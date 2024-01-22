Винисиус про гол «Альмерии» плечом: «Голасо! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Альмерия соцсети Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался про свой гол в ворота «Альмерии».

Вингер «Реала» сравнял счет в матче 21-го тура Ла Лиги на 67-й минуте. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

«Голасо!!! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны», – написал Винисиус, репостнув гифку с моментом касания мяча плечом.

Экс-арбитр Бурруль о голе Винисиуса: «Судья показал, что он подыграл рукой, но после консультации с ВАР гол засчитали – не понимаю этого»

Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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52 комментария
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Сам подливает масла в огонь, провоцируя людей подобными постами, а потом удивляется что его хейтят. После таких матчей стоило бы наоборот потише быть.
+66
-17
+49
🤡
+28
-7
+21
На пальме с бананами он так делал.
+35
-18
+17
Ответ Подкат Пенальтьевич
Сам подливает масла в огонь, провоцируя людей подобными постами, а потом удивляется что его хейтят. После таких матчей стоило бы наоборот потише быть.
Какая разница ,если судьи все разрешают . Он может говорить теперь все что хочет .
+23
-9
+14
Футболисты Реала иногда ведут себя глупее болельщиков Реала, что само по себе непросто.
+15
-3
+12
Ответ Подкат Пенальтьевич
Сам подливает масла в огонь, провоцируя людей подобными постами, а потом удивляется что его хейтят. После таких матчей стоило бы наоборот потише быть.
Конкретно там гол забит плечом. Красивый чистый гол. Че все пыхтят?
+36
-25
+11
Реал лучший!!!
...
..
..
..

в кабинетах
+31
-23
+8
Какой же он мерзкий
+9
-2
+7
Рукой всё же
+10
-4
+6
На пляже Копакабаны ему бы за такие голы в табло каждый раз вносили бы. Так что и тут врёт.
+6
-2
+4
Эх, сейчас бы оказаться на пляжах Копакабаны, забивать Голасо, пить каипиринью, а не вот эти вот морозы за окном)
+6
-3
+3
и судей оттуда притащил с позволения Переса)
+6
-3
+3
Ответ Подкат Пенальтьевич
Сам подливает масла в огонь, провоцируя людей подобными постами, а потом удивляется что его хейтят. После таких матчей стоило бы наоборот потише быть.
Так если у него было плечо(а надо быть тем неадекватом, чтоб видеть руку), в чем он провоцирует?

Нытье Альмерии всей командой - не провокация, нытье Хави тож норм
А радость Вини от необычного гола(которых не так много) - провокация)) норм конечно

И на уханье с трибун среагировать/обидеться - позор по местным комментам, а улыбаться в ответ трибуне - провокация. Что тогда делать?))

P. S При этом не отрицаю, что в ряде матчей Вини перебарщивает с размахиванием рук перед трибунами, болтовней с судьей и тренерами соперника, но тут в чем неправ?
+7
-4
+3
вот как эту 🐵 🐒 можно уважать?
+2
0
+2
Ответ Подкат Пенальтьевич
Сам подливает масла в огонь, провоцируя людей подобными постами, а потом удивляется что его хейтят. После таких матчей стоило бы наоборот потише быть.
А почему он должен быть по тише?
Правильный гол забил!
+9
-8
+1
Ответ Подкат Пенальтьевич
Сам подливает масла в огонь, провоцируя людей подобными постами, а потом удивляется что его хейтят. После таких матчей стоило бы наоборот потише быть.
Мяч очевидно забит плечом, есть видео, фото. Что ещё надо?
+4
-3
+1
Ответ Iamliam
Он сыграл скорее предплечьем чем плечом, а это фол. На повторах все прекрасно видно.
Предплечьем, точно? А где оно расположено в твоем понимании, можешь рассказать? Только без очередной бабьей истерики плиз
+1
0
+1
https://t.me/LSR_RM/46350 чистый и красивый гол, но хейтеры пусть бомбят 🤡😂
+5
-4
+1
ну вот и сказал и не один раз он забивает плечом
+1
0
+1
Ответ bpfx5h6vrf
Конкретно там гол забит плечом. Красивый чистый гол. Че все пыхтят?
Он сыграл скорее предплечьем чем плечом, а это фол. На повторах все прекрасно видно.
+5
-5
0
Ответ bpfx5h6vrf
Конкретно там гол забит плечом. Красивый чистый гол. Че все пыхтят?
+++
+1
-1
0
Ответ bpfx5h6vrf
Конкретно там гол забит плечом. Красивый чистый гол. Че все пыхтят?
Я сами полностью согласен.
+5
-5
0
Ответ Santa-Barbara
Футболисты Реала иногда ведут себя глупее болельщиков Реала, что само по себе непросто.
За всех игроков и болельщиков Реала не говори
0
0
0
Ответ Santa-Barbara
Футболисты Реала иногда ведут себя глупее болельщиков Реала, что само по себе непросто.
ну ты сумела это сделать )
0
0
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Ответ QWertY
Какой же он мерзкий
даже хуже мерзости
+1
-1
0
Ответ Vatikan
этот как итог того, что он лучший в кабинетах
Как вы можете так говорить о клубе, призннаным всеми миром лучший футбольный клуб в истории футбола.?
Это действительно королевский клуб!
+3
-3
0
судьба скоро сильно накажет похожего на человека
0
0
0
недавно Оно валялось несколько месяцев из за травмы, скоро за его язык, за издевки, за клоунадство судьба сильно накажет Мобезьянку
0
0
0
Какой же он мерзкий
+2
-2
0
Плакала вся Каталония.
+1
-1
0
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