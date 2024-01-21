«Атлетико» арендует Кина у «Ювентуса» за 400 тысяч евро и бонусы – без права выкупа

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мойзе Кин Футбол

Мойзе Кин перейдет в «Атлетико» из «Ювентуса» на правах аренды.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, за аренду без права выкупа игрока «Атлетико» заплатит 400 тысяч евро и бонусы. Сделку могут закрыть либо сегодня, либо завтра.

Позавчера сообщалось, что «Ювентус» одобрил аренду форварда. Перед уходом с ним не продлят контракт, рассчитанный до лета 2025-го: будущее Кина обсудят после аренды и Евро-2024.

В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за «Ювентус» в Серии А.

Полную статистику 23-летнего нападающего сборной Италии можно изучить здесь.

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31 комментарий
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Удачи Моисею! Особенно в 1/8 ЛЧ, ждем дубля в ворота картона
+17
-1
+16
Всяко лучше, чем быть пятым выбором после Влаховича, Кьезы, Йылдыза и Милика.
+10
-1
+9
шанс проявить себя и уйти летом в другой клуб.
+8
0
+8
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я сейчас немного не понимаю рук-во Юве если честно. Есть дисквалификации, есть такие ребята как Кьеза и Милик которые вечно ломаются. Зачем избавляться от игрока атаки, которых итак мало. Подождите до лета, а там уже хоть с концами продавайте.
Влаха, Милик, Кьеза, Йылдыз, (даже Айлинг). что поделать если он слабей их всех и только пятый вариант в нападение. да и он сам хочет уйти, чтоб хоть где-нибудь играть перед евро
+6
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+5
Ответ PabloMontero
Решение странное для Юве. Заработок на аренде и освобождение зарплаты просто несущественны, конечно же. Не думаю что и сам Кен мог настоять на переходе - не звезда он. Приходит лишь мысль - выставить парня на интернациональную арену в надежде продать летом.
Кину надо играть перед евро, а с учетом ухода Корреа у Кина будет куда больше шансов, нежели в Юве.
+3
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+3
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ошибка была его возвращать, начнем с этого.
кто виноват, что Роналду кинул клуб под конец ТО и вариков особых не нашли
+4
-1
+3
Ответ Rio de Janeiro
Смешно что некоторые в нём видели наследника Дель Пьеро только из-за того что он был первым игроком рождённым в 21 веке который забил в топ-5 лиге
Никто из адекватных болельщиков Юве не видел в нём наследника Дель Пьеро) Бред какой-то)))
+3
0
+3
Я сейчас немного не понимаю рук-во Юве если честно.
Есть дисквалификации, есть такие ребята как Кьеза и Милик которые вечно ломаются.
Зачем избавляться от игрока атаки, которых итак мало.
Подождите до лета, а там уже хоть с концами продавайте.
+7
-4
+3
Ответ d.xoxlov
Всяко лучше, чем быть пятым выбором после Влаховича, Кьезы, Йылдыза и Милика.
не соглашусь с вами,травмы никто не отменял, турок молод,влах ,Кьеза травмы ,вот уже с Лечче не сыграет..а кин бы пригодился имхо
+3
-1
+2
Атлетико зачем-то намеренно ослабляет состав
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий Шмелев
400 т смешные цифры,за такие деньги мог и остаться ,в чем вообще прикол,там он так же игрок ротации ,замена в лучшем случае 30 минут игры..незнакомый чемпионат,стиль Атлетико еще более оборонительный..не понимаю..
А, вы живёте стереотипами . Давно смотрел матчи матрасников, чтобы считать их более оборонительными чем нынешний Юве? Но согласен с тем , что это бессмысленная аренда
+2
0
+2
Ответ Kubinec_
ошибка была не отпустить еще прошлым летом куда-нибудь в аренду
Ошибка была его возвращать, начнем с этого.
+3
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+2
Ответ Kubinec_
Влаха, Милик, Кьеза, Йылдыз, (даже Айлинг). что поделать если он слабей их всех и только пятый вариант в нападение. да и он сам хочет уйти, чтоб хоть где-нибудь играть перед евро
Я сказал про слабее или сильнее. Выше по-моему четко озвучил почему я считаю, что отпускать его - ошибка.
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+2
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я сказал про слабее или сильнее. Выше по-моему четко озвучил почему я считаю, что отпускать его - ошибка.
ошибка была не отпустить еще прошлым летом куда-нибудь в аренду
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удачи Кину и чтобы Атлетико выкупил его за хорошие деньги. В Юве не сложилось у него. Да, он как и Рабьо рабочая лошадка, которая не ломается. В этом плане мог бы помочь если что. Но он навряд ли захотел так сидеть в свои то лучшие годы. Сейчас в Юве своей игрой он особо не поможет, а эти 400к плюс освобождение от его ЗП больше поможет Юве. Кин скорее всего в Атлетико будет хорош.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Шмелев
не соглашусь с вами,травмы никто не отменял, турок молод,влах ,Кьеза травмы ,вот уже с Лечче не сыграет..а кин бы пригодился имхо
Для клуба, может быть, но и у самого Кина есть какие-то ожидания и интересы. Тем более, учитывая сколько за него заплатили и на каком он контракте.
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Ответ d.xoxlov
Всяко лучше, чем быть пятым выбором после Влаховича, Кьезы, Йылдыза и Милика.
Вопрос каким выбором он в Атлетико он будет, после мораты и депая и все это на одну позицию. А ещё и корреа не ушел пока даже
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0
+1
Ответ Буратино55
Вопрос каким выбором он в Атлетико он будет, после мораты и депая и все это на одну позицию. А ещё и корреа не ушел пока даже
Это да, но у "Атлетико" и игр пока побольше предвидится. В "Юве" Кин даже в кубке не был первым выбором.
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Ответ d.xoxlov
Всяко лучше, чем быть пятым выбором после Влаховича, Кьезы, Йылдыза и Милика.
травмы в итоге в основном у самого Кина
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Ответ Omar Sivori
Он Морату вытеснит
Смешно. Мората один из лучших бомбардиров Ла лиге. Кого вытеснить там запасной игрок Ювентуса
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Ответ AdP
Никто из адекватных болельщиков Юве не видел в нём наследника Дель Пьеро) Бред какой-то)))
Я впервые такое слышу)
Наследником Дель Пьеро был Палладино =)
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я сказал про слабее или сильнее. Выше по-моему четко озвучил почему я считаю, что отпускать его - ошибка.
Круто ты четко озвучил) мнение игрока, конечно же, не должно учитываться. обязательно ошибка, что отдали.
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Мде.
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Ответ Эмиль Шайдуллин
травмы в итоге в основном у самого Кина
И это тоже. Поэтому оставлять его, в надежде на то, что в нужный момент он выйдет, – тоже бабушка надвое гадала.
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Решение странное для Юве.
Заработок на аренде и освобождение зарплаты просто несущественны, конечно же.
Не думаю что и сам Кен мог настоять на переходе - не звезда он.
Приходит лишь мысль - выставить парня на интернациональную арену в надежде продать летом.
0
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Ответ Axmat Cecenov
А, вы живёте стереотипами . Давно смотрел матчи матрасников, чтобы считать их более оборонительными чем нынешний Юве? Но согласен с тем , что это бессмысленная аренда
нет не живу стереотипами,последний матч с Реалом это показал,команда обороняется 11 игроками , линии очень плотные ,от сюда вывод что кину ни чем не лучше будет в Атлетико,бегать и пахать так же много..
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Ответ Axmat Cecenov
А, вы живёте стереотипами . Давно смотрел матчи матрасников, чтобы считать их более оборонительными чем нынешний Юве? Но согласен с тем , что это бессмысленная аренда
Он Морату вытеснит
0
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Ответ Direct free kick
Атлетико зачем-то намеренно ослабляет состав
У них нет особо больших финансовых возможностей, они даже 30
Млн на Хейбьерга не смогли достать
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