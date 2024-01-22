«Жирона» не проигрывает 17 матчей подряд после 0:3 от «Реала» в сентябре – 14 побед и 3 ничьих

«Жирона» до 17 матчей продлила серию без поражений.

Сегодня каталонцы с крупным счетом обыграли «Севилью» (5:1) в матче 21-го тура Ла Лиги.

В последних 17 матчах во всех турнирах «Жирона» одержала 14 побед и трижды сыграла вничью.

Последний раз « » проигрывала в сентябре – мадридскому « » (0:3). Это поражение остается единственным в нынешнем сезоне.

«Жирона» возглавляет турнирную таблицу , набрав 52 очка. «Реал» отстает на 1 очко, имея матч в запасе.

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