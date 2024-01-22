Экс-арбитр Фернандес о матче «Реала»: «Чистый пенальти, гол «Альмерии» отменен верно, Винисиус не играл рукой. 11 добавленных минут – слишком много»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Хоселу Франсиско Эрнандес Маэсо видеоповторы Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Экс-арбитр Павел Фернандес оценил судейство в матче «Реал» – «Альмерия» (3:2).

«По пунктам. Чистый пенальти за игру рукой Кайки – не вижу, чтобы Хоселу фолил.

Гол «Альмерии» правильно отменен из-за предшествующего фола на Беллингеме. Гол Винисиуса чистый – я не увидел ни фола, ни игры рукой бразильца.

11 минут добавленного времени были лишними», – написал Фернандес.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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33 комментария
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На минутку, это чувак, работал ассистентом в надцатом испанском дивизионе. Ла-Лигу не работал даже ассистентом.
Кроме того, он штатный аналитик промадридского Радио Марка. Умора! Еще осталось только заключение клубного ТВ Реала выложить.
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-24
+19
Ответ Madhamish
На минутку, это чувак, работал ассистентом в надцатом испанском дивизионе. Ла-Лигу не работал даже ассистентом. Кроме того, он штатный аналитик промадридского Радио Марка. Умора! Еще осталось только заключение клубного ТВ Реала выложить.
Ну а Иттуральде работает на "промадридской AS" (как считается). И что?))
+13
-1
+12
Да как вы з с этими новостями.
+10
-1
+9
11 минут много? Три просмотра ВАР, все использованные замены, 2 гола и бесконечное валяние Робертона, игрока Альмерии.
+15
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Чувак работает в Радио Марка. Перес Бурруль, экс арбитр назвал все решения неверными https://www.marca.com/radio/2024/01/21/65ad4c1246163fc1508b457c.html
+7
-3
+4
Ответ Артём Поддубный
Да лучше выложить мнение какого-то глора Барселоны со спортса, уж он то лучше разбирается этого ассистента.
Ну да. Если имел реальный опыт судейства - глор Барсы. А если судил только в любительских и полупрофессиональных лигах - вот это экспертище! Ты сам себя выставляешь глором.
+4
-1
+3
Ответ Madhamish
На минутку, это чувак, работал ассистентом в надцатом испанском дивизионе. Ла-Лигу не работал даже ассистентом. Кроме того, он штатный аналитик промадридского Радио Марка. Умора! Еще осталось только заключение клубного ТВ Реала выложить.
На минутку здешние диванные эксперты лучше всех знают по твоему?
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Ответ Zidan GOAT
Экс-арбитр не связанный с Негрейрой, оказывается такие существуют
Ну так он же не судил профессиональные матчи.
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Матео Лаос, это не пенальти https://twitter.com/vamos/status/1749196937843069380?t=Ci6xyoefPCuueHLmeKxc_w&s=19
+3
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11 минут действительно перебор, достаточно было и 9 минут.
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Ответ EmilKB24
Ну а Иттуральде работает на "промадридской AS" (как считается). И что?))
Ключевое тут то, что этот человек не имеет опыта в профессиональном дивизионе. Остальное так, дополнение.
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Ответ Артём Поддубный
Да лучше выложить мнение какого-то глора Барселоны со спортса, уж он то лучше разбирается этого ассистента.
Действительно, ведь ассистент в любительских дивизионах разбирается лучше проф судей🤦🏻‍♂️
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Ответ Alon Raven
Ну да. Если имел реальный опыт судейства - глор Барсы. А если судил только в любительских и полупрофессиональных лигах - вот это экспертище! Ты сам себя выставляешь глором.
Действительно, проф судьи, работающие на вчерашнем матче - ничего непонтмающие в футболе коррупционеры, зато бывшие судьи из Каталонии настоящие эксперты. Так теперь верно?
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Ответ Артём Поддубный
Действительно, проф судьи, работающие на вчерашнем матче - ничего непонтмающие в футболе коррупционеры, зато бывшие судьи из Каталонии настоящие эксперты. Так теперь верно?
Лаос - это бывший судья из Каталонии? Он арбитр ФИФА в отличие от этого нонейма. Бурруль, Иттуральде Гонсалес тоже судьи Да-Лиги. А этот нонейм да еще на жалованьи у Мадрида. Официально. Что он еще может сказать?
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Ответ Real2020
Есть ещё адекватные
Конечно есть: Лаос, Бурруль, Иттуральде)
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Ответ Vedved
Конечно есть: Лаос, Бурруль, Иттуральде)
хиль Мансано, Клатенбург, кашаи , и восходящая звезда мадрида Сото Граде
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Ответ Makar Tert
бэнгоэчеа, кашаи , эвребе
кашаи )))))) ахахха. садись двойка. Гуручета тебе в подарок и другие так называемые "мальчики Плазы" тебе в подарок
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Ответ войд
Сразу видно что не работал на Негрейру, честный и адекватный экс арбитр)
Так и напишите сразу: адекватные только те, кто считают победу Реала заслуженной. Даже не смотря на то, что судьи затащили вчера для них 3 очка😉
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Ответ Alon Raven
Всё таки ключевое тут пенальти. Остальное довольно спорно и можно трактовать в обе стороны. Но пенальти разве что в ворота Реала надо было ставить..
Трактовать в обе стороны можно пенальти и гол Вини (именно по ним расходятся мнения у разных судей), а вот отмена гола Альмерии не подлежит сомнению - это фол и явная ошибка судьи, из-за чего пришлось включиться ВАР. Судья вчерашнего матча - новичок, который работает первый сезон в Ла Лиге.
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