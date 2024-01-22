Ферран Торрес: «Я переживаю лучший момент карьеры, думаю. Понял, что характер важнее всего»
Ферран Торрес считает, что переживает лучшие времена с начала карьеры.
Вчерашний матч Ла Лиги с «Бетисом» (4:2), в котором испанец оформил хет-трик и отдал голевую передачу, стал для Феррана 100-м в составе «Барселоны».
«Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере, когда я больше всего уверен в себе и чувствую себя морально сильнее.
Я понял, что характер важнее всего. Он помогает обрести уверенность в себе, которая очень важна, чтобы быть лучше на поле и за его пределами. Поэтому важно работать, сохранять смирение и быть стабильным.
Дисциплина – это то, что отличает вас от остальных», – сказал вингер «Барселоны».
А так сыграл вчера здорово, конечно. Но стабильности ждём, в этом и проблема - регулярно проваленные матчи.
Смотреть на будущее и настоящее с оптимизмом,это хорошо.
Он так поддерживает себя.
Если ты это не понимаешь,значит ты из тех,кто постоянно ноет на жизнь и во всем винит окружающих.Лучше иди на ветки Реала,можешь порадоваться вчеращней победой,где матч длился пол дня