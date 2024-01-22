Жорже Мендеш: «У Моуринью никогда не возникнет проблем с поиском клуба, его титулы говорят сами за себя. Он не просто тренер, а особенный»

Агент Жозе Моуринью высказался о будущем тренера.

Португальский специалист был уволен с поста главного тренера «Ромы» 16 января.

«Он, конечно, не нуждается в представлении. Титулы, которые он завоевал, говорят сами за себя, он не просто тренер. Он особенный тренер, у него всегда будут возможности, и у него никогда не возникнет проблем с поиском нового клуба.

Саудовская Аравия? Это правда, несколько месяцев назад у была возможность поехать в Саудовскую Аравию. Он решил не ехать, потому что хотел остаться в Италии и тренировать «Рому» вместо этого», – сказал в интервью Record.