Алексей Миранчук забил 10-й гол за сборную России – Боливии в 50-м матче. Хавбек сравнялся с Мостовым и Кирьяковым

Алексей Миранчук забил 10-й гол за сборную России в 50-м матче.

Команда Валерия Карпина принимает сборную Боливии в BetBoom товарищеском матче (2:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Миранчук проводит свой 50-й матч за национальную команду, он отличился на 43-й минуте.

По забитым мячам за сборную Алексей, выступающий за «Атланту» в МЛС, обошел Игоря Симутенкова, Дмитрия Радченко и Алана Дзагоева. Он сравнялся с Александром Мостовым и Сергеем Кирьяковым – у всех по 10.

Рекордсмен сборной России – Артем Дзюба (31 мяч).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
