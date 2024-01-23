«Доходит слух, что есть очень большой интерес «Зенита» к Чалову». Агент Гурцкая о форварде ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

«Зенит» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

«Я слышал, что доходит слух, что Федя Чалов есть в очень большом интересе у «Зенита». И «Зенит» будет интересоваться этим игроком», – сказал Гурцкая.

В сезоне Мир РПЛ-2023/24 Чалов провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Статистику форварда можно найти здесь

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теперь Зенит будет готов перекупить у ЦСКА вообще все, вплоть до клубных цветов, стадиона и талисмана
+49
-7
+42
За Кругового они сейчас по всем паспортам палить начнут, из принципа)
+29
-5
+24
"Я слышал, что доходит слух..." - не, ну это вышка. Так и представляю себе, как Зенит, имея лучшего бомбардира чемпионата с отрывом и Сергеева с 5+2 за 15 игр при регулярных выходах на замену, мечтает о покупке Чалова, который с игры аж три забил. Или о Хлусевиче)
+26
-6
+20
Ответ Поцелуй Оздоева
Как отказал Марио?
Ты серьезно сравниваешь странного неразговорчивого бразильца с нервным тиком и русского парня Федю Чалова, воспитанника ЦСКА, для которого малого того что ЦСКА родной дом, так и Москва тоже ?
+25
-11
+14
Я слышал, что доходит слух😂
+10
0
+10
Ответ Peter Parker
ЦСКА: мы забираем у вас Кругового Зенит: мы отправим Кругового в Зенит-2 ЦСКА: Окей, но летом он перейдет к нам Зенит: мы отправим Кругового в Зенит-2
А тем временем на ветках про ФК Спартак:

"То, что наш клуб отмазывает любого уголовника, потенциального или настоящего, будь то Аяз Гулиев, избивающий ногами пешеходов, или неудачливый недоубийца и недонаркобарон Промес, является хорошим знаком для молодых спартаковцев - их отмажут и помогут укрыться от правосудия в Спартаке вне зависимости от уровня их игры"...
+7
-2
+5
Бегемот сам придумал, сам распространил, а хомячки как всегда повелись))
+7
-2
+5
А слухи не объясняют, на кой "Зениту" нападающий, забивший с игры за 18 матчей 3 гола (если что, "8" - это с пенальти)? Даже Заболотный в той же команде забил больше.

Это при живом Кассьере и даже Сергееве (5 с игры за 15 матчей), не говоря уж об Мостовом, свежеприехавших Педро и Артуре, Мантуане, Изидоре...
+5
-1
+4
у нас даже второй команды нет, куда его отправить если чего подпишет..
+4
-1
+3
Ответ Кирилл
Марио погнался за деньгами Зенита, которые ему предложили там и не могли дать в ЦСКА. (Надеюсь, вы не будете спорить что Марио сейчас у вас получает далеко не копейки - по слухам, это 2-2.5 млн евро) А у Феди главная цель - переезд в Европу: после «командировки» в Базель он очень преобразился и окреп как игрок. Думаю, переезд куда-нибудь дальше в Европу - дело летнего ТО. И свой родной клуб, где Чалов с самого детства, он предавать не станет.
Я слышал что доходит слух что Марио получает 2-2,5 млн евро. Обратитесь к бабе Нюре со двора, она вам за все 5 расскажет.
+3
0
+3
Ответ Человек1991
По моей инсайдерской информации, Чалова всерьёз рассматривает Милан.
Выфсёврёти!! По самым проверенным "надежными и авторитетными фактчекерами" слухам, Чаловым интересуется лично Дэвид Бекхэм - ему нужна замена Лионелю Месси и Суаресу (а вот уже их планируется отправить в аренду в Уфу).
+4
-1
+3
Ответ Struzhok
Теперь Зенит будет готов перекупить у ЦСКА вообще все, вплоть до клубных цветов, стадиона и талисмана
Чтобы насолить)
+9
-6
+3
Зенит должен выкупить ВЭБ и переименовать стадион ЦСКА, взять на работу Гинера и Бабаева, выкупить Акинфеева и Набабкина. И только тогда у Медведева и Ко начнёт пукан затухать.
+6
-3
+3
Ответ Spartakus1984
Будет дураком если перейдет в зенит.
Каждый уважающий себя футболист хочет подержать в руках чемпионскую медаль, а не читать в Википедии что его клуб когда-то был чемпионом.
+4
-2
+2
Наверно они имели ввиду интерес к Заболотному )
+4
-2
+2
Ответ analogia
Ты серьезно сравниваешь странного неразговорчивого бразильца с нервным тиком и русского парня Федю Чалова, воспитанника ЦСКА, для которого малого того что ЦСКА родной дом, так и Москва тоже ?
О, как быстро все меняется. Еще год назад Марио был «свой до мозга костей», кхх
+4
-2
+2
Ответ Кирилл
В том, что Федя откажет Зениту, не сомневаюсь ни на каплю вообще ) Видимо, на фоне подписания Кругового решили пустить слухи чтобы ЦСКА «переживал» )
"Я слышал, что доходит слух"
Источник - известный обитатель Тарасовки, очевидно, в чьих интересах сделан этот вброс.
+4
-2
+2
Ответ RembaXXX
Да ну, не верю, зачем это Феде? В ЦСКА он лидер, кумир болел, если и уходить, то в Европу, а не в бразильское шапито.
Правильно, потому что Федю никто не ждёт, ни в Европе, ни в Зените.
+2
-1
+1
Ответ Виталик Украинский
Да мы не против. Пусть сидит с клубом на 8 месте и ждет подареного судьёй пенальти.
Понимаю. Очень обидно, когда Федька от миллиардного Малколма на один мяч за сезон отстаёт. Пусть и с учетом пенальти. А у вас и чувство патриотизма то ничто не шевелит, разве что Медведев да Меморандум…
+1
0
+1
Ответ RembaXXX
Да ну, не верю, зачем это Феде? В ЦСКА он лидер, кумир болел, если и уходить, то в Европу, а не в бразильское шапито.
Да мы не против. Пусть сидит с клубом на 8 месте и ждет подареного судьёй пенальти.
+4
-3
+1
В том, что Федя откажет Зениту, не сомневаюсь ни на каплю вообще )

Видимо, на фоне подписания Кругового решили пустить слухи чтобы ЦСКА «переживал» )
+11
-10
+1
Ответ Фантом
А слухи не объясняют, на кой "Зениту" нападающий, забивший с игры за 18 матчей 3 гола (если что, "8" - это с пенальти)? Даже Заболотный в той же команде забил больше. Это при живом Кассьере и даже Сергееве (5 с игры за 15 матчей), не говоря уж об Мостовом, свежеприехавших Педро и Артуре, Мантуане, Изидоре...
Согласен, глупее утки и придумать сложно, всё мастерство ограничивается вбеганием в штрафную и поиску об кого споткнуться.
+1
0
+1
Ответ Поцелуй Оздоева
Как отказал Марио?
это да, Марио все обесценил, поганец)
но Марио поехал за деньгами на закате карьеры

Чалов должен понимать, что место в старте, в Зените ему придется буквально выгрызать, а он не то, чтобы хорошо подстраивается под любые обстоятельства
да и от мечты он дальше станет, с большей суммой отступных

верю в Федю)
+4
-3
+1
Ответ Alamarrr
Я слышал, что доходит слух😂
Ну Тимур так мог сказать🤣
0
0
0
По моей инсайдерской информации, Чалова всерьёз рассматривает Милан.
+1
-1
0
Ответ mihail.gvozdev2020
Земля слухами полнится ---- да не нужен пенальтист ЗЕНИТУ!!!
Федя не поедет, он португальский не знает.Да и Зениту он не нужен.Они своего родного в Бразилии найдут.
0
0
0
Ответ Виталик Украинский
Каждый уважающий себя футболист хочет подержать в руках чемпионскую медаль, а не читать в Википедии что его клуб когда-то был чемпионом.
*русскоговорящий сайт Википедии в данном комментарии не предусмотрен
0
0
0
на подмену Изидору?
+2
-2
0
Земля слухами полнится ---- да не нужен пенальтист ЗЕНИТУ!!!
+3
-3
0
Буйнопомешанный Бегемот вылез.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий