Жорже Мендеш: «У Моуринью никогда не возникнет проблем с поиском клуба, его титулы говорят сами за себя. Он не просто тренер, а особенный»
Агент Жозе Моуринью высказался о будущем тренера.
Португальский специалист был уволен с поста главного тренера «Ромы» 16 января.
«Он, конечно, не нуждается в представлении. Титулы, которые он завоевал, говорят сами за себя, он не просто тренер. Он особенный тренер, у него всегда будут возможности, и у него никогда не возникнет проблем с поиском нового клуба.
Саудовская Аравия? Это правда, несколько месяцев назад у Моуринью была возможность поехать в Саудовскую Аравию. Он решил не ехать, потому что хотел остаться в Италии и тренировать «Рому» вместо этого», – сказал Жорже Мендеш в интервью Record.
этим славились и другие агенты, например покойный Райола, и по хлеще.
в своё время у него были самые известные футболисты в клиентах, этим он и заработал репутацию + громкими сделками. но и этот показатель цикличен.
сейчас много крутых агентов и кроме Мендеша. но безусловно он "ОДИН " из самых влиятельных сейчас, но иногда тоже несёт бред.