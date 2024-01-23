«Байер» интересуется Мойзе Кином (Флориан Плеттенберг)
«Байер» интересуется Мойзе Кином.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, конкретного решения по игроку «Ювентуса» у лидера Бундеслиги пока нет.
Ранее сообщалось, что Кин перейдет в «Атлетико» на правах аренды. Его контракт с туринцами действует до лета 2025 года.
Будущее Мойзе предполагается обсудить после завершения текущего сезона.
В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за «Ювентус» в Серии А.
Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Италии можно изучить здесь.
Мол вон какая солидная стата в ПСЖ у него была.. Да и у слабых ирисок он был неплох..
На деле же - это лютое бревно по уровню где-то между Бретуэйтом и Бони.. Как можно ждать 15-20 голов от напа, который даже 10 с трудом набирал, хотя дважды играл в доминирующих командах?