«Реал» поздравил Эмбиида: «Все мадридиста гордятся твоим подвигом»
Футбольный «Реал» поздравил Джоэла Эмбиида с историческим достижением.
Центровой «Филадельфии» набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио» (133:123). Он превзошел клубный рекорд, который был установлен Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году).
«Поздравляем, Джоэл Эмбиид! Все мадридиста гордятся твоим подвигом: 70 очков, набранных в матче НБА, – такого показателя достигали только восемь игроков в истории.
Ала Мадрид!» – говорится в сообщении клуба.
Действующий MVP НБА является болельщиком мадридского клуба.