«Атлетико» арендует Кина у «Ювентуса» за 400 тысяч евро и бонусы – без права выкупа

Мойзе Кин перейдет в «Атлетико» из «Ювентуса» на правах аренды.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, за аренду без права выкупа игрока « » заплатит 400 тысяч евро и бонусы. Сделку могут закрыть либо сегодня, либо завтра.

Позавчера сообщалось, что «Ювентус» одобрил аренду форварда. Перед уходом с ним не продлят контракт, рассчитанный до лета 2025-го: будущее обсудят после аренды и Евро-2024.

В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за « » в Серии А.

Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Италии можно изучить здесь.