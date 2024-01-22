Жорже Мендеш: «У Моуринью никогда не возникнет проблем с поиском клуба, его титулы говорят сами за себя. Он не просто тренер, а особенный»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия агенты Футбол

Агент Жозе Моуринью высказался о будущем тренера.

Португальский специалист был уволен с поста главного тренера «Ромы» 16 января. 

«Он, конечно, не нуждается в представлении. Титулы, которые он завоевал, говорят сами за себя, он не просто тренер. Он особенный тренер, у него всегда будут возможности, и у него никогда не возникнет проблем с поиском нового клуба.

Саудовская Аравия? Это правда, несколько месяцев назад у Моуринью была возможность поехать в Саудовскую Аравию. Он решил не ехать, потому что хотел остаться в Италии и тренировать «Рому» вместо этого», – сказал Жорже Мендеш в интервью Record. 

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жозе Моуринью всегда рад видеть в любом клубе. Великий, легендарный тренер. И уникальный человек. Верен себе.
+11
-5
+6
даешь 3-й заход в Челси) уж точно будет лучше этого тренеришки
+10
-5
+5
Значит пока всё тихо. Никаких предложений нет.
+3
-3
0
сбитый агент хвалит сбитого тренера...
+5
-5
0
Былыми заслугами живет, не меняется и менять подход к делу не хочет
+10
-10
0
Столько неудач подряд - видимо методы Жозе уже устарели
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
он уже после отставки из Тоттенхэма топ-клуб себе не нашёл
0
0
0
Это все надо говорить в прошедшем времени. Сейчас на Жозе работает только былая репутация, не более того. В данный момент мотивированные клубы с реальными задачами его уже не позовут.
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Слушай, к нему может быть много претензий, но как агент, он лучший, профи. И клиенту своему всегда жирный контракт выбьет, ну и о себе не забудет
слушай, ну то что он выбивает для своих клиентов жирные контракты вообще не показатель лучшего агента.
этим славились и другие агенты, например покойный Райола, и по хлеще.
в своё время у него были самые известные футболисты в клиентах, этим он и заработал репутацию + громкими сделками. но и этот показатель цикличен.
сейчас много крутых агентов и кроме Мендеша. но безусловно он "ОДИН " из самых влиятельных сейчас, но иногда тоже несёт бред.
0
0
0
Ответ Isa Babaev
Былыми заслугами живет, не меняется и менять подход к делу не хочет
расскажи о каком-то "не таком" подходе фанатам Ромы???
+4
-4
0
Ответ Shekh-1
даешь 3-й заход в Челси) уж точно будет лучше этого тренеришки
Вот кстати там он наверняка результат сможет дать.
0
0
0
Ответ S100 Winner
И какие такие титулы он взял за последние несколько лет? Выиграл лишь последний по рангу еврокубковый дивизион (Лига конференций)? Прям всем титулам титул
дай ему 1.4 млрд на трансферы и 8 лет и будет тебе требл
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий