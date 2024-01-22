Винисиус про гол «Альмерии» плечом: «Голасо! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны»
Винисиус Жуниор высказался про свой гол в ворота «Альмерии».
Вингер «Реала» сравнял счет в матче 21-го тура Ла Лиги на 67-й минуте. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
«Голасо!!! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны», – написал Винисиус, репостнув гифку с моментом касания мяча плечом.
Экс-арбитр Бурруль о голе Винисиуса: «Судья показал, что он подыграл рукой, но после консультации с ВАР гол засчитали – не понимаю этого»
Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
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в кабинетах
Нытье Альмерии всей командой - не провокация, нытье Хави тож норм
А радость Вини от необычного гола(которых не так много) - провокация)) норм конечно
И на уханье с трибун среагировать/обидеться - позор по местным комментам, а улыбаться в ответ трибуне - провокация. Что тогда делать?))
P. S При этом не отрицаю, что в ряде матчей Вини перебарщивает с размахиванием рук перед трибунами, болтовней с судьей и тренерами соперника, но тут в чем неправ?
Правильный гол забил!
Это действительно королевский клуб!