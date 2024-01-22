«Жирона» не проигрывает 17 матчей подряд после 0:3 от «Реала» в сентябре – 14 побед и 3 ничьих
«Жирона» до 17 матчей продлила серию без поражений.
Сегодня каталонцы с крупным счетом обыграли «Севилью» (5:1) в матче 21-го тура Ла Лиги.
В последних 17 матчах во всех турнирах «Жирона» одержала 14 побед и трижды сыграла вничью.
Последний раз «Жирона» проигрывала в сентябре – мадридскому «Реалу» (0:3). Это поражение остается единственным в нынешнем сезоне.
«Жирона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 52 очка. «Реал» отстает на 1 очко, имея матч в запасе.
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Игра у них отлажена, имеют хорошие шансы выйти в ЛЧ. Да и по игре лучше.