимущество «Сити» по всем игровым компонентам было колоссальным и они практически ничего не дали создать у своих ворот, за исключением 2 неопасных ударов. Сами же смогли забить дважды в концовке первого тайма и трижды во втором. Хороший матч провел Фоден, который отметился голевым дублем.

В текущем первенстве АПЛ «Сити» в погоне за первым «Ливерпулем» и сейчас располагается на 2 строчке в турнирной таблице. На данный момент у них 5 баллов отставания от лидера таблицы, но при этом имеется 1 игра в запасе. В спину дышат и «Арсенал» с «Астон Виллой», у которых столько же очков в активе, но сыграно на одну игру больше. Команда Пепа является сейчас самой результативной командой в АПЛ и отличились уже 48 раз, 14 голов из которых на свой счет записал Эрлинг Холанд, кроме того у него и 4 ассиста в активе. А вот в обороне не все так гладко и 23 пропущенных мяча – это только 3 показатель в чемпионате.

«Горожане» в последних 5 турах Премьер-Лиги 4 раза одержали победу и 1 раз сыграли вничью. Сначала удалось добиться тяжелейшей победы над «Лутон Таун» (2:1), где проигрывали по ходу матча, но удалось в течение 4 минут во втором тайме забить дважды усилиями Силвы и Грилиша, и вырвать победу.

В следующем туре случилась обидная домашняя ничья с «Кристал Пэлас» (2:2), где до 76 минуты матча хозяева вели в счете (2:0), но провалили концовку и упустили победу на последних секундах встречи.

В 19 туре был в гостях обыгран «Эвертон» (3:1), где до 53 минуты встречи проигрывали, но перевернули матч и дожали соперника после большого обилия голевых моментов у их ворот. А следом в 20 туре на домашней арене был бит «Шеффилд Юнайтед» (2:0), где удалось забить по голу в каждом из таймов и имея огромное преимущество во владении мячом, они спокойно довели встречу до победного результата.

В последнем сыгранном 21 туре в драматичном матче удалось вырвать победу в гостях у «Ньюкасла» (3:2). До 74 минуты встрече команде Гвардиолы проигрывала в счете (1:2), но Брюйне выйдя на замену через 5 минут сравнял счет, а на 91 минуте отдал голевую передачу на Бобба, который забил победный мяч.

Результаты «Манчестер Сити» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 13.01.24 «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 2:3;
  • 07.01.24 «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» 5:0;
  • 30.12.23 «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 2:0;
  • 28.12.23 «Эвертон» — «Манчестер Сити» 1:3;
  • 22.12.23 «Манчестер Сити» — Флуминенсе» 4:0.

Интересные статические факты «Манчестер Сити»:

  • Команда победила в 6 последних встречах и не проигрывала в 9 играх, сыграв 1 раз только в ничью;
  • В последних 5 гостевых встречах была виктория;
  • В 5 из 9 последних матчах каталонцев забивают обе команды;
  • В 4 из 5 последних поединках было забито 4 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах клуб в среднем забивает чуть более 3 мячей;
  • Манчестерская команда отличается голом в 9 последних поединках.

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Тоттенхэм – Манчестер Сити: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 170 очных противостояний, 66 из них стали победными для «Тоттенхэма», а у «Сити» в активе на 1 викторию больше: 6 побед. А 37 матчей закончились ничейным результатом.

«Тоттенхэм» в этих матчах забивал в среднем 1.39 голов (236 мячей), а «Сити» 1.56 (265 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (6:0), такой результат удавался манчестерской команде, это было в рамках АПЛ в 2013 году. «Тоттенхэм» побеждал с максимальной разницей в счете в 4 мяча (4:0) и дважды (5:1).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 03.12.23 «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (3:3).
  • 05.02.23 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (1:0).
  • 20.01.23 «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (4:2).
  • 19.02.22 «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (2:3).
  • 15.08.21 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (1:0).

В последних 2 сыгранных очных встречах оппонентов лондонцы не проигрывали манчестерской команде. Из 5 последних очных поединков «Манчестер Сити» лишь 1 раз праздновал победу, при этом «Тоттенхэму» это удавалось трижды.

Последний раз «Сити» обыграл оппонента дома (4:2) в рамках АПЛ прошлого сезона 20 декабря 2023 года.

В 3 из 5 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и в 3 встречах из них было забито 5 и более мячей за игру. А в последнем их матче было забито 6 голов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Тоттенхэма» — 4.97;
  • Ничья — 4.19;
  • Победа «Манчестер Сити» — 1.60;
  • 1Х — 2.32;
  • Х2 — 1.23;
  • 12 — 1.17;
  • Ф1 (0) — 3.82;
  • Ф2 (0) — 1.24;
  • Ф1 (1) — 1.79;
  • Ф2 (-1) — 1.97;
  • ТБ (2,5) — 1.46;
  • ТМ (2,5) — 2.62;
  • ТБ (3) — 1.74;
  • ТМ (3) — 2.03;
  • ОЗ (да) — 1.52;
  • ОЗ (нет) — 2.53.

Обе команды неплохо выглядят в текущем сезоне и сейчас они идут в ТОП-5 турнирной таблицы и претендуют на самые высокие места, в том числе и на чемпионство. «Тоттенхэм» в своих последних встречах выглядит достаточно уверенно и в последних 7 матчах лишь 1 раз проигрывал, к тому же в дома они играют неплохо и в последних 4 встречах на родной арене они побеждали. И «Сити» сейчас достаточно неплох и стабилен в своих результатах, но вот «Тоттенхэм» для них очень неудобный соперник, которого в 2 последних очных матчах они победить не могут.

Поэтому здесь вполне можно ожидать, что хозяева наберут очки, и заключить пари на Ф1 (1) с подстраховкой ставки на поражение в 1 мяч будет хорошим вариантом, за это дают отличнейший коэффициент 1.79. 

Оба соперника в текущем сезоне АПЛ прилично выглядят в атаке и показывают хорошую результативность, да и в 3 из 4 последних очных матчах соперников обе команды отличались в игре. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.52.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

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Тоттенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
26 января, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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