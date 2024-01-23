Игроки «МЮ» устают от тактических занятий тен Хага. Они недовольны многократным повторением установок и длительностью
Игроки «Манчестер Юнайтед» не вполне довольны подходом Эрика тен Хага к работе.
По информации The Athletic, тен Хаг уделяет больше внимания тактическим установкам, чем некоторые из его предшественников в «МЮ» – обычно такие занятия длятся от 20-30 минут до часа.
Однако некоторые из старших игроков команды устают от неоднократного повторения тен Хагом тактических установок, часть из которых очевидна для всех. В клубе возникают опасения, что это снижает эффективность занятий.
После 21-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг придает большое значение тактике и анализу.
The Times написал об этом в материале о прогрессе Маркуса Рэшфорда.
По данным источников, форварду помогла усиленная тактическая и аналитическая работа под руководством тен Хага.