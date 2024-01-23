Сутормин не хочет переходить из «Зенита» в «Сочи». Ему предлагали вариант с арендой

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Сочи Футбол

Алексей Сутормин не хочет переходить из «Зенита» в «Сочи».

По информации «РБ Спорт», футболисту предложили вариант с переходом в «Сочи» на правах аренды, сделку одобрил главный тренер южан Роберт Морено. Однако сам Сутормин не готов идти в «Сочи» и бороться за выживание, о чем сообщил руководству клуба. 

Отмечается, что у игрока есть и другие варианты в Мир РПЛ

В текущем сезоне чемпионата России Алексей провел 7 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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33 комментария
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Аренду в Сочи.
В котором уже Чистяков и Гойло.
Как думаете, стоит напомнить этим "инсайдерам", что больше 2-х аренд в один клуб запрещено регламентом?
Или для одноклеточных и так сойдет?
+65
-13
+52
Он не может перейти в Сочи в аренду. Там уже 2 игрока из Зенита в аренде есть.

Но в комментах наверняка сильно гневаются, да?
+26
-3
+23
Ну тогда есть еще два фарм клуба Пари НН и Оренбург
Выбирай
+25
-14
+11
Ответ schwein
Аренду в Сочи. В котором уже Чистяков и Гойло. Как думаете, стоит напомнить этим "инсайдерам", что больше 2-х аренд в один клуб запрещено регламентом? Или для одноклеточных и так сойдет?
Ну, так кликбейт сам себя не накликбейтит, а "пипл хавает" любую дичь... ;)
+11
-3
+8
Ишь какой важный пятидестирублёвый курица.
+7
-3
+4
Ответ дима кушов
Комментарий удален модератором
>Уже сколько раз такое было.
Я думаю, вы без проблем назовете хотя бы один случай, когда Зенит нарушил регламент, и вам это совершенно не составит труда.
>Оформят трансфер в Оренбург , а потом аренду и всё.
Вы просто гений. В аренду обычно отдают игрока когда не хотят его продавать. Но вы предлагаете продать игрока, чтобы обойти регламент.
+7
-3
+4
Ответ JackDaniels
Отдадут в Рубин за 50000, а оттуда в аренду в Сочи - схема проверенная!
А сразу продать в Сочи слишком сложно?
+4
-1
+3
Ответ Алексей Супонинский
Для зенитки правила не действуют
Я думаю, что вы легко сможете мне привести хотя бы один пример, когда установленные регламентом правила не действовали для Зенита.
Или как обычно?
+5
-2
+3
Ну понятно, я бы тоже не захотел. В Зените он спокойно тренируется, играет двусторонки и косит бабло. А в Сочи надо бегать на огороде с перспективой улететь в пердив.
+2
0
+2
Ответ Babusya
Хотели его в ЦСКА, теперь уже в Сочи?
В РПЛ ныне проверки на допинг, зачем ему в ЦСКА?
+1
0
+1
Ответ дима кушов
Комментарий удален модератором
...вертит регламент...

Если остальные 15 клубов не жалуются, значит терпил это устраивает. Один Дима никак не раскроет заговор.
+1
0
+1
Ростов — отличный вариант для Алексея
+1
0
+1
Карп сообщает, что Сутормин хочет у Карпина играть.
+1
0
+1
Хочет к брату в ФК 10
+1
0
+1
Ответ schwein
Аренду в Сочи. В котором уже Чистяков и Гойло. Как думаете, стоит напомнить этим "инсайдерам", что больше 2-х аренд в один клуб запрещено регламентом? Или для одноклеточных и так сойдет?
Комментарий удален модератором
По традиции, за 50 000?)))
+3
-3
0
Ответ Алексей Супонинский
https://www.sports.ru/football/1077034539.html?sl=1
Ииииии? Что здесь нарушено?
+2
-2
0
Хотели его в ЦСКА, теперь уже в Сочи?
0
0
0
Ответ Kirkorofff
Ишь какой важный пятидестирублёвый курица.
Яйца нынче в цене
0
0
0
Отдадут в Рубин за 50000, а оттуда в аренду в Сочи - схема проверенная!
+8
-8
0
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