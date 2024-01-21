«Атлетико» арендует Кина у «Ювентуса» за 400 тысяч евро и бонусы – без права выкупа
Мойзе Кин перейдет в «Атлетико» из «Ювентуса» на правах аренды.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, за аренду без права выкупа игрока «Атлетико» заплатит 400 тысяч евро и бонусы. Сделку могут закрыть либо сегодня, либо завтра.
Позавчера сообщалось, что «Ювентус» одобрил аренду форварда. Перед уходом с ним не продлят контракт, рассчитанный до лета 2025-го: будущее Кина обсудят после аренды и Евро-2024.
В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за «Ювентус» в Серии А.
Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Италии можно изучить здесь.
Есть дисквалификации, есть такие ребята как Кьеза и Милик которые вечно ломаются.
Зачем избавляться от игрока атаки, которых итак мало.
Подождите до лета, а там уже хоть с концами продавайте.
Наследником Дель Пьеро был Палладино =)
Заработок на аренде и освобождение зарплаты просто несущественны, конечно же.
Не думаю что и сам Кен мог настоять на переходе - не звезда он.
Приходит лишь мысль - выставить парня на интернациональную арену в надежде продать летом.
Млн на Хейбьерга не смогли достать