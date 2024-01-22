Ферран Торрес: «Я переживаю лучший момент карьеры, думаю. Понял, что характер важнее всего»

Ферран Торрес считает, что переживает лучшие времена с начала карьеры.

Вчерашний матч с «Бетисом» (4:2), в котором испанец оформил хет-трик и отдал голевую передачу, стал для 100-м в составе «Барселоны».

«Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере, когда я больше всего уверен в себе и чувствую себя морально сильнее.

Я понял, что характер важнее всего. Он помогает обрести уверенность в себе, которая очень важна, чтобы быть лучше на поле и за его пределами. Поэтому важно работать, сохранять смирение и быть стабильным.

Дисциплина – это то, что отличает вас от остальных», – сказал вингер «Барселоны».