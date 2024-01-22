Ферран Торрес: «Я переживаю лучший момент карьеры, думаю. Понял, что характер важнее всего»

Теги Барселона Ла Лига Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес считает, что переживает лучшие времена с начала карьеры.

Вчерашний матч Ла Лиги с «Бетисом» (4:2), в котором испанец оформил хет-трик и отдал голевую передачу, стал для Феррана 100-м в составе «Барселоны».

«Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере, когда я больше всего уверен в себе и чувствую себя морально сильнее.

Я понял, что характер важнее всего. Он помогает обрести уверенность в себе, которая очень важна, чтобы быть лучше на поле и за его пределами. Поэтому важно работать, сохранять смирение и быть стабильным.

Дисциплина – это то, что отличает вас от остальных», – сказал вингер «Барселоны».

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15 комментариев
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Рановато для таких заявлений. )
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Как по каталонски будет "раз в год и палка стреляет"? ))

А так сыграл вчера здорово, конечно. Но стабильности ждём, в этом и проблема - регулярно проваленные матчи.
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Человек говорит что чувствует себя лучше и увереннее чем когда либо , но что он вообще понимает, наши спортсовские комментаторы-психологи тут всё обьяснили уже
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Мастерство есть, голова работает, физики хватает, не хватает немного фарту. Или желание отличиться зашкаливает. Но возраст такой, что всё преодолимо!
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Ответ Overkiller
Как по каталонски будет "раз в год и палка стреляет"? )) А так сыграл вчера здорово, конечно. Но стабильности ждём, в этом и проблема - регулярно проваленные матчи.
А причем тут каталония?
Смотреть на будущее и настоящее с оптимизмом,это хорошо.
Он так поддерживает себя.
Если ты это не понимаешь,значит ты из тех,кто постоянно ноет на жизнь и во всем винит окружающих.Лучше иди на ветки Реала,можешь порадоваться вчеращней победой,где матч длился пол дня
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Ответ Overkiller
Как по каталонски будет "раз в год и палка стреляет"? )) А так сыграл вчера здорово, конечно. Но стабильности ждём, в этом и проблема - регулярно проваленные матчи.
Торрес в этом сезоне второй бомбардир клуба во всех турнирах, уступающий 1 мяч великому и ужасному курве
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Прочитал как Фернандо Торрес)
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осталось объяснить эти истины Феликсу
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Какой же надо быть сунцовой, чтобы менять слова местами и искажать смысл. сунцова, хотел бы я посмотреть на твоё собеседование, когда ты устраивалась на данную работу. Похоже, что твои знания (точнее их отсутствие) никто не проверял. Но как тогда проходило собеседование? Даже представить не могу, думаю, возможно, скорее всего.
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Важнее всего не промахиваться по воротам из убойных позиций. Не делал этого в прошлом матче - вот и карьера вверх пошла.
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синдром хави 😁
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Ответ Overkiller
Как по каталонски будет "раз в год и палка стреляет"? )) А так сыграл вчера здорово, конечно. Но стабильности ждём, в этом и проблема - регулярно проваленные матчи.
Это переводится как 2.6 или 5.0
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Ответ ten Hag
Прочитал как Фернандо Торрес)
Хорошо не Криштиану Роналду)
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