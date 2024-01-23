«Реал» поздравил Эмбиида: «Все мадридиста гордятся твоим подвигом»

Теги Филадельфия Реал Мадрид Ла Лига НБА Джоэл Эмбиид Футбол

Футбольный «Реал» поздравил Джоэла Эмбиида с историческим достижением.

Центровой «Филадельфии» набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио» (133:123). Он превзошел клубный рекорд, который был установлен Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году).

«Поздравляем, Джоэл Эмбиид! Все мадридиста гордятся твоим подвигом: 70 очков, набранных в матче НБА, – такого показателя достигали только восемь игроков в истории.

Ала Мадрид!» – говорится в сообщении клуба. 

Действующий MVP НБА является болельщиком мадридского клуба.

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9 комментариев
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Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
Однажды он поздравил Реал с выходом в финал ЛЧ, клуб ему ответил подобным жестом. Плюс он болельщик Реала
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Спасибо за последнюю фразу. А то я не втыкал, где Мадрид, а где Ембид.
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Приятный поступок! Молодцы, «Реал»!
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Ответ Пользователь не заблокирован
Реал семья
Судейская 🙂
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Комментарий удален пользователем
Адмирал Робинсон бы устроил тебе рекорд)) в своё время
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Ответ fatei4
Все судьи ркюеалу как братья!
а бырселоне как мамы
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