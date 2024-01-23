«Байер» интересуется Мойзе Кином (Флориан Плеттенберг)

«Байер» интересуется Мойзе Кином.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, конкретного решения по игроку « » у лидера Бундеслиги пока нет.

Ранее сообщалось, что Кин перейдет в «Атлетико» на правах аренды. Его контракт с туринцами действует до лета 2025 года.

Будущее Мойзе предполагается обсудить после завершения текущего сезона.

В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за « » в Серии А.

Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Италии можно изучить здесь.