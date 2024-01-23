Овермарс обжалует решение ФИФА о запрете на работу в футболе. За отправку фото пениса сотруднице «Аякса» его отстранили на год

Теги высшая лига Нидерланды Аякс высшая лига Бельгия дисквалификации ФИФА Антверпен Марк Овермарс Футбол

Марк Овермарс обжалует решение ФИФА о глобальной дисквалификации.

Напомним, в ноябре прошлого года Овермарс был отстранен на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах за отправку фото пениса сотруднице «Аякса». После скандала Овермарс был уволен с поста технического директора клуба, после чего устроился на аналогичный пост в бельгийский «Антверпен».

В январе ФИФА распространила дисквалификацию Овермарса на весь профессиональный футбол.

«Есть несколько причин обжаловать этот приговор. Но главная из них заключается в том, что запрет на работу [в футболе] по всему миру в течение года несоразмерен правонарушению – единственному случаю неподобающего поведения, за которое он [Овермарс] был наказан Институтом спортивной юрисдикции», – сказал пресс-секретарь Овермарса Фрэнк Нирворт.

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8 комментариев
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Взрослый и заслуженный человек совершил постыдную глупость. Он уже наказан тем,что эта история стала широко известной. Но отстранение от футбола,действительно,выглядит излишним
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Надо было свои булки мужику скинуть,тогда ФИФА ещё и наградили бы его 😂
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отстранили только потому, что в фифа не отправил
+2
-1
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Ответ Vatikan
отстранили только потому, что в фифа не отправил
Видимо Игорь Новиков добавляет в ЧС тех, кто ему фото пенисов не прислал )
+1
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