Винисиус про гол «Альмерии» плечом: «Голасо! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны»

Винисиус Жуниор высказался про свой гол в ворота «Альмерии».

Вингер «Реала» сравнял счет в матче 21-го тура на 67-й минуте. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

«Голасо!!! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны», – написал , репостнув гифку с моментом касания мяча плечом.

Экс-арбитр Бурруль о голе Винисиуса: «Судья показал, что он подыграл рукой, но после консультации с ВАР гол засчитали – не понимаю этого»

Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР