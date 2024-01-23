Сутормин не хочет переходить из «Зенита» в «Сочи». Ему предлагали вариант с арендой
Алексей Сутормин не хочет переходить из «Зенита» в «Сочи».
По информации «РБ Спорт», футболисту предложили вариант с переходом в «Сочи» на правах аренды, сделку одобрил главный тренер южан Роберт Морено. Однако сам Сутормин не готов идти в «Сочи» и бороться за выживание, о чем сообщил руководству клуба.
Отмечается, что у игрока есть и другие варианты в Мир РПЛ.
В текущем сезоне чемпионата России Алексей провел 7 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
В котором уже Чистяков и Гойло.
Как думаете, стоит напомнить этим "инсайдерам", что больше 2-х аренд в один клуб запрещено регламентом?
Или для одноклеточных и так сойдет?
Но в комментах наверняка сильно гневаются, да?
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Я думаю, вы без проблем назовете хотя бы один случай, когда Зенит нарушил регламент, и вам это совершенно не составит труда.
>Оформят трансфер в Оренбург , а потом аренду и всё.
Вы просто гений. В аренду обычно отдают игрока когда не хотят его продавать. Но вы предлагаете продать игрока, чтобы обойти регламент.
Или как обычно?
Если остальные 15 клубов не жалуются, значит терпил это устраивает. Один Дима никак не раскроет заговор.