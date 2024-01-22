Экс-арбитр Фернандес о матче «Реала»: «Чистый пенальти, гол «Альмерии» отменен верно, Винисиус не играл рукой. 11 добавленных минут – слишком много»

Экс-арбитр Павел Фернандес оценил судейство в матче «Реал» – «Альмерия» (3:2).

«По пунктам. Чистый пенальти за игру рукой Кайки – не вижу, чтобы Хоселу фолил.

Гол «Альмерии» правильно отменен из-за предшествующего фола на Беллингеме. Гол Винисиуса чистый – я не увидел ни фола, ни игры рукой бразильца.

11 минут добавленного времени были лишними», – написал Фернандес.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР