Игроки «МЮ» устают от тактических занятий тен Хага. Они недовольны многократным повторением установок и длительностью

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия тактика Эрик тен Хаг Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» не вполне довольны подходом Эрика тен Хага к работе.

По информации The Athletic, тен Хаг уделяет больше внимания тактическим установкам, чем некоторые из его предшественников в «МЮ» – обычно такие занятия длятся от 20-30 минут до часа.

Однако некоторые из старших игроков команды устают от неоднократного повторения тен Хагом тактических установок, часть из которых очевидна для всех. В клубе возникают опасения, что это снижает эффективность занятий.

После 21-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, от чего они так устают, что никакой тактики на поле не видно)
+43
-6
+37
Если для них это так очевидно, то почему на поле иной раз кажется будто игрок совсем не понимает, что нужно делать ?
+24
-3
+21
Ответ Тухель
Так если ты расскажешь игрокам о 100 формациях от этого пользы будет 0. Лучше они будут знать одну схему, но будут четко знать свои задачи и что надо делать в той или иной ситуации, чем постоянно менять схемы и тактику и пытаться заставить игроков отрабатывать и запоминать всё на свете. Барселона выигрывала требл с одной расстановкой, Бавария одной расстановкой, Интер одной расстановкой, даже Пеп херней по минимуму страдал в прошлом сезоне и все важные матчи проводил одной и той же схемой.
В атаке пошире, в защите поуже
+9
-3
+6
Ответ kaka10
Они с хорошим подбором игроков не могут элементарно из обороны выйти как топ клуб. выносы, выносы или Бруно до центра опускается
Это и удивляет. Может быть и тренеру не хватает каких-то качеств, но вы же игроки АПЛ, у многих еврокубковых опыт приличный и в целом хорошие футбольные навыки, должны же элементарные вещи делать машинально. Тут иной раз смотришь и в шоке, что игрок ошибается в простом эпизоде
+6
0
+6
к тен хаг можно предъявлять за личные качества, но думаю как реально гик и тактик он профи. Как ему ставить свой футбол без такой детализации?
+11
-7
+4
Ответ QWertY
Интересно, от чего они так устают, что никакой тактики на поле не видно)
Да болт забивают и все.

Им раз за разом забивают с катбэков, с угловых, как тут не устать
+4
-1
+3
Тен Хаг недоволен тем как проходят тактические занятия в МЮ. Большей части игроков, приходится объяснять тактику по нескольку раз , так как до них не доходит с первого. В результате чего тренерский штаб устаёт.
+3
0
+3
Бедные! 30 минут послушать тренера - это просто насилие!
+7
-5
+2
Возможно,они бы и длились 20-30 минут, но вы же не можете понять что от вас требует тренер. Вот и приходится ражевывать.
+2
0
+2
Ой, если игроков спросить, они от чего хочешь устанут. И от тактических, и от физических, и от каких хочешь тренировок. Что-то мне подсказывает, что футболисты большинство с радостью бы просто выходили попинать мячик без всякой этой шушеры в виде тренировок.
+2
0
+2
Ответ Мукунку хороший
Тут обратное.. очень богатые!))
богатые тоже плачут
+2
0
+2
зато от походов в ночные клубы они никогда не устают и от вечеринок
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Бедные! 30 минут послушать тренера - это просто насилие!
Тут обратное.. очень богатые!))
+2
-1
+1
Эти игроки устают от всего, и от предыдущих тренеров и от их тактических и практических занятий соответственно.
+1
0
+1
Исходя из работы Тен хага можно сделать вывод, что он вообще не гибкий тренер. Не умеет работать с миллиардерами. Его характер и упорство в чем-то конкретном надоедает избалованным футболистам мю. То, что его слушала молодёжь в аяксе, которая ещё ничего не добилась это не значит то же самое в мю. В мю другой подход, роналду сам говорил об этом. Почти никто кроме санчо и гарначо не подходил и не спрашивал у него как стать лучше и т.д. Там все побую. Оттренил и свалил.
+1
0
+1
Злобный ботаник? Очень редкая категория.
+5
-4
+1
Ответ Anastasia Smelova
Ой, если игроков спросить, они от чего хочешь устанут. И от тактических, и от физических, и от каких хочешь тренировок. Что-то мне подсказывает, что футболисты большинство с радостью бы просто выходили попинать мячик без всякой этой шушеры в виде тренировок.
И хрени в виде зарплаты)
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Если для них это так очевидно, то почему на поле иной раз кажется будто игрок совсем не понимает, что нужно делать ?
Они с хорошим подбором игроков не могут элементарно из обороны выйти как топ клуб.

выносы, выносы или Бруно до центра опускается
+1
-1
0
Ответ Сикарио
Это они еще у Хаве не были))
А он разве что то проводит?))
+1
-1
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Если для них это так очевидно, то почему на поле иной раз кажется будто игрок совсем не понимает, что нужно делать ?
Ну так видимо проблема в тренере. В тех же средних общеобразовательных школах учителя все разного уровня. Так и здесь.
0
0
0
Ответ Роман Грожан
к тен хаг можно предъявлять за личные качества, но думаю как реально гик и тактик он профи. Как ему ставить свой футбол без такой детализации?
Так если ты расскажешь игрокам о 100 формациях от этого пользы будет 0. Лучше они будут знать одну схему, но будут четко знать свои задачи и что надо делать в той или иной ситуации, чем постоянно менять схемы и тактику и пытаться заставить игроков отрабатывать и запоминать всё на свете.
Барселона выигрывала требл с одной расстановкой, Бавария одной расстановкой, Интер одной расстановкой, даже Пеп херней по минимуму страдал в прошлом сезоне и все важные матчи проводил одной и той же схемой.
+7
-7
0
Ответ yaki2104
Ну так видимо проблема в тренере. В тех же средних общеобразовательных школах учителя все разного уровня. Так и здесь.
В МЮ уже было очень много тренеров и каждый из них чем-то не устраивал игроков. Сульшер для них слишком мягкий, Тен Хаг слишком строгий и тактики много, а Рангник просто не понравился. Может дело не в тренерах, а в руководстве, которое набрало этих вечно недовольных игроков ?
0
0
0
Ответ QWertY
Интересно, от чего они так устают, что никакой тактики на поле не видно)
Это потому что не все школу аякса прошли
0
0
0
Ответ QWertY
Интересно, от чего они так устают, что никакой тактики на поле не видно)
ну так у них видимо все в одно ухо влетает, а в другое вылетает сразу же, вот и приходится им по 100 раз всё повторять, чтобы хоть что то в голове удержалось
0
0
0
Ответ QWertY
Интересно, от чего они так устают, что никакой тактики на поле не видно)
Так не видно, потому что устают)
+1
-1
0
И всё равно как об стенку горох)
0
0
0
На то он и физрук что бы муштровать игроков
0
0
0
А болельщики устают от самого Хага ‼️
0
0
0
Голландцу определённо стоит попробовать то упражнение с красной нитью из сериала "Тед Лассо" в вариации Роя Кента, вот тогда до футболёров МЮ возможно дойдёт идея "тотального футбола", хотя есть вероятность, что Рашфорд из-за отсутствия футбольного интеллекта не поймёт упражнение и сорвёт свой прибор, как Джейми Тартт.
0
0
0
Полтора года назад была другая новость на эту тему ))

https://m.sports.ru/football/1113162998-ten-xag-pridaet-bolshoe-znachenie-taktike-i-analizu-dlya-etogo-za-250-.html?p_a=click&p_n=more/news_1115790461&p_c=normal

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг придает большое значение тактике и анализу.

The Times написал об этом в материале о прогрессе Маркуса Рэшфорда.

По данным источников, форварду помогла усиленная тактическая и аналитическая работа под руководством тен Хага.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий