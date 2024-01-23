«Реал» поздравил Эмбиида: «Все мадридиста гордятся твоим подвигом»

Футбольный «Реал» поздравил Джоэла Эмбиида с историческим достижением.

Центровой «Филадельфии» набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио» (133:123). Он превзошел клубный рекорд, который был установлен Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году).

«Поздравляем, ! Все мадридиста гордятся твоим подвигом: 70 очков, набранных в матче , – такого показателя достигали только восемь игроков в истории.

Ала Мадрид!» – говорится в сообщении клуба.

Действующий MVP НБА является болельщиком мадридского клуба.