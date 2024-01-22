«Жирона» не проигрывает 17 матчей подряд после 0:3 от «Реала» в сентябре – 14 побед и 3 ничьих

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига Жирона Футбол

«Жирона» до 17 матчей продлила серию без поражений.

Сегодня каталонцы с крупным счетом обыграли «Севилью» (5:1) в матче 21-го тура Ла Лиги.

В последних 17 матчах во всех турнирах «Жирона» одержала 14 побед и трижды сыграла вничью.

Последний раз «Жирона» проигрывала в сентябре – мадридскому «Реалу» (0:3). Это поражение остается единственным в нынешнем сезоне.

«Жирона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 52 очка. «Реал» отстает на 1 очко, имея матч в запасе.

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10 комментариев
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Первый каталонский несомненно
+11
-3
+8
Ответ kaka10
Первый каталонский несомненно
да и первый испанский на сегодня, чего уж там
+11
-7
+4
Интересно на сколько их хватит по итогу…
+1
0
+1
Что они творят, что за команда!
0
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0
Давно подобного в Ла Лиге не было.
0
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0
Фаны Барсы, пока не поздно, переходите болеть за первый каталонский.
Игра у них отлажена, имеют хорошие шансы выйти в ЛЧ. Да и по игре лучше.
+1
-1
0
Ответ kaka10
да и первый испанский на сегодня, чего уж там
насчёт первого испанского вопросы, учитывая, что Реалу они проиграли и у Мадрида игра в запасе
+4
-4
0
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