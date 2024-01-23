«Байер» интересуется Мойзе Кином (Флориан Плеттенберг)

Теги Байер Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Мойзе Кин Футбол

«Байер» интересуется Мойзе Кином.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, конкретного решения по игроку «Ювентуса» у лидера Бундеслиги пока нет. 

Ранее сообщалось, что Кин перейдет в «Атлетико» на правах аренды. Его контракт с туринцами действует до лета 2025 года.

Будущее Мойзе предполагается обсудить после завершения текущего сезона.

В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за «Ювентус» в Серии А.

Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Италии можно изучить здесь.

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10 комментариев
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Непонятно как вообще нормальные клубы все еще могут этим поленом интересоваться? Игрок уровня средней команды Серии А. Монца, Лечче, Фрозиноне что то из такого разряда. Вполне мог бы перезапустить карьеру в более слабом клубе
+12
-4
+8
Ответ Filipp Gorski
Непонятно как вообще нормальные клубы все еще могут этим поленом интересоваться? Игрок уровня средней команды Серии А. Монца, Лечче, Фрозиноне что то из такого разряда. Вполне мог бы перезапустить карьеру в более слабом клубе
Игрок ещё молодой. В "своей " команде будет забивать 15-20 голов за сезон. Игра Аллегровского Юве ему не подходит . В ПСЖ со скамейки выходил и набил 13 мячей за 27 игр..
+9
-3
+6
Ответ Ale10FJ
Игрок ещё молодой. В "своей " команде будет забивать 15-20 голов за сезон. Игра Аллегровского Юве ему не подходит . В ПСЖ со скамейки выходил и набил 13 мячей за 27 игр..
Ой, тоже самое мне писали болелы Юве после ухода Роналду, всерьёз рассчитывая что это дно будет хотя бы половину голов португальца забивать..
Мол вон какая солидная стата в ПСЖ у него была.. Да и у слабых ирисок он был неплох..

На деле же - это лютое бревно по уровню где-то между Бретуэйтом и Бони.. Как можно ждать 15-20 голов от напа, который даже 10 с трудом набирал, хотя дважды играл в доминирующих командах?
+4
-2
+2
Ответ Ale10FJ
Игрок ещё молодой. В "своей " команде будет забивать 15-20 голов за сезон. Игра Аллегровского Юве ему не подходит . В ПСЖ со скамейки выходил и набил 13 мячей за 27 игр..
вот скорее сезон в ПСЖ был исключением, так то он больше 10 мячей за сезон не забивал
+1
0
+1
Ответ dr. cage
Ой, тоже самое мне писали болелы Юве после ухода Роналду, всерьёз рассчитывая что это дно будет хотя бы половину голов португальца забивать.. Мол вон какая солидная стата в ПСЖ у него была.. Да и у слабых ирисок он был неплох.. На деле же - это лютое бревно по уровню где-то между Бретуэйтом и Бони.. Как можно ждать 15-20 голов от напа, который даже 10 с трудом набирал, хотя дважды играл в доминирующих командах?
У него в Эвертоне 2 гола в АПЛ за 32 игры. Он был там очень плох
+1
0
+1
Ответ dr. cage
Ой, тоже самое мне писали болелы Юве после ухода Роналду, всерьёз рассчитывая что это дно будет хотя бы половину голов португальца забивать.. Мол вон какая солидная стата в ПСЖ у него была.. Да и у слабых ирисок он был неплох.. На деле же - это лютое бревно по уровню где-то между Бретуэйтом и Бони.. Как можно ждать 15-20 голов от напа, который даже 10 с трудом набирал, хотя дважды играл в доминирующих командах?
Просто оценивать его нужно не в Юве,. В Ювентусе при Аллегри такой форвард как Влахович забивает 10 ку. У Аллегри никогда центр форварды не забивали кучу мячей, играть такому напу приходится всегда спиной к воротам соперника и форвард в первую очередь используется как якорь для того чтобы зацепиться на чужой половине. Поэтому критику в адрес Влаховича и Мойзе Кена оцениваю как не совсем однозначную.
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