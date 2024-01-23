«Доходит слух, что есть очень большой интерес «Зенита» к Чалову». Агент Гурцкая о форварде ЦСКА
«Зенит» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
«Я слышал, что доходит слух, что Федя Чалов есть в очень большом интересе у «Зенита». И «Зенит» будет интересоваться этим игроком», – сказал Гурцкая.
В сезоне Мир РПЛ-2023/24 Чалов провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Статистику форварда можно найти здесь.
"То, что наш клуб отмазывает любого уголовника, потенциального или настоящего, будь то Аяз Гулиев, избивающий ногами пешеходов, или неудачливый недоубийца и недонаркобарон Промес, является хорошим знаком для молодых спартаковцев - их отмажут и помогут укрыться от правосудия в Спартаке вне зависимости от уровня их игры"...
Это при живом Кассьере и даже Сергееве (5 с игры за 15 матчей), не говоря уж об Мостовом, свежеприехавших Педро и Артуре, Мантуане, Изидоре...
Источник - известный обитатель Тарасовки, очевидно, в чьих интересах сделан этот вброс.
Видимо, на фоне подписания Кругового решили пустить слухи чтобы ЦСКА «переживал» )
но Марио поехал за деньгами на закате карьеры
Чалов должен понимать, что место в старте, в Зените ему придется буквально выгрызать, а он не то, чтобы хорошо подстраивается под любые обстоятельства
да и от мечты он дальше станет, с большей суммой отступных
верю в Федю)