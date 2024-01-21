«Пари НН» подписал атакующего хавбека «Алании» Царукяна. Контракт – на 3,5 года

«Пари НН» подписал атакующего полузащитника «Алании» Валерия Царукяна.

Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года.

«Очень рад, что присоединился к своему новому коллективу. Эмоции только позитивные. Всегда мечтал играть в клубе , и вот мечты стали реальностью. С нетерпением жду начало второй части сезона. Буду стараться приносить пользу команде и помогать ей в решении задач, поставленных на сезон. Верю в то, что все у нас получится!» – сказал .

Фото: t.me/fcnn52

В середине декабря сообщалось, что « » предложил за игрока более 20 млн рублей.

Валерий присоединился к « » в июне 2023 года. За полгода в команде он провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Статистику 22-летнего полузащитника, который до «Алании» играл за «Волгарь», «Факел» и ставропольское «Динамо», можно изучить здесь.