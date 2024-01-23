Сутормин не хочет переходить из «Зенита» в «Сочи». Ему предлагали вариант с арендой

Алексей Сутормин не хочет переходить из «Зенита» в «Сочи».

По информации «РБ Спорт», футболисту предложили вариант с переходом в « » на правах аренды, сделку одобрил главный тренер южан Роберт Морено. Однако сам не готов идти в «Сочи» и бороться за выживание, о чем сообщил руководству клуба.

Отмечается, что у игрока есть и другие варианты в Мир .

В текущем сезоне чемпионата России Алексей провел 7 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.