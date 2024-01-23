Овермарс обжалует решение ФИФА о запрете на работу в футболе. За отправку фото пениса сотруднице «Аякса» его отстранили на год

Марк Овермарс обжалует решение ФИФА о глобальной дисквалификации.

Напомним, в ноябре прошлого года Овермарс был отстранен на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах за отправку фото пениса сотруднице « ». После скандала Овермарс был уволен с поста технического директора клуба, после чего устроился на аналогичный пост в бельгийский « ».

В январе распространила дисквалификацию Овермарса на весь профессиональный футбол.

«Есть несколько причин обжаловать этот приговор. Но главная из них заключается в том, что запрет на работу [в футболе] по всему миру в течение года несоразмерен правонарушению – единственному случаю неподобающего поведения, за которое он [Овермарс] был наказан Институтом спортивной юрисдикции», – сказал пресс-секретарь Овермарса Фрэнк Нирворт.