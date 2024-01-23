Игроки «МЮ» устают от тактических занятий тен Хага. Они недовольны многократным повторением установок и длительностью

Игроки «Манчестер Юнайтед» не вполне довольны подходом Эрика тен Хага к работе.

По информации The Athletic, тен Хаг уделяет больше внимания тактическим установкам, чем некоторые из его предшественников в «МЮ» – обычно такие занятия длятся от 20-30 минут до часа.

Однако некоторые из старших игроков команды устают от неоднократного повторения тен тактических установок, часть из которых очевидна для всех. В клубе возникают опасения, что это снижает эффективность занятий.

После 21-го тура « » занимает 8-е место в турнирной таблице , набрав 32 очка.