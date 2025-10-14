Алексей Миранчук забил 10-й гол за сборную России – Боливии в 50-м матче. Хавбек сравнялся с Мостовым и Кирьяковым
Алексей Миранчук забил 10-й гол за сборную России в 50-м матче.
Команда Валерия Карпина принимает сборную Боливии в BetBoom товарищеском матче (2:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Миранчук проводит свой 50-й матч за национальную команду, он отличился на 43-й минуте.
По забитым мячам за сборную Алексей, выступающий за «Атланту» в МЛС, обошел Игоря Симутенкова, Дмитрия Радченко и Алана Дзагоева. Он сравнялся с Александром Мостовым и Сергеем Кирьяковым – у всех по 10.
Рекордсмен сборной России – Артем Дзюба (31 мяч).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
