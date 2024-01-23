Джоэл Эмбиид: «Рад, что набрал 70 очков против Бретта Брауна»

Джоэл Эмбиид пошутил после 70-очкового перфоманса против «Сперс».

Бывший главный тренер «Сиксерс» , ныне работающий ассистентом в «Сперс», также стал свидетелем исторического выступления .

«Рад, что набрал 70 против него.

Если серьезно – мой путь начался с ним. Мой первый тренер. Он многому меня научил. Не только в баскетболе, но и за пределами площадки. Он сыграл большую роль в моем становлении, поэтому я всегда рад его видеть. Даже приятно, что все случилось перед его глазами, ведь он смог увидеть то, что сам создал», – рассказал центровой «Филадельфии».