«Доходит слух, что есть очень большой интерес «Зенита» к Чалову». Агент Гурцкая о форварде ЦСКА

«Зенит» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Об этом рассказал агент в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

«Я слышал, что доходит слух, что есть в очень большом интересе у « ». И «Зенит» будет интересоваться этим игроком», – сказал Гурцкая.

В сезоне Мир РПЛ-2023/24 Чалов провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Статистику форварда можно найти здесь.