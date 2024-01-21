Карвахаль о судействе матча «Реал» – «Альмерия»: «ВАР правильно оценил эпизоды, решения верные. Мы верили – и смогли победить»
Даниэль Карвахаль высказался после победного гола в ворота «Альмерии» (3:2).
«Мы просто отдали первый тайм. В перерыве мы понимали, что должны прибавлять. Команда верила – и смогла победить.
Спорные моменты были переоценены [ВАР] правильно, решения приняты верно.
Беллингем [в эпизоде с отменненным голом «Альмерии»] получил явный удар, это было видно и слышно. В случае с голом Винисиуса судья свистнул, но игры рукой там не было», – отметил защитник «Реала».