Тоттенхэм – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Англии 26 января
В пятницу, 26 января, сыграют Тоттенхэм и Манчестер Сити в 4-го раунда Кубка Англии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports UA.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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