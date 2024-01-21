Карвахаль о судействе матча «Реал» – «Альмерия»: «ВАР правильно оценил эпизоды, решения верные. Мы верили – и смогли победить»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Даниэль Карвахаль видеоповторы Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Даниэль Карвахаль высказался после победного гола в ворота «Альмерии» (3:2).

«Мы просто отдали первый тайм. В перерыве мы понимали, что должны прибавлять. Команда верила – и смогла победить.

Спорные моменты были переоценены [ВАР] правильно, решения приняты верно.

Беллингем [в эпизоде с отменненным голом «Альмерии»] получил явный удар, это было видно и слышно. В случае с голом Винисиуса судья свистнул, но игры рукой там не было», – отметил защитник «Реала».

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25 комментариев
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Ответ Арам Арутюнян
Местные обитатели считают иначе, кто ты такой, Дани? Они лучше разбираются...
ну да, он же самый непредвзятый
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тот кто верит, тот получает, а тот кто перестает играть в футбол - проигрывает. все верно Дани!
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Ответ Верховный Лорд
Барса и большинство ее фанатов это и есть позор
да клуб то не при чём, хорошая и великая команда. а вот фанатики дааа, позор ещё тот, но не все, горстка адекватных там всё-таки есть.
+17
-11
+6
Местные обитатели считают иначе, кто ты такой, Дани? Они лучше разбираются...
+19
-14
+5
Карвахаль по капитански вырвал победу
+6
-1
+5
А что должен сказать игрок Реала? "Судья ошибся, мы должны были проиграть" ??
+8
-4
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Барса и большинство ее фанатов это и есть позор
+13
-10
+3
Ответ barcelona_football_club
А что должен сказать игрок Реала? "Судья ошибся, мы должны были проиграть" ??
мчк реал рычаг
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+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Это ведь другое!!!
+3
-1
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Адекватные фанаты, зачем вы спорите с фанатиками Реала? Они же никогда в жизни не признают ничего, живут в своем мире, где всё справедливо в их сторону судится. Ла Лигу вообще редко смотрю, потому что болею за клуб из АПЛ, решил вот сегодня посмотреть матч Реала, это ужас просто, это всегда настолько предвзятое судейство? В АПЛ оно в принципе ужасное, а здесь вытащили Реал за уши к победе, мда…
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Ага, ваш кумир после внедрения ВАР все ещё не может выиграть ЗМ, ЛЧ
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Ответ Артём Поддубный
да клуб то не при чём, хорошая и великая команда. а вот фанатики дааа, позор ещё тот, но не все, горстка адекватных там всё-таки есть.
Какую же ты базу выдал. Жаль, что до барсиков это никогда не дойдёт:(
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Ответ Homelender_666
Какую же ты базу выдал. Жаль, что до барсиков это никогда не дойдёт:(
ты понимаешь, они ведь реально не отстреливают что только позорятся сами и клуб позорят впридачу.
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Ответ Верховный Лорд
Барса и большинство ее фанатов это и есть позор
Клуб Франко - это позор всего футбола.Это уже давно доказанный факт.А его фанаты которые радуются судейским победам - это даже не позор.Это впринципе даже не люди...
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Ответ Артём Поддубный
ты понимаешь, они ведь реально не отстреливают что только позорятся сами и клуб позорят впридачу.
Если официальные лица позорят клуб, то чего уж ждать от "болельщиков":)
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Ответ Homelender_666
Если официальные лица позорят клуб, то чего уж ждать от "болельщиков":)
тоже верно. их же президент, что нинешний что прошлый превратили Барсу в шапито.
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Ответ gPk
Клуб Франко - это позор всего футбола.Это уже давно доказанный факт.А его фанаты которые радуются судейским победам - это даже не позор.Это впринципе даже не люди...
У тебя будет завтра время подумать над этим на переменке в столовке))
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Какой был красивый жест, когда Дани поцеловал капитанскую повязку «Реала»!🤍
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Ответ belikovda.90
Вы еще у зека в тюрьме спросите, он скажет, что не убивал)))
Или «не насиловал» 🤣🤣🤣
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Ответ Mr@k
Верили в судью и получили, все верно
БПМФ и .
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Ответ barcelona_football_club
А что должен сказать игрок Реала? "Судья ошибся, мы должны были проиграть" ??
БПМФ и.
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